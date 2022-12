Kouvola pohtii Suomessa harvinaista kurinpitomenettelyä – lautakunta joutuu päättämään, erotetaanko oppilas koulusta määräajaksi

Erottaminen on järeä keino. Viime vuosina siihen on turvauduttu harvoissa suomalaiskouluissa. Tapausten taustalla on ollut väkivaltaa. Erottaminen ei keskeytä oppilaalle annettavaa opetusta.

Koulusta määräajaksi erottaminen on äärimmäinen ja harvinainen kurinpitotoimi. Sitä pohditaan nyt Kouvolassa. Kuvan koulu ei liity jutussa mainittuihin taphtumiin. Kuvituskuva. Kuva: Marjut Suomi