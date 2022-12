Nuori mies löytyi kuolleena kaupunginsalmesta Kokkolassa – moni toivoo Suntin aitaamista turvallisuuden lisäämiseksi

Kokkolan keskustaa halkovan kaupunginsalmi Suntin aitaaminen on noussut esiin ihmisten keskusteluissa. Aitaamista on pohdittu aikaisemminkin, mutta sen toteutus on katsottu kalliiksi ja hyödyttömäksi.

Ihmiset kunnioittivat menehtyneen nuorukaisen muistoa tuomalla tapahtumapaikalle valtavan määrän kynttilöitä. Kuva: Kalle Niskala / Yle