Entiset huippuvoimistelijat vaativat urheilupäättäjiä puuttumaan lasten kehityksen vaarantamiseen – laihdutusprojekti vei vuoden 2000 olympiaedustajan pakkohoitoon

Olemme 1990- ja 2000-luvuilla rytmisen voimistelun maajoukkueessa Suomea edustaneita ja kansallisella kilpatasolla harrastaneita entisiä voimistelijoita. Kilpailimme sekä yksilöinä että joukkueissa juniori- ja seniorisarjoissa (yli 14-vuotiaat). Jokaisella meistä on oma yksilöllinen tarinansa voimistelun parissa, mutta lähes kaikkia meitä yhdistää erilaiset henkiset ja/tai fyysiset traumat kyseenalaisten valmennusmetodien jäljiltä. Luettuamme Riikka Smolander-Slotten Ylen artikkelin (16.11.2022) koskien rytmisen voimistelun valmennuksessa ilmennyttä epäasiallista kohtelua urheilijoita kohtaan, kokoonnuimme vaihtamaan kokemuksia omista voimisteluvuosistamme ja niiden seurauksista. Yhteen on kerääntynyt lähes 30 entistä voimistelijaa, mikä on merkittävän suuri joukko, kun huomioidaan lajin harrastajien vähäinen määrä Suomessa. Avoin kirje käsittelee meidän kokemuksiamme lajin parissa eikä kohdistu kehenkään yksittäiseen valmentajaan.

Pystymme helposti samaistumaan meitä 20 vuotta nuorempien urheilijoiden kertomuksiin Ylen artikkelin jutussa. Rytmisen voimistelun toimintakulttuuriin sisältyi jo 90-luvulla laajasti erilaista epäasiallista toimintaa. Ollessamme lapsia kohtuuttomat vaatimukset ja kyseenalaiset keinot olivat arkeamme vuosikausia. Painetta aiheuttivat jatkuva laihduttaminen, ulkomuodon ja painon seuraaminen, kuukautisten puuttuminen, nöyryyttävät kommentit, kivun sietäminen, rasitusmurtumat, tulehdukset, loukkaantumiset, valtavat harjoitusmäärät, sairaana harjoittelu ja kilpailu sekä uupumus ja ylikunto. Yleistä oli myös valmentajien harjoittama monimuotoinen alistaminen, nöyryyttäminen, kiusaaminen ja kovaotteiset valmennusmetodit, mikä kohdistui jopa esipuberteetti-ikäisiin lapsiin.

Syviä traumoja aiheuttaneita valmennusmetodeja harjoittivat aikanamme useat valmentajat, ja iso osa heistä jatkaa edelleen lajin parissa. Lajin ihanteet vaativat lapsilta ja nuorilta niin paljon, että menestystä on tavoiteltu myös epäeettisin keinoin. Laji on vetänyt puoleensa liian monia aikuisia, jotka kykenevät kohtuuttomuuksiin lapsia kohtaan. Toki lajin parissa toimii myös hyviä kasvattajia, jotka toimivat lapsen hyvinvointi etusijalla varsinkin alemmilla tasoilla, mutta huipulla valmennuskulttuuri on kova. Epäkohtien ymmärtäminen on ollut aikuistuessa hidas ja vaikea prosessi, sillä harrastusaikana syitä ongelmiin etsittiin usein voimistelijasta itsestään. Myös me opimme salailemaan voimistelukulttuurin ongelmia.

Vaikenemisen ja pelon ilmapiiri oli valloillaan jo 90-luvulla. Näin ollen epäasiallinen valmennuskulttuuri on saanut jatkua vuosikymmeniä, eikä tähän ole puututtu tarpeeksi Voimisteluliiton tai Olympiakomitean toimesta. On vaikea ymmärtää eri tahojen ja vastuuhenkilöiden puutteellisia toimia etenkin, kun huolestuttavia esimerkkejä on noussut vuosien saatossa julkisuuteen asti. Epäselvää on edelleen, kuka kantaa vastuun Ylen artikkelin esille tuomasta epäasiallisesta toiminnasta.

Vahingollisen kulttuurin vastuuta ei ole tunnustettu, minkä vuoksi voimistelijat jäävät usein urheilu-uran päätyttyä yksin selviämään seurausten kanssa. Meistä moni on kärsinyt vielä vuosia urheilun jälkeen syömishäiriöiden lisäksi monenlaisista kehonkuvahäiriöistä, itsetunto-ongelmista, masennuksesta sekä paniikki- ja ahdistushäiriöstä. Keholliset vaatimukset ja niihin tähtäävät menetelmät jättivät jälkeensä rasitusvammojen lisäksi mm. jokapäiväiseen elämään vaikuttavia lonkka- ja selkävammoja, sekä kehon normaalia toimintaa haittaavia muutoksia esimerkiksi liikeradoissa.

Lajin ihannekuvan saavuttaminen terveellisin metodein on mahdollista vain harvoille yksilöille. Pärjääminen huipulla edellyttää voimistelijoilta jo hyvin nuorella iällä kohtuuttomia suorituksia ja tavoitteita, joihin pyrkiminen voi aiheuttaa heille pitkäkestoisia ja negatiivisia seurauksia. Jo pelkästään toistuvat kokemukset arvostelusta ja kelpaamattomuudesta ovat vahingollisia kasvavalle lapselle ja nuorelle. Jos ihannetta ei voi saavuttaa turvallisessa kasvuympäristössä, sitä tulee ehdottomasti muuttaa. On ilmeistä, että rytmisen voimistelun parissa menestystä on tavoiteltu välittämättä lasten ja nuorten hyvinvoinnista, puhumattakaan turvallisesta kasvuympäristöstä, jossa heitä kuunnellaan yksilöinä ja puhutaan toiveista, haasteista tai tulevaisuudesta. Kun on kyse lasten tai nuorten toiminnasta, vastuu hyvinvoinnista on aina aikuisilla.

Rytmisen voimistelun valmennuskulttuurissa ihannoitiin aikanamme entisten neuvostomaiden metodeja. Olemme olleet järkyttyneitä kuullessamme, että valmennusmetodeja ei ole vieläkään päivitetty nykyaikaisten arvojen ja käsitysten mukaisiksi. On selvää, että voimistelijoihin ei suhtauduta riittävän yksilöllisesti, kuunnellen ja kunnioittavasti, koska edelleen tulee julki surullisia esimerkkejä kaltoinkohtelusta.

Ottaen huomioon voimistelussa aina vallinneen vaikenemisen kulttuurin, oman tarinan jakaminen julkisesti vaatii valtavaa rohkeutta ja osoittaa välittämistä tulevia voimistelijoita kohtaan. Haluamme osoittaa tukemme kaikille voimistelun piirissä epäasiallista käytöstä kokeneille sekä näille entisille voimistelijoille, jotka uskalsivat kertoa kokemuksensa Ylelle. Haluamme tuoda julki nuorten tarinoiden rinnalle meitä seuranneet vuosikymmenten traumat, jotka voimistelukulttuuri jätti jälkeensä.

Vetoamme täten Suomen Olympiakomiteaan, Voimisteluliittoon, voimisteluseuroihin, opetus- ja kulttuuriministeriöön, urheilun rahoittajiin, urheilijoiden vanhempiin sekä lajin parissa työskenteleviin ja vaikuttaviin: Rytmisen voimistelun valmennukseen liittyviin ongelmiin, rakenteisiin ja toimijoihin, jotka mahdollistavat systemaattisen lapsen kasvun ja kehityksen vaarantamisen, on puututtava erittäin vakavalla otteella. Voimistelua harrastavien lasten ja nuorten täytyy saada harjoitella ja kasvaa ympäristössä, joka on turvallinen niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Vaikka osa voimistelijoista ei ole kokenut voimistelun negatiivisia vaikutuksia henkilökohtaisesti, ei se poista muutoksen tarvetta. Lähtökohtaisesti jokaisen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tulisi olla turvattu myös harrastuksen parissa. Tällä hetkellä lapsen oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon ei toteudu rytmisen voimistelun parissa.

Noora Geagea, rytminen voimistelija 1990-1996

Kati Haahti-Työppönen, rytminen voimistelija 1986-1993

Inkeri Helenius, rytminen voimistelija 1989-1997

Heidi Hopea, rytminen voimistelija 1987-1997

Mari Jakomäki, rytminen voimistelija 1986-1996

Heidi Järvinen, rytminen voimistelija 1987-1998

Hanna Koskenranta, rytminen voimistelija 1986-1996

Mari Kulmala, rytminen voimistelija 1984-1994

Heini Lukkari, rytminen voimistelija 1985-2000

Maija Mustonen, rytminen voimistelija 1989-1998

Hanna Neugebauer, rytminen voimistelija 1987-1997

Maria Ovaskainen, rytminen voimistelija 1987-1998

Elina Paija, rytminen voimistelija 1992-2001

Inu (Irina) Pelli, rytminen voimistelija 1985-1992

Laura Pietiläinen, rytminen voimistelija 1989-1999

Heta Sainomaa, rytminen voimistelija 1992-1998

Petra Solar, rytminen voimistelija 1990-2000

Minttu Somerjoki, rytminen voimistelija 1991-1998

Sanna Taanila-Seppänen, rytminen voimistelija 1988-1998

Hanna Thure, rytminen voimistelija 1989-1996

Noora Welling, rytminen voimistelija 1988-2001

Lisäksi 3 entistä voimistelijaa, jotka haluavat pysyä nimettöminä.