Raisa Räisäsen epäillyn murhan tutkimuksessa tapahtuu: uusin käänne toi keskusrikospoliisille vinkkitulvan

Tutkinnan uusi käänne on tuonut vinkkitulvan keskusrikospoliisille Raisa Räisäsen katoamiseen liittyen. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto kertoo, että uusimman käänteen jälkeen on tullut noin 20 vihjettä.

– Vihjeitä on tullut kohtuurunsaasti, niitä tarkistellaan, Luoto sanoo.

Keskusrikospoliisilla ei ole uutta tiedotettavaa tutkintaan liittyen.

Uusi käänne tarkoittaa julkisuuteen tullutta tietoa, että murhasta epäillään edesmennyttä paloittelusurmaajaa Virpi Buttia. Ilta-Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun) marraskuussa, että viime vuonna kuollutta Virpi Buttia epäillään Räisäsen murhasta.

Yle kertoi, että Butt on tällä hetkellä ainoa epäilty tutkinnassa, koska hänen osuuttaan ei ole saatu vahvistettua tai poissuljettua. Yle kertoi tämän jälkeen, että keskusrikospoliisi on saanut varteenotettavan vinkin, joka on yksi noin 20 uudesta vinkistä.

Katoamisesta yli 20 vuotta

Koripalloa harrastanut Raisa Räisänen katosi Tampereella 16. lokakuuta vuonna 1999. Hänen katoamistaan tutkitaan epäiltynä murhana.

Räisäsen ruumista ei ole löydetty. Räisästä on etsitty esimerkiksi lukuisista Tampereen vesistöistä vuosien aikana.

Poliisilla on Virpi Buttiin liittyen ainakin seitsemän mahdollista todistajaa. Tämä selviää Pirkanmaan käräjäoikeuden pakkokeinopöytäkirjoista. Yle on lukenut asiakirjat.

Keskusrikospoliisi tarvitsi vuonna 2019 luvan oikeudelta kuunnella Buttia Räisäsen murhasta epäiltynä. Poliisi esitteli oikeudelle seitsemän vinkkiä ja todistajaa, kun pyysi lupaa kuunnella Buttin bulgarialaista liittymää.