”Onneksi en ole saanut tuollaista lasta”, vieras rouva sanoi Harriet Kiurulle – yli sata äitiä ja isää kertoo ikävästä käytöksestä erityislapsia kohtaan

Harriet Kiuru oli syksyllä Kuopion yliopistollisen sairaalan lounaspaikassa poikansa kanssa. 11-vuotiaalla Sisulla on vaikea liikuntavamma ja lievä kehitysvamma. Poika liikkuu pyörätuolin kanssa.

Viereisessä pöydässä istui yksin ruokaileva rouva. Hän sanoi Kiurulle, että ”taitaa sinun poika jotakin ymmärtää.” Kiuru vastasi myöntävästi ja jatkoi kertomalla, että poika on sosiaalinen ja kiinnostunut asioista.

– Rouva sanoi minulle: ”Mahtaa olla vaikeaa tuollaisen lapsen kanssa. Itselläni ei ole lapsia, mutta onneksi en ole saanut tuollaista lasta.”

Tämän sanottuaan rouva poistui paikalta. Kiurulle kommentit tulivat järkytyksenä, eikä hän ehtinyt reagoimaan sanoihin.

– Tuollaiset kommentit ovat asiattomia ja ahdistavia. Jälkikäteen mietin, mitä olisin hänelle voinut sanoa.

Sisu ei ole ainut lapsi, jota on kohdeltu huonosti julkisilla paikoilla. Tieto käy ilmi Ylen tekemästä kyselystä erityislasten vanhemmille. Vastauksia tuli 121 ja heistä 103 vanhempaa kertoi, että heidän lapsensa oli kohdannut epäasiallista käytöstä julkisilla paikoilla.

Harriet Kiurulla on neljä lasta ja hän on 11-vuotiaan poikansa Sisun omaishoitaja. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Myös Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen tunnistaa vammaisiin kohdistuvan huonon käytöksen ilmiönä. Se voi olla esimerkiksi tuijottelua tai juuri erityislapseen kohdistuvaa ikävää kommentointia.

– Se ei välttämättä ole suoraan pahantahtoisuutta, mutta juuri sellaisella ihmettelyllä ja ajattelemattomilla kommenteilla moni voi huomaamattaan tuottaa paljon mielipahaa. Näitä tilanteita tapahtuu varmasti koko ajan ja todella paljon.

Sisu-pojan äiti Harriet Kiuru muistuttaa, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Harriet Kiurun mukaan hänen poikaansa kohdistuvaa ikävää käytöstä julkisilla paikoilla tulee vastaan kuukausittain.

– Olen oppinut sietämään näitä tilanteita. Jos jokin asia on vieras, ihmiset eivät aina tiedä, miten tilanteessa pitäisi toimia.

Lapsilta on tullut myös ihmettelyä, miksi poika istuu pyörätuolissa. Se on Kiurun mielestä luonnollista ja sopivaakin, mutta enemmän häntä ihmetyttää aikuisten käytös.

– Vanhemmat vetävät usein lapsen tilanteesta pois ja pyytävät olemaan hiljaa.

Kiuru toivoo, että vanhemmat kertoisivat lapsille lasten olevan erilaisia ja että toiset tarvitsevat apua liikkumiseen.

– Olen saattanut sanoa Sisulle, että kylläpä hienosti tervehdit tätiä. Onhan se hyvä tapa ja kyky, että osaa tervehtiä ihmisiä, Harriet Kiuru kertoo. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Sisu on ystävällinen ja kiinnostunut ympäristöstä. Kun he ovat äitinsä kanssa liikenteessä, Sisulla on tapana tervehtiä hymyillen vastaantulevia.

– Hän iloitsee pienistä asioista. Hän nostaa kättä ja sanoo hei.

Jotkut toki tervehtivät poikaa takaisin, mutta monet eivät.

ADHD-lapsen äiti: Lastani on sanottu hirviöksi

Ylen kyselystä vanhemmille käy ilmi, että valtaosa vastanneiden erityislapsista oli kohdannut huonoa käytöstä julkisilla paikoilla:

Kaikkea humalaisten huutelusta tuijotuksiin. Kaikista inhottavimpia ovat kommentit siitä, etten muka osaisi kasvattaa lapsiani. Kerran vanhempi mieshenkilö huusi minulle ja minun tytölle, että ”tuollaiset pitäisi kaikki ampua”. Onneksi tyttö on kuuro, eikä ymmärtänyt kuin pelottavan ruumiinkielen tilanteesta. Äiti

Toinen vastaaja kertoo, kuinka hän oli menossa pitsalle lapsensa kanssa. Poika oli 10-vuotias, eikä voinut itse kävellä:

Päätin lapseni kanssa yhdessä, ettei kaiveta pyörätuolia, vaan minä kannoin hänet autosta pitseriaan. Kadulla tuli vastaan vanhempi naishenkilö, joka katsoi velvollisuudekseen huomauttaa lapselleni, että noin iso poika jo, eikä viitsi kävellä itse. Äiti

Toisen äidin mieleen on jäänyt Hoplop-reissu vuosia sitten:

Eräs äiti kommentoi kovaan ääneen, ”kuinka tuollaisiakin päästetään tänne”. Lapsi ei ymmärtänyt, miksi hän ei saisi olla lasten leikkipaikassa muiden lasten tavoin. Hienoa esimerkkiä näytti äiti lapsilleen, kuinka vammaista saa kiusata. Äiti

Vastaajissa oli myös niitä, jotka kertoivat, kuinka muut julkisilla matkustavat ovat menettäneet hermonsa:

Kun ADHD-lapseni ovat olleet villejä, huutaneet ja tapelleet julkisissa kulkuneuvoissa, koulun juhlissa, ovat jotkut ihmiset suuttuneet ja sanoneet lapsille, että pitäisi olla hiljaa. Osa aikuisista on menettänyt hermot ja huutanut lapsille. Äiti

Osaa lapsista on myös haukuttu ja vanhemman kasvatustyyliä arvosteltu:

Kun autistinen, kehitysvammainen ADHD-poikani oli 2-vuotias ja kuormittuessaan käyttäytyi haastavasti minua kohtaan, eräs vanhempi ihminen tuli kertomaan, että lapseni on hirviö. Kun lapseni oli jo isompi ja suuttui hampurilaisravintolassa, keski-ikäinen mies huusi minulle, että miksi en tehnyt aborttia. Minulle on myös tultu antamaan kasvatusneuvoja ja arvostelemaan vanhemmuuttani tilanteessa, jossa meillä kaikilla on ollut lapsen kiukun ja kuormituksen takia vaikea olla rauhallisia. Siinä ei ole auttanut ikävät kommentit ja huutelut vanhemmuudesta yhtään. Äiti

Minulle on ravintolassa tultu sanomaan, että tuon siitä saa, kun antaa lastensa katsoa liikaa älylaitteita. Molemmat kaksospoikani ovat autistisia, toinen kehitysviiveinen. Järkyttävintä ehkä oli, että molemmat pojat olivat käyttäytyneet hyvin ja asiallisesti (paitsi tämän asiakkaan mielestä). Äiti

Ravintolasta olemme joutuneet poistumaan itkien, kun asiakkaat valittivat poikani ääntelystä. Äiti

Moni vastaaja toivoi, että erityislapsiin suhtauduttaisiin niin kuin muihinkin. Osa vanhemmista toivoi neutraalia käytöstä, jotkut apua, empatiaa ja ystävällistä puhetta:

Toivoisin, että tultaisiin suoraan kysymään, jos jokin asia lapsen käytöksessä mietityttää. Kun lapsella oli paha raivokohtaus kaupassa, olisin arvostanut, jos joku olisi tarjoutunut auttamaan esimerkiksi ostoskassien vahtimisessa. Äiti

Jos lapsen käytös kummastuttaa, niin toivoisin, että ensimmäisenä ei ajateltaisi pahaa, vaan että meillä on varmaan jokaisella oma tarina tai syy käytökseen. Jos lapsi vaikka äännähtelee tahattomasti, niin harvemmin varmaan kyse on siitä, että tieten tahtoen haluaisi ihmisten negatiivisen huomion. Äiti

Invalidiliitto: Kohtaa toinen arvostaen

Invalidiliiton Johanna Hätösen mukaan jokainen ihminen pitäisi kohdata arvostaen.

– Se on tärkeää, että puhutaan henkilölle suoraan eikä vaikka mukana olevalle avustajalle. Ei tehdä oletuksia ihmisestä hänen liikkumis- tai toimimistapansa osalta vaikkapa älykkyyteen liittyen, Hätönen sanoo.

Hän puhuu termistä sosiaalinen esteettömyys. (siirryt toiseen palveluun) Se näkyy esimerkiksi myönteisissä asenteissa ihmisten moninaisuutta kohtaan. Jokaisen pitäisi kantaa vastuuta siitä, ettei toimi syrjivästi ja luo turvatonta ja epämukavaa tunnelmaa julkisilla paikoilla.

– On kaikkien yhteinen asia huolehtia siitä, että se toteutuu.

Neliraajahalvautuneen tyttären äiti: Anteeksipyyntöjäkin on tullut

Lapinlahdella asuvan Anja Hiltusen 30-vuotias tytär on neliraajahalvaantunut.

Epäasiallista käytöstä julkisilla paikoilla on Hiltusen mukaan tullut sekä lapsilta että aikuisilta.

– Tyttäreni käyttää koko kehoa kommunikointiin. Hänen puhettaan on alettu matkia. Myös tuijottelua on aika paljon.

Anja Hiltusella on neljä lasta. Hän on ollut tyttärensä Julian omaishoitaja. Tytär ei asu enää kotona, mutta he näkevät usein. Kuva: Anja Hiltusen kotialbumi

Hiltunen pitää positiivisena asiana lasten kysymyksiä siitä, mitä tyttärelle on sattunut. Julkisilla paikoilla saatetaan kysyä, onko hän ollut onnettomuudessa.

– Tällainen on empaattista suhtautumista. Olen silloin pyrkinyt kertomaan, että lapseni on vaurioitunut jo syntyessään.

Hiltusen mukaan vammaisuus on tabu, jos lapsi viedään pois tilanteesta, eikä esimerkiksi pyörätuolista saa kysyä mitään.

– Minusta se ei ole hyvä tyyli.

Hiltusen mukaan hänen tyttärensä säikkyy tilanteita, joissa muut nauravat hänelle tai tuijottavat.

– Joskus kun hän on ymmärtänyt tilanteen niin, että hänelle nauretaan, niin on tullut jopa itku. Anteeksipyyntöjä muilta on tullut.

Positiivisiakin kohtaamisia toki on. Kuljettajat ja hoitohenkilökunta ovat ystävällisiä. Kaupan kassalla työskentelevät tervehtivät tyttöä, vaikka hän ei itse ehtisi vastaamaan.

– Kivalta se varmaan hänestäkin tuntuu, kun hänet huomioidaan.

Mitä ajatuksia uutinen herättää? Voit keskustella aiheesta 15.12. klo 23 asti.

