Oulun seuraavasta kaupunginjohtajasta on luvassa tiukka äänestys: haastaja Seppo Määttä tai nykyinen johtaja Päivi Laajala

Oulun kaupunginvaltuusto saa maanantaina 12. joulukuuta kokouksen päätteeksi eteensä kaupunginjohtajavaalin. Luvassa on arvioiden mukaan tasainen kamppailu Päivi Laajalan ja Seppo Määtän välillä.

Ylen kaupunginvaltuustojen ryhmäpuheenjohtajille lähettämän kyselyn mukaan SDP:n valtuutetut ovat kertoneet olevansa yksimielisesti Laajalan takana, kun taas kokoomuslaiset kannattavat Määttää. Keskustan valtuustoryhmäläisillä on ns. vapaat kädet äänestyksessä, samoin perussuomalaisilla.

Päivi Laajala haluaa jatkaa tehtävässään. Hän kokee osaavansa työn ja on tyytyväinen tekemiseensä. Kokemus on hänen puolellaan, kertoo Laajala.

– Minulla on pitkä ja vankka kokemus kunta-alalla. Johtajakokemusta useammalta paikkakunnalta, kaupunginjohtajana Kannuksessa ja kunnanjohtajana Pielavedellä, sekä yli kahdeksan vuoden työura valtionhallinnossa kunta- ja aluehallinnon parissa, osastopäällikkönä valtiovarainministeriössä, kertoo Laajala.

Laajala pitää itseään team-johtajana.

– En ole auktoriteettinen johtaja. Oulussa on käytössä duaali-malli, eli poliittinen johtaja (kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tällä hetkellä Mirja Vehkaperä, kesk.) ja ammatillinen johtaja eli kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja luo suhteita, hoitaa edunvalvontaa ja tekee esityksiä, jotka vievät kaupunkia eteenpäin, kertoo Laajala.

Laajalan mukaan Oulu voi hyvin. Talous kasvaa, uusia investointeja syntyy. Kaupunki kasvaa vähintään parilla tuhannella vuosittain ja työllisyystilannekin on parantunut.

– Stora Enson ja Nokian panostukset Ouluun ovat merkillepantavia. Aluetaloudellinen vaikutus on valtava ja sitä tarvitaan. Oulu on paljon muutakin, kuten Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026, ja sitä ennen meillä on Asuntomessut 2025, kertoo Laajala.

Haastajakin luo visiota tulevaisuuteen

Seppo Määttä toimii tällä hetkellä osastopäällikkönä, ylijohtajana valtioneuvoston kanslian strategiaosastolla. Oululaisille hän on tuntemattomampi, vaikka onkin Oulusta kotoisin.

– Minulla on lukkarinrakkautta Oulua kohtaan. Olen Oulusta alun perin kotoisin, samoin kuin vaimonikin. Oulu on mielenkiintoisessa vaiheessa, meillä on hyvinvointialueuudistus, joka muuttaa Oulun kaupungin näkymiä. Sitten on investointeja, kuten Nokian kampus ja Stora Enson miljardi-investoinnit Ouluun. Näen tosi paljon mahdollisuuksia Oulussa.

Määttäkin pitää itseään joukkuepelaajana.

– Esitän mielelläni kysymyksiä mieluummin kuin annan vastauksia ja luotan vahvasti Oulun kaupungin asiantuntijoihin. Pitäisin myös tärkeänä, että kaupunkilaiset kutsuttaisiin mukaan kehittämishankkeiden ideointiin. Kaupunkilaisilla on varmasti hyviä ajatuksia, miten Oulua kehitettäisiin, kertoo Määttä.

Oulussa on kaupunginjohtajavalinnassa äänestetty aiemminkin tasaisesti. Vuonna 2017 Päivi Laajala valittiin kaupunginjohtajaksi yhden äänen enemmistöllä, vastaehdokkaana oli tuolloin Jukka Weisell. Laajala voitti äänestyksen toisella kierroksella äänin 34–33. Tasaista tulosta odotetaan ensi maanantainakin.

