Yhdysvallat ja Venäjä vaihtoivat vankejaan – koripallotähti Brittney Griner palaa kotimaahansa

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Yhdysvaltain ja Venäjän viranomaiset kertovat, että Yhdysvaltain koripallotähti Brittney Griner on vaihdettu Venäjän kansalaiseen, Viktor Boutiin.

Venäjän uutistoimiston mukaan vankienvaihto tapahtui Abu Dhabin lentokentällä 8. joulukuuta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi Twitterissä keskustelleensa Grinerin kanssa ”hetki sitten”.

– Hän on turvassa. Hän on lentokoneessa. Hän on matkalla kotiin, Biden kirjoitti.

Venäjän viranomaiset pidättivät 31-vuotiaan Brittney Grinerin helmikuussa Moskovassa, kun hänen matkatavaroistaan löytyi hasisölyjä.

Griner myönsi tämän, mutta kertoi sen olleen rehellinen virhe. Hän totesi, ettei aikonut tuoda kiellettyä ainetta Venäjälle.

Griner sai tapauksen takia yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksen huumeiden hallussapidosta ja salakuljetuksesta. Hän myös sai 15 800 euron sakon.

Bout on tunnettu asekauppias ja entinen neuvostoupseeri, joka suoritti Yhdysvalloissa 25 vuoden vankeusrangaistusta.

Joe Biden toivoi vajaa kuukausi sitten, että Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelisi vakavasti Yhdysvaltain kanssa vankien vaihdosta. Griner oli tuohon aikaan siirretty syrjäiseen rangaistussiirtoolaan, mikä herätti vihaa Bidenin hallinnossa.