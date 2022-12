Valamon luostarissa vietetään kahden kuukauden hiljaista jaksoa vuoden alussa – talvikausi on taloudellisesti tappiollinen

Valamon luostarissa on päätetty toteuttaa vuoden alusta alkaen hiljaisemman toiminnan jakso, jolloin osa palveluista on kiinni. Jakso alkaa 9. tammikuuta ja kestää kaksi kuukautta.

Luostari toivottaa vierailijat tervetulleiksi edelleen hiljaisen jaksonkin aikana, mutta ravintolapalvelut ovat sen aikana kiinni. Majoittujien käytössä on itsepalvelukeittiöitä. Kirjasto, museo sekä näyttelyt sulkevat ovensa myös kahden kuukauden ajaksi. Kirkko, myyntipalvelu sekä matkamuisto- ja viinimyymälä palvelevat vierailijoita edelleen tammi–helmikuussa.

Valamon luostarin johtaja arkkimandriitta Mikael kertoo, että kausivaihtelu matkailijoiden määrissä on suurta ja etenkin tammi–helmikuu on hiljaista aikaa. Talvikausi on taloudellisesti tappiollinen, eikä sitä tänä vuonna pystytä paikkaamaan muilla tuloilla. Ruoan- ja energianhinnan nousu on myös kiristänyt tilannetta entisestään, kun etenkin rakennusten lämmityskustannukset ovat nousseet.

Luostarin johtaja arkkimandriitta Mikaelin mukaan talvikauden tappioiden paikkaaminen muilla tuloilla ei ole taloudellisesti kestävää. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

– Pidemmällä aikavälillä tämä ei ole taloudellisesti kovin terve tilanne, että talvi syö enemmän kuin voidaan kesällä ansaita. Toimintojen pitäisi pystyä kuitenkin pyörimään ikään kuin omalla painolla ilman, että aina jostain löydetään jotakin ylimääräistä rahaa, arkkimandriitta Mikael pohtii.

Hiljaisen jakson aikana valtaosa työntekijöistä on lomautettuna eikä talkoolaisiakaan sen aikana ole. Kahden kuukauden ajan luostarin avoinna olevia toimintoja pyörittävät veljestön lisäksi kolme työntekijää. Maaliskuusta eteenpäin Valamon kaikki toiminnot palvelevat jälleen matkailijoita normaalisti.

Riippuvuutta matkailusta pyritään vähentämään

Arkkimandriitta Mikael sanoo, että luostarissa halutaan kehittää uusia tulonlähteitä, joilla voitaisiin vähentää riippuvutta matkailusta.

– Se ei suinkaan tarkoita sitä, että pyrittäisiin alasajamaan matkailutoimintaa tai vähentämään täällä kävijöiden määrää, koska Valamossa vierailu on tärkeää hyvin monelle ihmiselle ja on tärkeää, että luostari on avoin vierailijoille, luostarin johtaja toteaa.

Juomatuotanto on ollut yksi luostarin tulonlähteistä parinkymmenen vuoden ajan. Arkkimandriitta Mikael toivoo, että se myös tulisi korostumaan tulevaisuudessa. Hän pohtii, että juomatuotannon lisäksi tuloja voisi tulevaisuudessa tulla esimerkiksi myös muista tuotteista, joita voitaisiin valmistaa luostarissa paikallisista raaka-aineista.