Suomalaismajuri taisteli Ukrainassa joukkueessa, josta osa on jo kuollut – kouluttaa pian sotilaille muuta taktiikkaa kuin ”massalla päälle”

Jouni Lahti kohentaa yli satavuotiaan talon vanhan leivinuunin tulta isoilla haloilla. Joulukuun alku on ollut Lemilläkin kylmä, mutta Lahti on useilla Ukrainan reissuillaan nähnyt kurjempiakin olosuhteita.

Lahti on syksyn aikana ollut mukana kahdella humanitaarisella reissulla Ukrainassa. Keikat, kuten hän itse niitä kutsuu, ovat olleet 10–14 päivän mittaisia.

– Se on tiukkaa ajoa. Helsingistä lautalla Tallinnaan. Sitten ajamme Latvian, Liettuan ja Puolan läpi Ukrainaan.

Lemiläinen majuri evp. Lahti oli keväällä kaksi kuukautta Ukrainassa rintamalla Kiovan länsipuolella Irpinissä ja Buchassa. Nyt syksyllä hän on keskittynyt avun viemiseen perille ja koulutuksen järjestämiseen.

Suomalaisten järjestämä ukrainalaisten sotilaiden koulutus ei ole vielä kunnolla alkanut, mutta eräät suomalaisen merijalkaväkiprikaatin jäsenet kävivät jo näyttämässä, miten suomalaiset kouluttavat. Tilausta koulutukselle tuli heti lisää, ja Lahden mukaan sitä suunnitellaan nyt kuumeisesti.

– Mediassa on ollut tietoja, että koulutusta voitaisiin järjestää Suomessa, mutta mielestäni olisi tehokkainta järjestää se Ukrainassa, pohtii Lahti.

Keväällä Lahti lähti sotimaan 64-vuotiaana. Hänen piti vakuuttaa, että hänen ikäisensä kelpaa vielä rintamalle. Kuva: Jouni Lahden kotialbumi

Suomalaiset sotilaat ovat olleet vuosikymmenten ajan arvostettuja esimerkiksi rauhanturvatehtävissä. Niin asia oli Ukrainassakin.

– Suomalaisia käytetään usein kouluttajina, koska meillä on paljon tietoa ja osaamista, Lahti sanoi Ylelle jo heinäkuussa.

Hän antoi heinäkuussa myös tunnustusta Puolustusvoimien varusmieskoulutukselle.

– Jokainen varusmiespalveluksen selvittänyt on valovuoden päässä sotataidoissa, kun verrataan ukrainalaisiin. He sotivat vähän samalla tavalla kuin venäläiset, eli voimalla ja massalla vain päälle ja se voittaa, joka on viimeisenä pystyssä.

Ukrainassa taistelee noin 30 suomalaista

Syksyn avustuskeikoilla pääpaino on ollut suomalaisten sotilaiden auttaminen. Heille on viety erilaisia tarvikkeita ja ajoneuvoja. Lahden mukaan Ukrainassa on noin 30 suomalaista sotilasta. Muutama on saanut jo sirpalevammoja.

– Vaikka autamme suomalaisia sotilaita, viemme samalla tarvikkeita siviileille. Esimerkiksi viime keikalla veimme lääkintätarvikkeita sotasairaalaan. Se oli hyvin odotettu lasti, Lahti kertoo.

Maaliskuussa Lahti taisteli Ukrainan kansainvälisessä legioonassa eli muukalaislegioonassa, kuten Lahti itse sanoo. Hän on edelleen yhteydessä sotilaisiin, jotka jäivät Ukrainaan. Osa on lähtenyt Lahden tavoin takaisin kotimaahansa, mutta osan matka on päättynyt toisin.

– Valitettavasti minunkin joukkueestani on kaatunut muutama kaveri ja haavoittumisia on tullut. Heitä käytetään kyllä kovissa tehtävissä.

Lahden kalenterista ei juuri tyhjiä päiviä löydy. Avustusten hankinta, niiden vieminen Ukrainaan ja kotitalon remontointi vievät kaiken ajan. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Talvi tulee Jouni Lahden mukaan olemaan hyvin vaikea Ukrainassa. Venäjä on tuhonnut laajalti infrastruktuuria, muun muassa veden- ja sähköntuotantoa.

– Kyllä siellä kova talvi tulee. Jokainen tietää, kun on vaikka viikonlopun retkellä, miten vaatteet kostuvat ja tulee kylmä. Ukrainassa on nyt kova tarve etenkin lämpimille talvivaatteille, sanoo Lahti.