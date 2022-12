Irtisanotuksi tuleminen voi olla vapauttavaa – oletko sinä saanut tai antanut potkut? Kerro kokemuksistasi, teemme juttua

Irtisanotuksi joutuminen on suurimmalle osalle kriisin paikka taloudellisen turvan kaikkoamisen myötä. Ammattitaidoton esihenkilö voi pahentaa irtisanomistilannetta mitätöimällä tehdyn työn.

Laajat irtisanomiset vavisuttavat yhteiskuntaa aina aika ajoin. Näin kävi esimerkiksi Päijät-Hämeessä, kun pitkän historian maakunnassa omaava Rapala ilmoitti Vääksyn tehtaansa lakkauttamisesta.

Työterveyspsykologien ammatillisen työryhmän puheenjohtaja Janne Riste kertoo, että yksi pahimpia esihenkilön tekemiä virheitä irtisanomistilanteessa on työntekijän työn nollaaminen.

– Mitätöidä se tehty työ, mikä on päättymässä.

Irtisanominen tulisi Janne Risten mukaan tehdä aina kasvokkain.

– Siinä on se ihmisen kunnioittamisen näkökulma. Se on oikea tapa purkaa työsuhde. Irtisanomistilanne on aina vaikea, koska luontaisesti ihmiset eivät halua tuottaa toiselle ihmiselle psyykkistä kipua.

Riste kertoo, että onpa hän kuullut työsuhteen purusta whatsappilla, tekstarilla tai sähköpostillakin.

– Yksilötasolla se on varmasti huonoin tapa.

Irtisanomistilanteet vaihtelevat ja sen kautta myös yksilön kokemat psyykkisen kivun tunteet irtisanomisesta.

Irtisanomiset vaikuttavat myös työnsä säilyttäneisiin

Jos yt-toiminnan kautta työpaikka katoaa useammalta ihmiseltä, niin se on Risten mukaan ihan eri juttu, kuin jos työntekijä on tehnyt jotain väärin, laiminlyönyt työtehtäviään tai selkeästi rikkonut sovittuja sääntöjä.

– Jos henkilö ei pysty käsittämään, miksi hän tulee irtisanotuksi, niin tällainen tilanne on tietysti vaikeampi.

Janne Riste sanoo, että irtisanomiset saattavat olla kova pala myös heille, jotka säilyttävät työpaikkansa, mutta näkevät vierestä osan työkavereistaan menettävän työnsä.

Joskus potkut saattavat olla työntekijälle kuitenkin helpotus.

– Jos ihminen on ollut epätyydyttävässä työsuhteessa, voinut huonosti ja kokenut, että kyseinen työ ei ole hänen juttunsa, niin potkut voivat olla helpotus. Henkilö ei ole vaan uskaltanut lähteä työsuhteesta esimerkiksi taloudellisten syiden vuoksi.

Työnantaja saattaa usein pyytää tietoiskuja muutostilanteen psyykkisistä vaikutuksista henkilöstölleen. Ne voivat kohdistua koko henkilöstölle, esihenkilöille ja/tai irtisanotuille.

