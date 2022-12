Indonesian seksikiellon pelätään karkottavan turisteja – Balin-lomailijoilla ei ole hätää, sanovat asiantuntijat Ylelle

Kuva: Matt Hunt / All Over Press

Indonesiassa on käynnissä nuorten ja vanhojen sukupolvien välinen vääntö, jonka vanhat ovat voittamassa, sanoo indonesialainen tutkija.

MANILA Indonesian parlamentti hyväksyi tiistaina uuden rikoslain, joka on herättänyt huolta maailmalla.

Laki kieltää muun muassa avoliitot ja seksin avioliiton ulkopuolella. Ensimmäisestä voi saada puoli vuotta vankeutta, jälkimmäisestä jopa vuoden.

Kielto koskee myös Indonesiassa olevia ulkomaalaisia. Indonesiassa sijaitsee muun muassa suosittu Balin saari, jonne monet ulkomaalaiset tulevat lomailemaan ja pitämään hauskaa.

– En usko, että Balilla on jatkossakaan hätää. Alue on niin vapaamielinen ja suvaitsevainen. Mutta pelkään silti, miten tämä vaikuttaa turismiin ja investointeihin, sanoo indonesialainen tutkija Nicky Fahrizal Ylelle videohaastattelussa.

Hän tutkii politiikkaa ja yhteiskunnallisia muutoksia Indonesian Center for Strategic and International Studies (CSIS) -tutkimuslaitoksessa maan pääkaupungissa Jakartassa.

Myös monet yritysjohtajat ja Yhdysvaltain Indonesian-suurlähettiläs ovat kantaneet huolta siitä, että tiukentunut rikoslaki voi vahingoittaa Indonesian imagoa matkailu- ja investointikohteena.

Seksiä saa harrastaa, kunhan oma perhe ei käräytä

Indonesialainen rikoslain asiantuntija Leopold Sudaryono ei ole kovin huolissaan lain vaikutuksesta ulkomaalaisiin.

Hän johtaa Diponegoro Centre on Criminal Law -instituuttia ja oli mukana avustamassa kiistellyn lakitekstin muotoilussa.

– Ulkomaalaiset voivat harrastaa seksiä kenen kanssa haluavat, kunhan seksikumppanilla ei ole puolisoa, vanhempia tai lapsia, jotka haluaisivat raportoida asiasta poliisille, Sudaryono sanoo puhelinhaastattelussa Jakartasta.

Hän viittaa siihen, että seksi-, avoliitto- ja aviorikoksen voivat ilmiantaa vain henkilön oma puoliso, vanhemmat tai lapsi. Lain tarkoitus on suojella alaikäisiä lapsia ja perheen kunniaa, Fahrizal ja Sudaryono kuvaavat.

Nuoripari nojaa toisiinsa kadulla Indonesian pääkaupungissa Jakartassa 4. joulukuuta 2022. Kuva: Mast Irham / EPA

Jo tähän mennessä pettäminen on ollut rikos Indonesiassa, mutta rikosilmoituksen on pystynyt tekemään vain aviopuoliso, ja tämä on ollut harvinaista. Nyt joukkoa laajennettiin henkilön vanhempiin ja lapsiin.

Islamilaiset ryhmät olisivat halunneet, että kuka tahansa voisi ilmiantaa aviottoman suhteen.

Lakiasiantuntija Sudaryono myöntää, että ongelmia voisi tulla, jos ulkomaalaisen seksikumppani olisi paikallinen ja tämän vanhemmat haluaisivat käräyttää suhteen poliisille.

Tutkija Nicky Fahrizal huomauttaa, että matkailusta elävällä Balilla perheet ja poliisikin ovat sen verran avarakatseisia, ettei hän usko rikosjuttuja juurikaan syntyvän.

– Mutta muualla maassa tilanne voi olla toinen, hän sanoo.

Lakiteksti on myös kirjoitettu sen verran epäselvästi, että se jättää paljon mielivaltaa poliisille, Fahrizal sanoo. Esimerkiksi säädyttömyydestä voidaan rangaista sekä hetero- että homopareja, mutta kukaan ei tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Nuoret eivät halua enää naimisiin

Indonesia on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva jättimäinen saarivaltio ja maailman isoin muslimienemmistöinen maa. Sillä on ollut pääosin maltillinen maine, mutta maa on liukunut viime vuosina yhä konservatiivisempaan suuntaan.

Indonesiassa on totuttu tasapainoilemaan perinteisten ja demokraattisten arvojen välillä. Jännitteet uskonnollisten ja ei-uskonnollisten ryhmien välillä ovat maassa ikuisuuskiista.

Joissakin maan osissa, kuten Acehissa, on käytössä tiukat islamilaiset lait, kun taas Jakartassa ja muissa suurkaupungeissa nuoret menevät yhä harvemmin esimerkiksi naimisiin.

Uuden rikoslain vastustajat ovatkin ennen kaikkea nuoria, Nicky Fahrizal sanoo. Enemmistö indonesialaisista kannattaa hänen mukaansa uutta lakia.

Perhe seisoo seinämaalauksen edessä Indonesian pääkaupungissa Jakartassa 4. joulukuuta 2022. Kuva: Mast Irham / EPA

Myös lehdistö ja ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan sananvapauden, mielipiteen ilmaisemisen ja muiden vapauksien kaventumisesta.

Fahrizal uskoo, että vastustajat jatkavat jonkinlaisia mielenosoituksia tai vievät lain perustuslakituomioistuimen arvioitavaksi.

Presidentti Joko Widodon täytyy vielä allekirjoittaa laki, ja hänen odotetaan tekevän sen. Lain ennustetaan tulevan voimaan kahden–kolmen vuoden päästä.

Nuoret osoittivat mieltään uutta rikoslakia vastaan Indonesian pääkaupungissa Jakartassa tiistaina 6. joulukuuta.

Miksi isoja mielenosoituksia ei ole nähty?

Rikoslain uudistus on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä. Vanhat lait ovat sekoitus siirtomaa-aikaisia Alankomaiden lakeja, moderneja lakeja, islamilaisia sharia-lakeja, kristillisiä arvoja ja erilaista tapasäännöstöä, Leopold Sudaryono kertoo.

Indonesia itsenäistyi Alankomaista 1940-luvulla.

Moni presidentti on yrittänyt sen jälkeen uudistaa rikoslain, mutta se on aina kaatunut maallisten ja uskonnollisten ryhmien taisteluun. Moni indonesialainen lainsäätäjä on tällä viikolla iloinnut siitä, että ”kolonialistinen” laki on viimein haudattu.

Kun presidentti Widodo yritti viimeksi saada lakia läpi vuonna 2019, hän joutui perääntymään aikeesta, koska se sai aikaan isoja mielenosoituksia.

Tällä kertaa protesteja on ollut huomattavasti vähemmän.

Miksi näin?

Fahrizalin ja Sudaryonon mukaan Indonesian oppositio on nyt paljon heikompi. Osa puolueista, jotka vielä kolme vuotta sitten vastustivat lakia, ovat itse hallituksessa.

Tästä kertoo myös se, että Indonesian parlamentti hyväksyi lain yksimielisesti.

Lakiin on tehty joitakin lievennyksiä verrattuna vuoden 2019 versioon ja sen valmistelussa on yritetty kuulla useita ryhmiä. Siksi entistä useampi on valmis hyväksymään lain, vaikka se ei olekaan täydellinen, Sudaryono sanoo.

Kritiikki on keskittynyt lain 600 artiklan joukosta 18 artiklaan, jotka koskevat aviottoman seksin ja avoliittojen kiellon lisäksi muun muassa presidentin halveksumista ja jumalanpilkkaa.

Laki on monella tapaa myös edistyksellinen, rikoslain asiantuntija Sudaryono sanoo. Se tuo Indonesian tuomitsemiskäytännöt hänen mukaansa nykyaikaan, kun käyttöön otetaan enemmän muun muassa yhdyskuntapalvelua, ehdollisia tuomiota ja sakkoja.

Myös kuolemantuomion ehdottomuutta lievennetään, mutta silti se on yhä käytössä, Fahrizal huomauttaa.