Vei lähes 130 000 euroa tililtä: Suomen Punaisen Ristin entinen työntekijä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Suomen Punaisen Ristin entinen työntekijä on tuomittu törkeästä kavalluksesta ja kahdesta varkaudesta 1 vuoden ja 5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mielestä teko oli törkeä, koska teon kohteena oli lähes 130 000 euroa varoja.

Rikokset tapahtuivat viime vuosien aikana Pirkanmaalla. Työntekijällä oli asemansa perusteella tilinkäyttöoikeus, ja hän anasti varoja nostamalla niitä vastaanottokeskuksen tililtä ja siirtämällä käteistalletuksina omille tileilleen.

Vastaaja on tunnustanut teot ja myöntänyt syytteet. Hän myös auttoi tapausten selvittämisessä. Tästä syystä oikeus lyhensi hieman tuomiota.

Henkilö anasti varoja vuosina 2017–2020 vastaanottokeskuksen tililtä ja varasti lisäksi satoja euroja SPR:n työntekijän työhuoneessa olleesta lukitusta kaapista ja käteiskassalippaasta.

Entisen työntekijän pitää korvata kavaltamansa ja varastamansa rahat sekä oikeudenkäynti- ja selvityskuluja vajaat 20 000 euroa.

Tuomio on lainvoimainen.

Sisäinen tarkastus paljasti

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri teki viime vuonna rikosilmoituksen entisen työntekijän toimista.

Väärinkäytösvyyhti paljastui järjestön sisäisessä tarkastuksessa.

– Kyseessä on erittäin valitettava yksittäistapaus, jota poliisi tutkii. On hyvä, että epäselvyydet paljastuivat sisäisessä tarkastuksessa. Jatkuvaa valvontaa on kuitenkin tehostettava. Tässä tapauksessa se on ollut riittämätöntä, Hämeen piirin va. toiminnanjohtaja Salla Heiskanen kertoi silloin tiedotteessa.

SPR kertoi palauttavansa rahat Maahanmuuttovirastolle. SPR kertoo sittemmin uudistaneet talouden käytäntöjään, eikä vastaava väärinkäytös heidän mukaansa ole nykyisten toimintatapojen puitteissa enää mahdollista.

