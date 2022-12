Epävarmuus vaivasi kolmekymppistä kuvittajaa ja oli nousta uran esteeksi – nyt 10 vuotta myöhemmin hän on iloinen, että uskalsi esitellä piirroksiaan

Lastenkirjailija ja sarjakuvapiirtäjä Ninka Reittu on palkittu taiteilija.

Pohjoiskarjalainen lastenkirjailija ja sarjakuvapiirtäjä Ninka Reittu löysi oman paikkansa monen mutkan kautta. Hän oli kolmekymppisenä valmistunut kivisepäksi ja kuvataiteilijaksi ja työskenteli opettajana Joensuun seudun kansalaisopistossa.

Reittu kokeili lähihoitajakoulua, mutta totesi, että on tosi huono lähihoitaja. Hän ehti opiskella eräopaskoulussakin.

Eniten houkutteli kuitenkin piirtäminen ja Reittu pääsi kuvittamaan Tarja Makkosen kirjaa Önnö ja kirjava kissa. Kirjaa varten tehdyt kuvat herättivät kiinnostusta Otavalla. Kustantaja pyysi kesällä 2011, että Reittu lähettäisi heille töitään nähtäväksi.

Pyyntö oli kuvittajan työstä haaveilevalle kuvataiteilijalle merkittävä mahdollisuus, mutta Reittu ei koskaan lähettänyt ainuttakaan kuvaa.

Hän ajatteli, ettei hänellä ole mitään tarpeeksi hyvää näytettävää. Ei mitään portfolioon laitettavaa.

– Minun rima nousi jonnekin aivan järkyttävän korkealle, Reittu tunnustaa.

Otavalla oltiin kuitenkin kärsivällisiä ja yhteyttä otettiin uudelleen syksyllä. Taas kysyttiin, voisiko hän lähettää kuviaan nähtäväksi.

Tällä kertaa Reittu päätti toimia. Hän teki päätöksen, että lakkaa pelkäämästä, mitä muut ihmiset ajattelevat.

Reittu nappasi laukun ja piirustukset ja lähti samantien Helsinkiin.

– Ajattelin, että katsotaan nyt sitten. Kerran on tälle polulle lähdetty, että kaikki on mahdollista, niin sitten kaikki on mahdollista, hän sanoo.

Oman polun löytäminen tuntui helpottavalta

Ninka Reitun ensimmäisen vuonna 2013 julkaistun lastenkirjan nimeksi tuli Messi ja Mysteeri - Kaikki järjestyy! . Kirja kertoo pulaan joutuvasta Messi-kissasta, joka tutustuu Mysteerikissaan. Mysteeri vakuuttaa, että kaikki kyllä järjestyy.

Niin järjestyi Reitunkin uralla. Kirjasta pidettiin, ja se sai kaksi jatko-osaa.

– Se lähti hienosti ja myytiin aika moneen maahan. Se antoi ihanan pohjan minun uralle, Reittu sanoo.

Ninka Reittu piirsi tänä vuonna partiolaisten joulukalenterin. Partiolaiset myyvät vuosittain lähes 300 000 joulukalenteria. Kuva: Suomen Partiolaiset / Ninka Reittu

Erityisen hyvältä tuntui ymmärtää, että on viimein löytänyt oman paikkansa, eikä enää tarvinnut räpistellä.

– Oman polun löytäminen tuntui ihan äärettömän hyvältä ja helpottavalta.

Messi ja Mysteeri -kirjoja julkaistiin kolme, minkä jälkeen Reittu kirjoitti ja kuvitti kirjan Sinä olet superrakas. Myös siitä tuli tekijälleen tärkeä, ehkä kaikkein rakkain teos.

Kirja kertoo vanhemman ja lapsen välisestä rakkaudesta. Reittu lukee sitä omille lapsilleen.

Omia kirjoja on julkaistu nyt kahdeksan ja kuvituksia yli kymmenessä kirjassa. Partiolaisten joulukalenterin hän kuvittaa tänä ja ensi vuonna. Työn alla on myös kuvitus Metsähallituksen retkietikettiin.

Vanhat työt ovat osa kuvittajan työuraa

Ura kuvittajana sai hyvän alun, mutta on vaatinut paljon työtä. Uusia asioita joutuu edelleen opettelemaan sinnikkäästi. Eniten omaa kädenjälkeä ovat kehittäneet vaikeat ja haastavat työt.

Ninka Reittu piirtää kuvitustyöt usein tabletilla, jolla hän käyttää sähköistä kynää. Reittu kuvailee itseään lehtiöpiirustelijaksi, minkä vuoksi tabletilla työskentely tuntuu hyvältä. Siinä on hänen mukaansa samanlaista luonnoslehtiön tuntua.

Sähköisten työskentelytapojen huonona puolena hän pitää sitä, että niistä ei jää originaaleja, eli alkuperäiskappaleita.

Vapaa-aikanaan hän piirtää paperille. Reittu harjoittelee erityisesti rentoa ja lentävää viivaa, sekä värien käyttöä.

– Pitää vieläkin treenata nelikymppisenä näin paljon, hän kertoo.

Paperille tehtyjä virheitä ei pysty helpolla korjaamaan. Ne tuoksuvat musteelta ja ovat inhimillisiä.

– On mahtavaa, että on sellainen ammatti, jossa on mahdollista kehittyä tällä tavalla, ja se sallitaan. Vanhoja töitä ei katsota huonompina, vaan ne ovat osa polkua, hän sanoo.

Ninka Reittu oli Radio Suomen Sunnuntaivieraana 11.12.2022.