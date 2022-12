Robbie Williams on ensi kesän Pori Jazzin pääesiintyjä

Brittiartisti Robbie Williams on yksi ensi kesän Pori Jazzin pääesiintyjistä.

Williams esiintyy Kirjurinluodossa festivaalin päätöspäivänä, lauantaina 15. heinäkuuta.

Konsertti on osa Williamsin XXV-kiertuetta, jolla juhlistetaan artistin 25-vuotista soolouraa.

Robbie Williams on myynyt uransa aikana yli 85 miljoonaa albumia. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muuan muassa ”Feel”, ”Angels” ja ”Let Me Entertain You”. Ennen soolouraansa hän oli suositun poikabändi Take Thatin jäsen.

Williamsin uusi albumi sisältää tämän suurimmat hitit uudelleen sovitettuna ja kuuluisan hollantilaisen Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä. XXV-albumi nousi heti julkaisunsa jälkeen listaykköseksi Britannian albumilistalla. Tällä saavutuksella Williams nousi Iso-Britannian albumilistan eniten ykkössijoja saaneeksi sooloartistiksi. Robbie Williamsin neljätoista ykkössijaa ylittää vain The Beatles, joka on kerännyt viisitoista ykkössijaa.

– Olemme tietysti iloisia ja tyytyväisiä, että saamme esitellä Robbie Williamsin maailmanluokan musiikkishown Kirjurinluodossa, sanoo Pori Jazzin toiminnanjohtaja Kristian Vainio.

Pori Jazz järjestetään 7.–15. heinäkuuta 2023.

