Joskus aivot heräävät, mutta kroppa jää jumiin – unihalvaus ei enää tunnu niin pelottavalta, kun sitä oppii ymmärtämään

Unihalvauksen aikana ihminen on ainakin osin hereillä, mutta ei pysty liikkumaan.

Heräät, silmät ovat auki, ympäriltä kuuluu ääniä, mutta keho ei tottele. Tilanne alkaa ahdistaa. Miksi en saa ääntäni kuuluviin, miksi en pysty liikkumaan?

Kyseessä on tyypillinen esimerkki unihalvauksesta.

Unihalvauksen aikana ihminen on unen ja valveen rajamaastossa. Aivot ovat hereillä, mutta luurankolihakset eivät. Tämä johtuu unta tutkineen Turun yliopiston psykologian dosentin Katja Vallin mukaan siitä, että mekanismi, joka vastaa lihaslaman tuottamisesta vilkeunen aikana, on jäänyt päälle. Silloin ihminen on hereillä ja tajuissaan, mutta ei pysty liikkumaan.

– Lihashalvauksen tuottamisesta aivoissa vastaava systeemi on eri kuin se, joka vastaa vilkeunen tuottamisesta. Yleensä ne toimivat käsi kädessä, mutta joskus heräämme niin, että lihashalvaus jää päälle.

Valli huomauttaa, että unihalvausta ei tarvitse pelätä. Tahdosta riippumattomat lihakset toimivat myös sen aikana. Ne huolehtivat muun muassa hengityksestä ja sydämen toiminnasta.

Hengitys voi kuitenkin tuntua unihalvauksen aikana normaalia raskaammalta, sillä hengittämiseen osallistuvat tahdonalaiset apulihakset, kuten kylkivälilihakset, eivät silloin toimi.

– Siksi hengitys voi tuntua raskaalta ja voi jopa johtaa mielikuvaan siitä, että joku istuu rinnan päällä tai yrittää tukahduttaa.

Lihakset liikkeelle tahdonvoimalla

Moni kertoo kokevansa unihalvauksen aikana jonkin pahan läsnäolon. Sellaisen voi myös nähdä hallusinaationa.

Katja Valli kertoo, että osa unen elementeistä voi tulla mukaan valveeseen, kun heräämme kesken vilkeunen. Kun halvaukseen liittyy läsnäolon kokemus tai hallusinaatiota, on tila usein entistä pelottavampi.

– Siinä ehtii ajatella, että huoneessa on joku, joka tahtoo minulle pahaa, tai olen saanut esimerkiksi aivohalvauksen ja kuolen, kun en pysty huutamaan apua.

Olin varma, että olin hereillä. En kuitenkaan pystynyt sanomaan mitään. Tilanne oli ahdistava. Lopulta sain pikkusormea liikutettua ja samalla muu keho ja mieli vapautuivat.

Näin nimimerkillä Anu viestin lähettänyt henkilö kuvaili kokemustaan unihalvauksesta Ylelle.

Katja Valli pitää tätä hyvänä esimerkkinä siitä, miten unihalvauksesta vapautumista voi mahdollisesti itse vauhdittaa.

– Jos keskittää kaiken tahdonvoiman siihen, että yrittää liikuttaa jotain kehon osaa, esimerkiksi pikkusormea, niin kun sen ensimmäisen lihaksen saa liikkeelle, napsahtaa lihashalvaus pois päältä.

Altistavia tekijöitä on useita

Unihalvauksen yleisyyttä on tutkittu kyselytutkimuksilla, joissa 8-30 prosenttia väestöstä on kertonut kokeneensa unihalvauksen ainakin kerran elämässään. Vuosittain unihalvauksen kokee Vallin mukaan noin kolme prosenttia väestöstä.

– Se on siis ihan yleinen ilmiö, mutta kuitenkin sen verran satunnainen, että sen systemaattinen tutkiminen on vaikeaa. Jos esimerkiksi haluttaisiin kuvantaa, mitä aivoissa tapahtuu juuri unihalvauksen hetkellä, ihminen pitäisi saada aivokuvantamislaitteeseen unihalvauksen aikana.

Tämä on Vallin mukaan mahdotonta, koska unihalvausta ei voi kokeellisesti aiheuttaa.

Kyselytutkimusten perusteella unihalvaus on yleisin nuorilla aikuisilla, mutta se voi johtua Vallin mukaan siitä, että kyseinen ikäluokka osallistuu tutkimuksiin aktiivisimmin.

– Altistavia tekijöitä vaikuttaisivat olevan stressi, uusi elämäntilanne, runsas alkoholinkäyttö ja kaikki tekijät, jotka vähentävät unen määrää ja laatua. Myös selällään nukkumisella on havaittu yhteys unihalvaukseen.

Myös ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta ja traumajälkeisestä stressihäiriöstä kärsivillä unihalvaukset ovat yleisempiä. Narkolepsiaa sairastavat kokevat myös unihalvauksia tiheämmin, koska narkolepsia itsessään on unen ja valveen säätelyn sairaus.

Tunnetilaan voi itse vaikuttaa

Unihalvausta ei pysty estämään, mutta siitä selviää helpommin, kun tietää, mitä tapahtuu.

Katja Valli kertoo, että osa useasti unihalvauksen kokeneista pystyy jo suhtautumaan tapahtumiin tutkivalla otteella. Kohtauksista tulee siten miellyttävämpiä.

– Asenne on, että katsotaan, mitä tällä kertaa tulee koettua.

