Snellmanin tietomurrosta selvittiin säikähdyksellä – henkilötietoja ei ole vuotanut eikä päätynyt vääriin käsiin

Lihatalo Snellmanin lokakuisessa tietomurrossa ei ole vuotanut henkilötietoja.

Snellmanin tuottajien Anelma-tietojärjestelmään tehtiin tietomurto lokakuun viimeisenä viikonloppuna.

Snellmanilta kerrotaan, että tietomurron tekijää ei ole saatu kiinni, eikä varmaan saadakaan. Murtautuja on käyttänyt lukuisia välipalvelimia.

Snellmanin IT-päällikkö John Aspnäsin mukaan vuotanut tietomäärä on ollut vähäinen, noin 20 000 tavua ja tekijä on kokeillut vain mitä saattaisi löytyä.

– Hän on tutkinut mitä palvelimella on, eikä ole ilmeisesti tiennyt sitä etukäteen. Henkilötietoja tai itse tietokannan tietoa ei ole lähtenyt ulos, Aspnäs sanoo.

Snellmanilta todetaan, että vahinkoa ei ole tapahtunut.

– Tällaiset murtautujat kokeilevat erilaisia tietoturvareikiä, joita voi löytyä. Murtautuja on löytänyt sen, mitä meillä on ja sitten ruvennut katsomaan, voiko hän tehdä niillä tiedoilla jotain. On sattumaa, että hän on tämän löytänyt.

Viranomaisille ilmoitettu

Snellman on ilmoittanut tietomurrosta Kyberturvallisuuskeskukselle, poliisille ja tietosuojavaltuutetulle.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Samuli Könösen mukaan Kyberturvallisuuskeskus ei ole tutkinut Snellmanin tietomurtoa tarkemmin.

– Me emme ole sen syvemmin tätä tapausta tutkineet. Snellman itse on palvelutuottajansa kanssa pystynyt sen tutkimaan, Könönen kertoo.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoon ei myöskään ole tullut, että vuotaneita tietoja olisi hyödynnetty.

– Meillä ei ole sen tarkempia tietoja siitä, mitä on vuodettu, kuin mitä Snellman on itse kertonut. Tietoomme ei myöskään ole tullut, että tieoja olisi hyödynnetty missään muussa yhteydessä, Könönen sanoo.

Snellmanille on tulossa uusi tietojärjestelmä tammikuussa.

