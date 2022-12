Romanssihuijaus on julma tapa varastaa toisen ihmisen rahat – osa kyberrikollisista joutuu pettämään myös itseään

Tutkimuksessa on tunnistettu romanssihuijausten noudattavan usein tiettyä kaavaa. Lyhyt video kertoo huijauksen eri vaiheet. Video: Jarkko Riikonen / Yle

Verkossa toimivia deittisovelluksia käytetään sekä seikkailun että elämänkumppanin etsintään. Linjoilla saalistavat myös huijarit, joille Suomessakin menetetään sydämiä – ja arviolta kymmenen miljoonaa euroa vuosittain.

Romanssihuijaukset kiinnostavat myös tutkijoita. Nyt Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkimus kerää tietoa verkon huijareista ja heidän toimintatavoistaan. Tavoitteena on saada ymmärrys tämän kaltaisista kyberrikoksista.

– Sitten mietimme, voimmeko tehdä työkaluja ennustamaan ja ehkäisemään näitä verkkorikoksia, sanoo professori Mikko Siponen.

”Jos tätä ilmiötä halutaan estää, sitä pitää ensin ymmärtää” sanoo Mikko Siponen kyberrikoksista. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Tutkimuksessa on tunnistettu kaksi tapaa hankkia uhreja.

Yksinkertaisimmillaan huijari lähettää saman viestin miljoonille ihmisille. Viestissä on suorasukainen ehdotus ja eroottinen kuva vähäpukeisesta naisesta. Huijarin tavoitteena on saada vastaanottaja lähettämään rahaa lentolippuihin, jotta voisi tavata naisen.

– Lentolippuhuijauksia tapahtuu vielä, mutta se alkaa olla jo vanha juttu, sanoo Siponen.

Ammattihuijarilla ei ole kiire

Ammattimaisemmat vorot saalistavat deittisovelluksissa. Heidän petoksensa ovat hienovaraisempia ja monimutkaisempia.

– Uhriksi voi joutua kuka vain. Riski on etenkin niillä, jotka etsivät etäsuhdetta. Muuten ei ole mitään tiettyä ihmisryhmää, joka päätyisi muita helpommin huijatuksi, sanoo Siponen.

Huijarilla on yleensä kiire siirtää keskustelu pois deittisovelluksesta, sillä niissä päivystävät algoritmit etsivät mahdollisia huijareita jatkuvasti.

Deittisovellukset pyrkivät tunnistamaan romanssihuijarit asiakkaidensa joukosta.

Hyökkääjä rakentaa luottamusta vähitellen ja urkkii keskusteluissa hienovaraisesti uhrin haaveita, arkea sekä varallisuutta.

– Heillä on yleensä mietittynä taustatarina, jota he rakentavat keskusteluissa kohti rahan pyytämistä, sanoo Siponen.

Kun ensimmäinen rahapyyntö tulee, sen aiheuttaa yllättävä tapahtuma, joka on mitoitettu uhrin varallisuuden mukaan.

– Jos uhrilla on tilillä tuhat euroa, niin on huono pyytää viittä tuhatta. Summat voivat joissakin tapauksissa olla alussa vain muutamia satasia, kertoo Siponen.

Huijaako huijari myös itseään?

Verkon romanssihuijari voi olla missä päin maailmaa tahansa. Siposen vetämässä tutkimuksessa on tapauksia Afrikasta ja Yhdysvalloista.

Afrikassa on päästy haastattelemaan huijareita.

– Meidän tutkimuksessamme he ovat kaikki miehiä. Ikähaarukka on lukioikäisistä noin 40 vuotiaisiin. Verkossa he esittävät naista tai miestä tarpeen mukaan, sanoo Siponen.

Monin paikoin Afrikassa uskonto on hyvin vahvasti mukana ihmisten elämässä. Haastattelujen perusteella osa huijareista pettää myös itseään voidakseen tehdä moraalinsa vastaisia petoksia.

– Afrikkalaiset kutsuvat uhreja ”asiakkaiksi”, eli he kehittävät omaa jargon-kieltä pehmentääkseen tilannetta, kertoo Siponen.

Huijari mitoittaa rahanpyyntönsä uhrin varallisuuden mukaan. Useissa Afrikan maissa tulee hyvin toimeen muutamalla sadalla eurolla kuukaudessa. Kuva: Riikka Pennanen / Yle

Lisäksi hyökkääjät käyttävät myös muita tekniikoita (siirryt toiseen palveluun) pystyäkseen elämään itsensä kanssa.

– He perustelevat asiaa sillä, että ”länsimaalaiset ovat rikkaita”. Eli luovat itselleen mielikuvaa, joka osin perustuu faktoihin, osin stereotypioihin ja osa on silkkaa kuvittelua.

Pahimmissa tapauksissa petoksella voidaan viedä rakastuneen ihmisen koko omaisuus. Tämä voi joskus olla kova pala myös rikolliselle.

– Meillä on muutamia tapauksia, joissa huijari on palauttanut rahat, kun uhri on kertonut tälle olevansa yksinhuoltaja ja menettäneensä kaiken omaisuutensa, kertoo Siponen.