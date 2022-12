Balin terrori-iskuista tuomittu mies vapautui vankilasta etuajassa, australialaiset järkyttyivät

Indonesia vapautti keskiviikkona vankilasta Balin terrori-iskuista tuomitun Umar Patekin.

Patek tuomittiin 20 vuodeksi vankeuteen osallisuudesta lokakuussa 2002 tehtyihin Balin pommi-iskuihin. Hyökkäys kohdistui kahteen yökerhoon turistien suosimalla Kutan alueella. Oikeuden mukaan Patek rakensi iskuissa käytettyjä pommeja.

Balin iskuissa kuoli 202 ihmistä. Heistä 88 oli australialaisia. Lisäksi yli 200 ihmistä haavoittui. Hyökkäys on yhä Indonesian pahin terrori-isku.

Patek pakoili viranomaisia lähes vuosikymmenen iskujen jälkeen. Hänet otettiin kiinni Pakistanissa vuonna 2011.

Patek ehti istua tuomiostaan noin puolet. Keskiviikkona hänet päästettiin ehdonalaiseen vapauteen.

Indonesian viranomaisten mukaan 55-vuotias Patek on parantanut tapansa vankilassa. Viranomaiset aikovat käyttää Patekia vaikuttamaan toisiin islamisteihin, jotta nämä lopettaisivat terrorismin tukemisen.

Patekin täytyy osallistua ”mentorointiohjelmaan” huhtikuuhun 2030 asti. Hänen ehdonalainen vapautensa voidaan perua, jos hän ei noudata sääntöjä, Indonesian oikeusministeriö sanoi tiedotteessaan uutistoimisto Reutersin mukaan.

Balin pommi-iskuista tuomittu Umar Patek kuvattiin Jakartassa kesällä 2012, kun hän poistui oikeudenkäynnistä. Kuva: Adi Weda / EPA

Australialaiset järkyttyivät

Australia vastusti voimakkaasti miehen vapauttamista. Australian hallitus ilmoitti torstaina, että se vaatii Indonesiaa jatkamaan Patekin valvontaa tämän ollessa vapaalla jalalla.

Australian sisäministeri Clare O'Neil sanoi, että tämä oli kamala päivä iskujen uhreille ja heidän perheilleen.

– Minun henkilökohtainen näkemykseni on, että hänen tekonsa olivat anteeksiantamattomia ja täysin kaameita, O'Neil sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Ministeri kommentoi asiaa medialle Kansallisella lehdistöklubilla Canberrassa. Hän muistutti, että Australia ei kontrolloi Indonesian oikeusjärjestelmää.

Balin iskuista selvinnyt ja Patekin oikeudenkäynnissä todistajana ollut Peter Hughes sanoi Australian yleisradioyhtiö ABC:lle, että hän ja muut eloonjääneet suhtautuvat epäillen väitteeseen, että pommimies olisi muuttunut.

– Hänen kaltaisillaan ihmisillä on historiaa. He eivät lopeta. Hänen vapautumisensa on naurettavaa, Hughes sanoi ABC:lle.

Australialainen Jan Laczynski menetti viisi ystäväänsä Balin iskuissa. Hän kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle (siirryt toiseen palveluun) olevansa järkyttynyt ja vihainen.

– Tämä mies saa elämänsä takaisin. Monet meistä eivät saa elämää takaisin koskaan, Laczynski sanoi torstaina BBC:lle

Umar Patek kuului ääri-islamilaisen Jemaah Islamiah -järjestöön, jolla oli yhteyksiä terroristiverkosto al-Qaidaan.

Jakartalainen oikeusistuin katsoi, että Patek osallistui Sari Clubin edessä räjäytetyn autopommin rakentamiseen. Toinen henkilö räjäytti pommin illalla 12. lokakuuta 2002.

Hetkeä aiemmin itsemurhapommittaja oli laukaissut repussaan olleen pienemmän räjähteen läheisessä Paddy's Pub -yökerhossa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters