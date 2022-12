Eri puolille Suomea on perustettu pikavauhtia uusia vastaanottokeskuksia – kuudessa jo asutaan, loputkin avataan ensi vuoden alkuun mennessä

Ukrainasta on paennut sotaa Suomeen noin 45 000 ukrainalaista. Kuvituskuva.

Maahanmuuttovirasto solmi lokakuun alussa sopimukset yhteensä 16 uudesta vastaanottokeskuksesta, joista Kotokunta perustaa 15 eri puolille Suomea. Hemcare perustaa yhden yksikön Kemiin.

Kotokunnan vastaanottokeskukset Tampereella ja Valkeakoskella avautuivat viime viikolla. Ensimmäiset asukkaat tulivat Tampereelle viime viikolla, Valkeakoskelle ensimmäiset saapuivat torstaina. Molemmissa on reilut 50 asiakasta tällä hetkellä.

Kotokunnan muille paikkakunnille perustamista yksiköistä auki ovat Jyväskylän, Joutsan, Lieksan ja Rovaniemen yksiköt. Niihin ovat saapuneet myös ensimmäiset asiakkaat. Loput uusista yksiköistä aukeavat viimeistään tammikuun alussa.

Hemcaren vastaanottokeskus Kemissä avataan 2. tammikuuta. Keskus odottaa ensimmäisiä asukkaita pian avaamisen jälkeen.

Valkeakoskella on entuudestaan Ukrainasta tulleita

Valkeakosken kaupungilla on entuudestaan tällä hetkellä noin 90 ukrainalaista tilapäisessä suojeluksessa. Paikkakunnalle tulee uuden vastaanottoyksikön perustamisen myötä noin 50 ukrainalaista lisää.

– Se tuo painetta kaupungilla erityisesti koulupuolelle, koska lapset täytyy saada kouluun, kertoo Valkeakosken Ukraina-koordinaattori Mari Tomperi.

Tällä hetkellä 90 paikkakunnalla olevaa asuvat pääosin kaupungin omistamissa asunnoissa. Reilut kymmenkunta asuu yksityismajoituksessa.

Iso osa jo paikkakunnalla olevista on myös löytänyt töitä.

Valkeakosken Ukraina-koordinaattori Mari Tomperin mukaan suurin paine kohdistuu nyt kouluihin, kun Ukrainasta tulevat lapset täytyy saada kouluun. Arkistokuva. Kuva: Miikka Varila / Yle

– Minua melkein itkettää, kun puhun tästä. Valkeakoskelaiset yritykset ovat ottaneet ukrainalaiset todella avosylin vastaan. Töitä on löytynyt hienosti, Tomperi sanoo.

Ukrainalaiset ovat Tomperin mukaan muutenkin sopeutuneet paikkakunnalle hyvin. Heti ensimmäisten tullessa kerättiin kaikilta yhteystiedot ja sovittiin yhteisen Whatsapp-ryhmän perustamisesta. Sitä kautta esimerkiksi kaupunki, seurakunta sekä yhdistykset ja järjestöt ovat voineet viestiä asioistaan.

Mahdollisuus ottaa asiakkaita tarpeen mukaan lisää

Vastaanottokeskuspalveluita tuottavan Kotokunnan toimitusjohtaja Juhani Pälve kertoo yksiköiden perustamisen sujuneen pääosin suunnitellusti.

– Tampereella ja Valkeakoskella asunnot löytyivät helposti. Myös työntekijöiden kiinnostus alaa ja yritystä kohtaan on ollut hyvä. Olemme saaneet ammattitaitoisia ja erittäin motivoituneita henkilöitä yksiköihin, Pälve sanoo.

Yksittäisessä vastaanottokeskuksessa on 300 asiakaspaikkaa. Pälve kertoo, että heillä on valmius ottaa lisää asiakkaita, jos tarvetta on.

– On mahdollista, että Ukrainasta on tulossa siviiliväestöä lisää vielä tämän talven aikana.

15 yksikön perustaminen nopeasti on ollut iso operaatio. Suurin haaste oli asuntojen kalustamisessa, sillä kalusteiden toimitusajat hieman venähtivät.

– Isossa kuvassa kaikki mennyt kuitenkin suunnitellusti, Pälve kertoo.

Vastaanottokeskusten asiakkaita ovat turvapaikanhakijat sekä tilapäistä suojelua hakevat ja saavat. He voivat asua vastaanottokeskuksessa ja saavat omasta keskuksesta vastaanottopalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalveluita ja tarvittaessa vastaanottorahaa.

Ukrainasta paennut 45 000 ihmistä Suomeen

Maahanmuuttovirastolla on omia vastaanottokeskuksia tällä hetkellä Helsingissä, Lappeenrannassa ja Oulussa.

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta paenneet olivat marraskuun lopulla jättäneet reilut 45 000 tilapäisen suojelun hakemusta.

Tällä hetkellä Suomessa on toiminnassa 92 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittujien palvelupistettä sekä kahdeksan alaikäisyksikköä.