PAM antoi lakkovaroituksen hiihtokeskuksiin joulunpyhiksi – työnantajapuoli pitää uhkausta vastuuttomana

Palvelualojen ammattiliiton mukaan työnseisauksen on tarkoitus alkaa aatonaattona ja jatkua joulupäivään.

Palvelualojen ammattiliitto PAM antoi torstaina 8. joulukuuta hiihtokeskusalalle uuden lakkovaroituksen joulupyhien ajaksi.

Lakon on tarkoitus alkaa aatonaattona ja jatkua joulupäivään. Hiihtokeskusala on ollut sopimuksettomassa tilanteessa marraskuun alusta saakka.

PAMin tiedotteen mukaan alalla on tehty hyvää tulosta edelliskautena ja myös kuluva kausi näyttää erinomaiselta, minkä vuoksi työnantajapuolen haluttomuus palkankorotuksiin kuohuttaa kenttää.

– Emme halua pilata kenenkään joulua, mutta emme näe muuta keinoa tässä tilanteessa. Totta kai toivon, ettei lakkoja lopulta tarvittaisi, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

PAMin puheenjohtajan mukaan varaa palkankorotuksiin pitäisi olla ja alan työntekijät odottavat tilanteeseen pikaista ratkaisua.

PAM toteutti kaksipäiväisen työnseisauksen kuudessa hiihtokeskuksessa joulukuun alussa. PAMin ja työnantajia edustavan MaRan Matkailu- ja Ravintolapalvelut tavoitteet olivat liian kaukana toisistaan, joten valtakunnansovittelijakaan ei katsonut voivansa antaa sovintoesitystä.

Seuraava työnseisaus alkaa perjantaina 23. joulukuuta kello 00.01, ellei sopua synny ennen sitä. Lakko päättyy 25. joulukuuta kello 24.00.

Lakko koskisi Rukan, Pyhän, Levin, Vuokatin, Tahkon ja Ylläksen hiihtokeskuksia, jotka ovat samat kuin aiemmassa työnseisauksessa.

Palkkaus ja rinneturvallisuus mietityttävät työntekijöitä

Kittiläläinen Matti Mäkitalo työskentelee Levi Ski Resortin hissivalvojana kolmatta talvea. Mäkitalon mukaan lakko pysäyttäisi Levin rinteet lähes tulkoon täysin.

– Itsenäisyyspäivän aikaan eturinteellä pyöri kaksi hissiä esimiesvoimin. Muutoin oltiin kiinni.

Rinnehenkilökunnan lisäksi suurin osa myynti- ja vuokraamojen henkilökunnasta oli lakossa. Myös Mäkitalon mukaan suurin erimielisyys työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä on palkasta.

– Rinteet tekevät miljoonavoittoja vuodesta toiseen. Viimeksi ennätyksiä lyötiin marraskuussa. Ihmettelen, miksei työntekijöillekin joutaisi euro tai kaksi tunnissa lisää.

Kuumimpaan sesonkiaikaan työpäivät rinteessä ovat Mäkitalon mukaan pitkiä.

– Itse teen 11 tunnin työpäivää. Viime talvena pisin työputki oli 16 päivää ilman vapaapäivää. Sillä tavalla saan sitten euroja säästettyä, Mäkitalo sanoo.

Pari vuotta alan työkokemusta omaavan Mäkitalon perustuntipalkka on hieman vajaat 12 euroa.

– Minä pärjään tällä palkalla kohtuudella, kun metsästän, kalastan ja on porotaloutta. Minulla on lihaa pakkasessa. Monella muulla ei ole sitä etuoikeutta. Se on kädestä suuhun elämistä niillä, jotka joutuvat ostamaan kaiken kaupasta.

Rukan hiihtokeskus sijaitsee Kuusamossa Koillismaalla. Kuva: Taneli Kärki / Yle

Kuusamon Rukalla työnseisaus koskisi noin 40 - 50 työntekijää hisseiltä ja vuokraamoista. Kaikkiaan rinnealueilla työskentelee toistasataa ihmistä.

– Meillä on mielenilmaisuvoimaa ja haluamme joulun ajan lakolla herätellä työnantajan neuvottelupöytään, sanoo Rukakeskus oy:n pääluottamusmies Kimmo Nevanperä.

Nevanperä on ollut huolissaan työnantajan tavasta hoitaa rinnetoiminnot joulukuun alkupäivien lakon aikana.

– Työnantaja houkutteli suurilla palkoilla jopa epäpäteviä työntekijöitä rinnetöihin. Onko tällainen toiminta rinneturvallisuuden kannalta järkevää, Nevanperä pohtii.

Rukakeskuksen omistukseen kuuluvalla Pyhätunturilla lakkoon on menossa Nevanperän mukaan noin kymmenen työntekijää.

MaRan mukaan tarkoituksena on pilata joulusesonki

Matkailu- ja ravintola-alan tiedotteen mukaan lakkouhkaus on vastuuton ja sen tarkoituksena on pilata hiihtokeskusten joulusesonki.

– Lakon ajoittaminen erinomaisen joulusesongin alkuun osoittaa täydellistä piittaamattomuutta yrityksille aiheutuvista vahingoista, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

MaRan mukaan jo pelkkä lakonuhka joulusesongin aikana aiheuttaa yrityksille ongelmia asiakkaiden tehdessä joulun ja uudenvuoden ajalle varauksia.

MaRassa koetaan, että PAM ei ole ollut missään vaiheessa aidosti valmis keskustelemaan työehtosopimusratkaisusta, joka turvaisi kohtuullisen palkkojen korotuksen, mutta turvaisi myös yritysten taloutta tilanteessa, jossa kotimainen kysyntä on laskussa ja kustannukset kovassa nousussa.

– Työehtosopimusratkaisu tehdään tulevaisuuteen. Palkkoja ei voida korottaa historiatietojen perusteella. Olemme esittäneet PAMille palkankorotuksen lisäksi yhtenä vaihtoehtona kertaerää, jolla palkittaisiin työntekijöitä hyvästä viime kaudesta, sanoo Timo Lappi.

Tuleva kausi ei ole MaRan mukaan läheskään yhtä hyvä, koska kohonneet kustannukset ja lainojen korkojen nousu heikentävät asiakkaiden ostovoimaa.

Ikävä isku, vaikka kaikki hissit eivät pysähtyisi

Levin ja Ylläksen hiihtokeskuksissa lakko parhaan joulusesongin aikaan olisi iso isku.

– Voi sanoa, että Levi on varattu joulun aikaan täyteen. Silloin on sekä ulkomaisia että kotimaisia turisteja, Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustonen sanoo.

Edellinen lakko itsenäisyyspäivänä supisti rinnetoiminnan Levillä lähes minimiin. Tosin alkukaudesta kaikki rinteet eivät lumitilanteesta johtuen ole muutoinkaan auki.

Jouluna tilanne olisi aivan toinen.

– Meillä on yli 40 rinnettä ja lähes 30 hissiä. Parhaimpina päivinä laskijoita on rinteissä yli 8 000, Mustonen sanoo.

Lakko olisi ikävä isku, vaikka kaikkia hissejä lakko ei pysäyttäisi.

– Tällaisella suhdanneherkälle alalle ei lakkoja toivoisi. Itse käyttäisin kyllä kaikki voimavarat siihen, ettei lakkoa tule.

Samaa mieltä on myös Hiihtokeskus Iso-Ylläksen toimitusjohtaja Mikko Virranniemi.

– Olisi varmasti kaikille hyvä, jos lakkoa ei tulisi.

Vuokatin hiihtokeskuksen rinteissä riitti lunta torstaina. Kuva: Tanja Heikkonen / Yle

Vuokatin ja Tahkon hiihtokeskuksia pyörittävän Huippupaikat oy:n toimitusjohtaja Lauri Suutarinen kuuli lakonuhasta torstai-iltapäivänä. Hänen aiemman tietonsa mukaan neuvottelut olisivat jatkuneet loppuviikosta. Suutarinen arvelee Ylelle, että seuraavaksi mennään valtakunnan sovittelijan pöytään.

– Asioihin pitää löytyä ratkaisu. Paikoin on menty hyvän maun rajan yli viestinnässä, Suutarinen summaa.

Suunniteltu lakko koskisi samoja hiihtokeskuksia, kuin aiempi työnseisaus. Suutarinen arvelee tämän syyksi yritysten koon. Hänen mukaansa kyseisissä yrityksissä on sen verran työntekijöitä, että tarvitaan myös luottamushenkilöitä.