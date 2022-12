Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja tuoreista kannatusluvuista: ”Lukema on sysimusta, ei sitä muuksi voi sanoa”

Keskustan kannatus laski Ylen tänään julkaistussa puoluekannatusmittauksessa ensimmäistä kertaa alle kymmeneen prosenttiin. Puoluelistauksessa se putosi viidenneksi hallituskumppaninsa vihreiden alapuolelle.

Ylen aamussa tulosta tuoreeltaan kommentoinut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli ei lähde kaunistelemaan tulosta.

– Tuo lukema on sysimusta, ei sitä muuksi voi sanoa.

– Viime viikkoina, kun keskusta on puolustanut lujasti omia tavoitteitaan esimerkiksi ihmisten omaisuudensuojaan liittyen, keskusta on myös joutunut aikamoisen ryöpytyksen kohteeksi. Uskoakseni se myös tässä [kannatusmittauksessa] näkyy, Kalli arvioi.

Kannatusmittaus on tehty 7.11.–5.12. välisenä aikana. Tänä aikana hallituksella on riittänyt kiistoja, joiden keskiössä on ollut keskusta. Viimeisimpänä rivejä on repinyt luonnonsuojelulaki, mutta erimielisyyksiä on ollut myös luonnon ennallistamisesta ja saamelaiskäräjälaista.

Onko keskusta vain joutunut ryöpytyksen kohteeksi vai voiko olla niin, että puolueen irtiotoista on ollut sille haittaa?

Kallin mukaan riitely ja eripuraisuus eivät varmasti koskaan hyödytä riitojen osapuolia. Hänen mukaansa nyt on kyse asioista, joita keskusta olisi valmis puolustamaan – oli sen kannatus mikä tahansa.

Keskustan kannatus painui tuoreessa mittauksessa vihreiden alapuolelle. Kuva: Eetu-Mikko Pietarinen / Yle

Vihreätkään eivät hyödy, kun hallitus kompuroi

Keskustan lähes kahden prosenttiyksikön laskun ansiosta hallituspuolue vihreät nousi mittauksessa neljänneksi suosituimmaksi puolueeksi. Vihreiden kannatus ei sekään kuitenkaan noussut, vaan laski 0,4 prosenttiyksikköä.

– Mekään emme varsinaisesti hyödy siitä, että hallitus näyttäytyy kompuroivalta sen takia, että yksi hallituspuolue heikensi omalla liikkeellään koko luottamusta toimintakykyyn, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne arvioi Ylen aamussa.

– En tosin tiedä, kuinka paljon se näkyy vielä näissä gallupeissa, hän lisää.