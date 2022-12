Parhaasta suomalaisesta laulusta on monta mielipidettä, mutta suosikeilla on usein yhdistävä tekijä: surumielisyys

Suomalaisen musiikin päivää vietetään Suomen kansallissäveltäjän Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä 8. joulukuuta. Vuonna 1957 kuollut Sibelius on kansainvälisesti tunnetuin ja arvostetuin säveltäjämme.

Päivän kunniaksi Yle kysyi kansalaisilta sekä kotimaisen musiikin ammattilaiselta heidän lempikappaleitaan.

Säveltäjä ja sanoittaja Janne Rintala on tehnyt isoja hittejä Arttu Wiskarille ja Erika Vikmanille. Rintala kertoo kuuntelevansa musiikkia laidasta laitaan. Tosin puhtaasti musiikista nauttiminen on ammatin myötä hiipunut.

– Kuuntelemiseen liittyy aina vahvasti kappaleen analysointi, sanoo Janne Rintala.

Hän kertoo tulevansa niin tavallisesta suomalaisesta työläisperheestä, että suomalainen elämä ja sielunmaisema on löytynyt jo pienenä.

Jukka Rintalan mielestä hänen nerokkain kappaleen lauseensa on kappaleessa Suomen muotoisen pilven alla. Kyseessä on kohta, jossa ”tupakoidaan hajonneen liesituulettimen alla”.

– Siinä piirtyy heti monella mieleen kuva asunnosta. Oma äitini harrasti tätä 90-luvulla. Hän yritti polttaa salaa röökiä meiltä lapsilta, mutta eipä siinä onnistunut.

Melankolisuus ja nerokkaat sanoitukset

Tampereen keskustassa liikkuneet kertovat katukyselyssä kuuntelevansa monenlaista suomalaista musiikkia. Tamperelainen Mikko Lappi osaa nopeasti nimetä suomalaisen lempikappaleensa.

Mikko Lappi arvelee suomalaisen melankolian myös ärsyttävän joitakin. Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Ehkä se olisi Topi Sahan Helsingin taivas. Se kuulostaa tosi kauniilta. Minuun uppoaa kappaleen melankolisuus, ja pidän myös sanoituksesta.

Melankolia eli surumielisyys nousee esiin monen muunkin vastauksissa.

– Pirteämpi biisi voisi olla vaikka Aavikon Torbedo boyz, Mikko Lappi sanoo.

Lukiolaisilla laaja skaala

Tampereella haastatellut lukiolaiset kertovat kuuntelevansa sekä klassikoita että uutuuksia. Suosikeiksi ilmoitetaan semmoinenkin klassikkokappale kuin Olen suomalainen.

Tamperelaiset Kristiina Karell (vas.), Daniela Ojanperä ja Helle Alatalo-Heikkilä kuuntelevat musiikkia laidasta laitaan. Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Kotimaisista Lyytin Pielisjoki on kyllä yksi minun lempparikappaleista tällä hetkellä, sanoo Helle Alatalo-Heikkilä.

Kristiina Karell kertoo kuuntelevansa enemmän suomalaisia klassikkokappaleita. Hänelle Olen suomalainen on todella kova biisi.

– Kaverit ovat suositelleet minulle uusia kotimaisia artisteja kuten Lyytiä ja Arppaa. Itse kuuntelen kuitenkin enemmän ulkomaista musiikkia.

Karellin mielestä kotimaisessa musiikissa ei ole mitään vikaa, mutta ulkomaiseen musiikkiin törmää enemmän somessa ja muualla.

Daniela Ojanperä kertoo suosikikseen Leevi and the Leavingsin.

– Niiden biisit ovat tosi hyviä, kuten Rakkauden työkalu, joka käsittelee isojakin tabuja.

Kotimaisen musiikin taso on hyvä

Hollolasta kotoisin oleva Satu Pasonen ja lahtelainen Rauni Eerola kertovat pitävänsä kotimaisen musiikin tasoa hyvänä. Molemmat pitävät monenlaisesta musiikista. Suosikkiartistien lista on pitkä: Lauri Tähkä, Vesala, Paula Koivuniemi, Behm ja VilleGalle.

Hollolalainen Satu Pasonen (vas.) ja lahtelainen Rauni Eerola eivät osanneet mainita yhtä tiettyä kotimaista suosikkikappaletta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Satu Pasonen antaa moitteet radioille, jotka soittavat vain listahuipulla olevia kappaleita.

– Silloin pienemmät artistit jäävät taakse. Siellä on äärettömän paljon hyvää tavaraa. Pitäisi vähän laajentaa.

Tamperelainen Jari Lipponen nimeää suosikkikappaleekseen Armas Järnefeltin Kehtolaulun.

Tamperelainen Jari Lipponen nosti suosikkikappaleekseen klassikon vuodelta 1904. Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Siinä on sellaista suomalaisen mielenmaiseman heijastusta ja suomalaiseen musiikkiin kuuluvaa melankoliaa. Tämä melankolia on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen asia, mutta se jotenkin vetoaa.

Tutina paljastaa onnistumisen

Säveltäjä-sanoittaja Janne Rintalan mielestä paras suomalainen kappale on juuri tällä hetkellä Juice Leskisen Pyhä toimitus. Valinta vaihtelee fiiliksen mukaan.

Rintala on huomannut, että hänen olotilansa on erilainen, kun käsillä on hienon kappaleen valmistuminen.

– Aina on erilainen tutina ja positiivinen fiilis, että nyt on syntynyt jotakin hienoa.

Rintala kertoo löytävänsä aiheita kappaleisiin myös omasta lähipiiristään.

– Kun on oltu illanistujaisissa ja on sattunut jotain hassua tai tragikoomista, tulee kavereilta heti kuittaus, että ei hemmetti – tämä on Wiskarin biisissä kahden vuoden päästä, sanoo Janne Rintala.

