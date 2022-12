Kiistelty tekosaari valmistui etuajassa Tampereella – tästä on kyse 55 000 rekkaa vaatineessa jättimäisessä urakassa

Näsisaari on 800 metriä pitkä ja siihen on uponnut valtavasti louhetta. Saaren kautta kulkee raitiotie 25 000 asukkaan uudelle asuinalueelle.

Tampereen kiistellyn valtavan tekosaaren rakennusurakka on valmistunut.

Näsijärveen Tampereen paraatipaikalle on rakennettu tekosaarta, jotta raitiotie pääsee kulkemaan sitä kautta uudelle asuinalueelle.

Tamperetta on laajennettu täyttämällä järveä. Tamperetta voidaan suomalaisittain verrata Arabiemiraattien Dubaihin, joka on laajentunut rakentamalla keinotekoisia saaria. Näsisaari on näistä tuorein esimerkki.

Vuosien oikeustaistelun jälkeen rakennustyöt pääsivät alkuun alkuvuodesta. Täyttö valmistui kuukauden etuajassa.

Vesistötäyttöön ja penkereisiin on ajettu yhteensä 1,2 miljoona kuutiota louhetta, mikä on tarkoittanut 55 000 autokuormallista, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Saarta laajennetaan myöhemmin uudeksi kaupunginosaksi. Tulevat vaiheet muotoutuvat kaavoituksen jälkeen. Kuva: Hiedanrannan Kehitys Oy Kuva: Hiedanrannan Kehitys Oy

Jäljellä ovat enää vesistötäytön ulapan puolen reuna-alueilla tehtävät syvätiivistystyöt ja eroosiosuojaus- ja luiskarakenteiden teko.

Tältä Näsisaari näytti lokakuussa, kun rakennustyöt olivat kesken. Taustalla Tampereen maamerkki Näsinneula. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Saarelle voidaan myöhemmin rakentaa asuntoja

Tekosaari on 800 metriä pitkä ja sen lopullinen leveys on 200 metriä. Saaren kautta kulkee raitiotie tulevan 25 000 asukkaan Hiedanrannan asuinalueen kautta aina Lentävänniemeen asti.

Tekosaari on paperilla 13 hehtaarin kokoinen. Sinne on suunniteltu ratikkareitin lisäksi asuntoja noin 5 000 ihmiselle, mikä kasvattaisi saaren kokoa nykyisestä.

Näin Tampeen tekosaari muovautuu. Grafiikka: Matti Kurkela / Yle

Vettä pitää tarkkailla

Oikeustaistelua käytiin vedestä ja luontoarvoista. Tampereen kaupunki on velvoitettu seuraamaan vedenlaatua.

Pohjaveden laadussa ei ole tarkkailuissa havaittu kaupungin mukaan muutoksia.

Mantereen ja tekosaaren välissä olevassa kanavassa oli kaupungin mukaan hetkellistä sameutumaa, mutta se poistui pumppaamalla. Suojaverhot ovat pitäneet.

Seuraavaksi tarkkaillaan täytön painumaa ja kuormitetaan raitiotien rakennuspohjaa. Arviolta vuoden kuluttua aletaan rakentaa raitiotietä ja jalankulku- ja pyöräilyväylää. Siltoja saareen aletaan rakentaa ensi kesänä.

