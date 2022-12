Turussa kerätty jo kymmeniä aggregaatteja ja muuta kalustoa Ukrainaan Harkovan kaupungin avuksi – kalustokuorma lähtee liikkeelle tiistaina

Ukrainalaisen Harkovan kaupungin avuksi Turussa järjestettyyn lämmitys- ja sähkökaluston keräykseen on saatu jo runsaasti lahjoituksia, kertoo Turun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen.

Turku kerää Harkovaan lahjoitettavaksi käyttökuntoisia aggregaatteja, teollisia lämpöpuhaltimia, muita lämmittimiä sekä ruuanvalmistuskalustoa isoja ihmisjoukkoja varten. Lisäksi keräykseen voi toimittaa vesipumppuja.

Lahjoitusten vastaanottaminen aloitettiin keskiviikkona ja tavaraa kertyi ensimmäisenä päivänä 18 kuutiometrin verran. Aggregaatteja saatiin reilut 20 kappaletta.

– Uskoisin että tavaraa kertyy lauantaihin mennessä 25–30 kuutiometriä, kun tavara pakataan kuljetuskuntoon rekkakuljetusta varten, Akkanen sanoo.

Tavoitteena on, että tavarat saataisiin liikkeelle ensi viikon tiistaihin mennessä. Kuorma on määrä saada perille viikon sisällä, mutta aikataulu saattaa venyä, sillä Ukrainan ja Puolan välinen raja on tällä hetkellä hyvin ruuhkainen.

Kaluston kuljettaa Harkovaan ukrainalainen kuljetusyritys, jonka auto ja kuljettaja hakevat tavarat Turusta. Kuljetukset voi Akkasen mukaan hoitaa vain paikallinen kuljettaja, sillä länsimaiset kuljetusyritykset eivät halua viedä tavaraa sotatoimialueelle.

Tiivistä yhteydenpitoa Harkovan kollegan kanssa

Mika Akkanen kertoo harkovalaisen kollegansa odottavan tietoa avustuskuorman saapumisesta. Yhteydenpito on ollut viime päivinä hyvin tiivistä, sillä tavaran jakamiseksi eteenpäin on kova kiire.

Tietoja on vaihdettu myös lahjoitettavan kaluston tarkasta määrästä ja laadusta, sillä paikalliset viranomaiset suunnittelevat kaluston mahdollisimman tehokasta käyttöä jo etukäteen.

– Lähtökohtana on, että kaikki menee paikalliselle energia- ja lämpöyhtiölle, joka etsii tavaralle tarkempia paikkoja, Akkanen kertoo.

Turun uusi ystävyyskaupunki Harkova pyysi marraskuun lopussa Turun kaupungilta apua Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman sähkö- ja lämmityspulan helpottamiseksi.

Jos sinulta löytyy lahjoitettavaa kalustoa, toimi näin:

Lahjoituksista tulee ilmoittaa etukäteen Turun kaupungin kansainvälisten asioiden suunnittelija Päiviliisa Suonpäälle sähköpostitse osoitteeseen paiviliisa.suonpaa@turku.fi

Tavaraa otetaan vastaan Turun Peltolassa osoitteessa Kaurakatu 41.

Vastaanotto on auki vielä:

perjantaina 9.12. kello 14–19.

lauantaina 10.12. kello 10–17.

Lisätietoa avustuskeräyksestä ja muista auttamistavoista löytyy Turun kaupungin verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).