Suomalainen vihreän kaasun tuotanto sai miljoonien eurojen rahoituksen Saksasta – yhtiö suunnittelee laitoksia viiteen kaupunkiin

Uudenlaista kaasuntuotantoa Suomeen suunnitteleva Nordic Ren-Gas on saanut vahvan saksalaissijoittajan. Allianz-vakuutuskonsernin tytäryhtiö, Allianz Capital Partners, on hankkinut Ren-Gasista vähemmistöosuuden 25 miljoonalla eurolla.

Nordic Ren-Gasin markkinakehitysjohtajan Matti Rautkiven mukaan Allianzin mukaantulo on merkittävä virstanpylväs.

– Tällainen institutionaalinen rahoittaja tuo uskottavuutta ja vahvan rahoituspohjan, Rautkivi toteaa.

25 miljoonaa euroa on todennäköisesti vasta alkusoittoa. Ren-Gasin mukaan tyypillisesti infrastruktuurisijoittajan sijoituksen koko on vähintään 500 miljoonan euron luokkaa. Ren-Gas kaavailee tekevänsä Suomeen kaikkiaan kahden miljardin euron investoinnit, joista jo julkaistujen hankkeiden osuus on noin puolet.

Ren-Gas aikoo rakentaa viiteen kaupunkiin laitokset, joissa valmistetaan sähkön avulla vedestä vetyä sekä metaania yhdistämällä vety hiilidioksidin kanssa. Näistä tuotteista saadaan kaasupolttoainetta rekoille. Tarkoitus on käyttää tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Tuotantolaitokset on määrä rakentaa energialaitosten yhteyteen. Prosessin hukkalämmöstä tuotetaan kaukolämpöä, mikä vähentää päästöjä.

Markkinakehitysjohtaja Rautkivi sanoo, että yhtiö tekee viidestä suunnitteilla olevasta laitoksesta investointipäätökset kesän 2023 jälkeen. Tämänhetkiset suunnitelmat koskevat Poria, Kotkaa, Lahtea, Mikkeliä ja Tamperetta.

Ren-Gas ei vielä tiedä, missä laitos toteutuu ensimmäisenä, mutta Tampereella ja Lahdessa hankkeet ovat pisimmällä, koska ne käynnistettiin ensimmäisinä.

