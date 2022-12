1800-luvulla jouluruoat eivät olleet pakkopullaa, vaan suomalaiset söivät, mitä halusivat – yksi herkkumme on kelvannut myös ruotsalaisille

Suomalainen joulupöytä on yllättävän nuori perinne. Ilmassa on jo merkkejä sen murenemisesta.

Jos isovanhempiemme isovanhemmilta olisi kysytty heidän jouluruokasuosikkiaan, olisi vastaukseksi luultavasti saanut vain hölmistyneen katseen.

Vielä 1800-luvullakaan ei nimittäin ollut mitään erityistä jouluruokaa.

Joulu oli vain juhla, jolloin syötiin vähän arkea paremmin, jokainen oman makunsa ja rahapussinsa paksuuden mukaan. Ei ollut pakkopullia, joita pöydästä piti löytyä joulutunnelman takaamiseksi.

Lanttulaatikot, rosollit ja kinkut olivat kyllä olemassa, mutta amanuenssi Riina Romppaisen mukaan ne olivat pitoruokaa, eivät varsinaista jouluruokaa.

– Jos nyt ajatellaan niitä jouluruokien klassikkoja; puuroa, lipeäkalaa, torttuja ja lihaa, niin niitähän tarjottiin myös hautajaisissa, ristiäisissä, häissä ja kekrin aikaan, sanoo Riina Romppainen Hämeenlinnan kaupunginmuseosta.

Riina Romppainen toimii amanuenssina kahdessa hämeenlinnalaismuseossa, Palanderin talossa ja Museo Skogsterissa. Artikkelin kuvat on otettu Palanderin talon jokavuotisesta joulunäyttelystä. Kuva: Yle

– Varsinkin maaseudulla kekri siirtyi jouluun monella eri tavalla.

Vielä 1700-luvulla monet nykyisen joulumme ruokatuotteista olivat aikansa ylellisyystuotteita.

Yhteinen suomalainen jouluateria syntyi vuosikymmenten saatossa ja siihen vaikuttivat niin säätyläisten kuin talonpoikienkin syömiset.

Varsinainen juhlan aihe oli, että sai mahan täyteen.

Lipeäkala oli joulupöydän ykkösproteiini

Varakkaiden joulupöydissä alkoi näkyä kinkkuja vasta 1800-luvun puolivälissä. Lipeäkala on vanhin jouluun kuuluvista ruuistamme. Se oli jo katolisen ajan paastoruoka ja aattopäivän ruoka.

Lipeäkala oli vielä pitkälle 1800-luvullekin joulun tärkein ruoka. Se valmistettiin jokaisessa kodissa itse.

– Lipeäkalan valmistus oli emännän suuri ylpeys, sanoo Riina Romppainen.

– Piti olla sekä kokki että kemisti että sai lipeäkalan pöytään. Sen valmistaminen kesti yli kolme viikkoa, jonka aikana huuhdottiin ja liotettiin, lipeän valmistamisesta puhumattakaan.

Vielä 1800-luvulla suomalainen sikatalous oli kehittymätöntä. Lihaa syötiin, jos siihen oli varaa. Usein se oli nautaa tai lammasta, eri tavoin valmistettuna. Päärooliin joulukinkku nousi vasta 1900-luvulla.

1900-luvun alku oli samalla myös aikaa, jolloin sanomalehtien jouluruokamainoksissa alettiin kirjoittaa joulukiireestä. Samaan aikaan myös kansakoulujen kuusijuhlat alkoivat yhtenäistää suomalaista jouluruokaperinnettä.

Joulukinkussa yhdistyi säätyläisten tapa syödä possua ja kansan tapa nauttia porsaan paistettua takajalkaa. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Lanttulaatikko, Suomen lahja Ruotsille

Suomessa säätyläisrouvat lukivat innokkaasti ruotsalaisia aikakauslehtiä ja emännille tarkoitettuja tietokirjoja. Ei siis ihme, että monet jouluherkutkin siirtyivät meille lännestä.

Kuten vaikka supisuomalaisina pitämämme joulutortut.

– Ruotsista on tietoja omenahilloa sisältävästä voitaikinaleivonnaisesta jo 1700-luvun puolenvälin jälkeen, kertoo Romppainen.

– Sehän on todella hieno ruoka, kun ajatellaan että siinä on vehnäjauhoa ja voita.

Jossain vaiheessa omena korvautui Suomessa luumusoseella. Muodoksi vakiintui tähti.

Ruotsalaisen Cajsa Wargin keittokirjasta vuodelta 1755 löytyy ohje omenahyveen tapaan kerroksittain valmistetusta voitaikinatortusta. Kuva: Sasha Silvala / Yle

– Ensin tortut olivat puolikuun muotoisia ja sitten tällaisia tähtitorttuja. Kymmenen vuotta sitten ne herättivät Ruotsissa mielenkiintoisen semanttisen keskustelun, kun Svenska Dagbladet julkaisi niiden reseptin sivuillaan.

Myös Ruotsin yleisradioyhtiö SVT tarttui aiheeseen ihmetellen, miksi lehti tyrkyttää lukijoilleen ”hakaristitorttuja”.

Vaikutteiden virta on voittopuolisesti kulkenut lännestä Suomeen. Meidän lahjamme ruotsalaisiin joulupöytiin on lanttulaatikko. Se on ainut jouluruuistamme, joka on siirtynyt meiltä Ruotsiin.

Laatikkoruuat olivat alkujaan maakunnallisia pitoruokia. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Lanttulaatikko sekä imelletty perunalaatikko ovat ilmeisesti vanhoja hämäläisiä pitoruokia. Todella suosituiksi ne tulivat 1800-luvun lopulla, jolloin ne siirtyivät myös joulupöytään. Porkkanalaatikko on nuorempaa perua ja se yleistyi hitaammin ruokaan kuuluneen kalliin tuontitavaran, riisin takia.

Joulupuurokin keitettiin pitkään ohrasta tai kaurasta, sillä riisiä alettiin tuoda Suomeen vasta 1800-luvulla ja se oli alkuun hyvin kallista. Riisi ja muut siirtomaatuotteet halpenivat 1880-luvulla ja riisipuuro ja sekahedelmäkeitto löysivät paikkansa yhä useammasta joulupöydästä.

Joulupöydän voittajat ja häviäjät

Sanotaan, ettei mikään ole niin konservatiivista kun kansojen juhlaruoka. Tämä näkyy myös suomalaisessa joulupöydässä. Nykyinen jouluateriamme olisi aika tuttu myös esivanhemmillemme. He saattaisivat tosin ihmetellä lajien runsautta ja sitä, miten on menty törsäämään sokeria, kananmunia ja voita.

Sokeri oli niin kallisarvoista, että se säilytettiin lukkojen takana. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Ja aivan varmasti he kyselisivät, missä ihmeessä on lipeäkala.

Se taitaa pikkuhiljaa olla peruuttamassa joulupöydästämme takavasemmalle?

– Minä kyllä pidän siitä pyrstöstä kiinni, nauraa Riina Romppainen.

– Pidän yli kaiken lipeäkalasta. Mutta täytyy sanoa, että meilläkin se seuraava sukupolvi kyllä skippaa sen joulupöydästään. Eli ehkä tässä menee se raja. Lipeäkala on tosiaan menettänyt suosiotaan aina 1960-luvulta lähtien.

Miltä sitten näyttää tulevaisuuden joulupöytä? Mitkä ovat sen voittajat ja häviäjät, lipeäkalan lisäksi?

– Se kinkkukin voi olla vähän kiikun kaakun, ei se enää ole se kunkku siinä pöydässä, sanoo Romppainen.

– Sitä on vähän heiluttanut kalkkunat ja muut. Monet syövät seitania tai muita kasviproteiineja.

Yhä useammat haluavat joulunakin syödä valikoiden omia herkkujaan.

Suunta on itse asiassa takaisin kohti 1800-luvun alkua, jolloin kansallisesti yhtenäisen joulupöydän asemasta meillä onkin juhlapöytä, jonne jokainen poimii omia lempiruokiaan.

