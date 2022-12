Bess, Gettomasa ja Pehmoaino keräsivät eniten Emma-ehdokkuuksia

Vuoden 2022 Emma -palkintoehdokkaat on julkistettu. Eniten ehdokkuuksia saivat Bess, Gettomasa ja Pehmoaino, joista kukin on ehdolla viiden palkinnon saajaksi.

Vuosi 2022 on ollut Bessin läpimurtovuosi. UMK:n lisäksihän on esiintynyt muun muassa Antti Tuiskun konsertissa Olympiastadionilla. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Bess on ehdolla kategorioissa Vuoden Artisti, Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Pop ja Yleisöäänestys.

Artisti teki vuoden isoimman läpimurron kilpailtuaan UMK:ssa. Kappale Ram pam pam on vuoden suurin hitti, sillä se on ollut Suomen kuunnelluin kappale Spotifyssa ja radioissa.

Emma-ehdokkuudet tulivat Bessille yllätyksenä.

– Tuntuu aika uskomattomalta. Haloo! Mä odotin ehkä yhtä, niin onhan tää uskomatonta. Joku muukin kuin mun äiti on kuunnellut tuota meidän biisiä aika paljon, niin varmaan jotain siihen liittyvää.

Bessin läpimurtovuosi on ollut täynnä ennätyksiä ja suuria esiintymisareenoita, jollaista harva tulokas Suomessa kokee.

– Siis tiiätsä eihän tällaista tapahdu. I don’t know if this is real or is it just fantasy? Sanotaan, että nukkuminen tekee ihmiselle hyvää. Maanantai on uusi sunnuntai. Kannattaa nukkua.

Bessin Ram pam pam rikkoo edelleen ennätyksiä – hän itse kuitenkin oli sitä mieltä, ettei kappaletta pidä lähettää UMK:hon

Gettomasan ura alkoi kymmenen vuotta sitten räpin SM-kisan voitosta. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Gettomasa on ehdolla kategorioissa Vuoden Artisti, Vuoden Albumi, Vuoden Biisi, Vuoden Rap/R&B ja Yleisöäänestys.

Kymmenen vuotta räppärin uraa tehneen Gettomasan viides albumi Vastustamaton on kerännyt kehuja ja se nousi albumilistan ykköseksi. Kappaleet Vastustamaton, Shamppanjadieetillä, 500 Hevosta ja Hyvä me ovat kaikki nousseet julkaisun yhteydessä virallisen singlelistan ensimmäiselle sijalle.

Gettomasa voitti Emma-palkinnon vuonna 2019 Diplomaatti-albumista, joka palkittiin vuoden rap / R&B -albumina.

Räppäri on ollut tänä vuonna niin kiireinen, ettei ole Emma-ehdokkuuksia ehtinyt miettiä. Miltä ehdokkuudet tuntuvat?

– Ihan hyvältä kai.

Gettomasa nousi taannoin otsikoihin Keskisuomalaisen haastattelusta (siirryt toiseen palveluun), jossa toimittajan ja artistin sukset menivät ristiin.

– Se oli mun mielestä ihan hauskaa, räppäri toteaa napakasti.

Kohu toi kuitenkin Gettomasalle lisää näkyvyyttä ja entistä useampi suomalainen tietää hänet.

– Niin. Kyllä tästä jotain hyötyäkin varmaan oli. Mun mielestä ihan ok. Ei siinä mitään.

Gettomasan mielestä räpissä painotetaan liikaa pintaa ja menestystä: ”Haluan puhua myös rujoista asioista, kun kaikki ei mene niin hyvin”

Läpimurtonsa tänä vuonna tehneen Pehmoainon ensimmäinen iso festivaalikeikka oli Ruisrockissa heinäkuussa. Kuva: Niko Kotiranta / Yle

Pehmoaino on ehdolla kategorioissa Vuoden Albumi, Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Alternative ja Yleisöäänestys.

Pehmoaino ampaisi tänä vuonna tuntemattomuudesta yleisön tietoisuuteen kappaleella Haluun takas mun perhoset. Indievaikutteista popmusiikkia tekevä artisti nousi kappaleella Spotify-listan kärkeen ja albumilistan ykköseksi EP:llä Kaukana kotoa.

Artisti kertoo, että oli kaikista ehdokkuuksista suuresti yllättynyt.

– Se tuntuu erikoiselta ja tosi otettu olo on siitä.

– Tää on ollu tosi erikoinen vuosi. Tosi paljon täynnä yllätyksiä ja suuria portaita. Asioita on tapahtunut, mitä en olisi villeimmissä unissanikaan ajatellut, että voisi käydä vuosi sitten.

Vielä vuosi sitten tuntematon Pehmoaino nousi Ruisrockin Rantalavalle – ”Siinä on käsiteltävää päälle, kun saa yhtäkkiä paljon huomiota”

Ensi vuonna 40-vuotisjuhliaan viettävää Emma-gaala pidetään Helsingin jäähallissa perjantaina 3. helmikuuta. Gaalassa palkitaan musiikkialan menestyjiä yli 20 ehdokassarjassa. Uusina kategorioina ovat Vuoden Alternative ja Vuoden Musiikintekijä.

Gaalassa esiintyvät muun muassa Etta, Gettomasa, Isac Elliot, JVG ja Vesala.