Viisi kuvaparia paljastaa: Tampere on kasvanut Suomen halutuimmaksi kaupungiksi ja se näkyy valtavana muutoksena kaupunkikuvassa

Commercen talo valmistui niin kutsutulle Jugendtorille vuonna 1899. Vanha kuva on 1900-luvun vaihteesta, uusi vuodelta 2022. Tutkija Antti Liuttusen mukaan kaupunkikuvalle on tyypillistä kerroksittaisuus, eli eri aikakausien esimerkkejä on olemassa samanaikaisesti. Kuvat: Werner Mauritz Gestrin ja Saarni Säilynoja / Vapriikin kuva-arkisto