Maatalouden tulevaisuus huolettaa pohjalaista sikatilallista samalla kun keskustelu alan tukemisesta jatkuu – ”Tukitoimin ei tätä asiaa ratkaista”

Huoltovarmuuden horjuttaminen Suomessa huolestuttaa isokyröläistä maanviljelijä Antti Hyppöstä.

– Me tuotamme täällä kyllä ruoan, jos yrittämisestämme ei tehdä liian vaikeaa.

Yle tapasi Hyppösen edellisen kerran toukokuussa, kun hän oli istuttamassa härkäpapuja pellolleen. Sato onnistui hyvin.

Kevätkylvöt pääsemässä vauhtiin Etelä-Pohjanmaalla – viljelijät miettivät nyt, kuinka paljon kallista lannoitetta kannattaa maahan levittää

Maatalouden kriisissä ei Hyppösen mukaan ole kuitenkaan tapahtunut puolessa vuodessa muutosta.

– Tilanne on pysynyt aika lailla samanlaisena. Meillä on haastavat ajat. Kustannusten nousu on ollut rajua.

Hallituksen keväinen tukipaketti ei juurikaan näkynyt maanviljelijän arjessa.

Kiinteistöverosta on saatu palautuksia, mutta nekin piti ensin maksaa, Hyppönen toteaa.

“Hallituksen toimet ovat olleet heikkoja”

Hallitusta vitkastelusta ja puutteellisista keinoista maatalouden tukemisessa syyttänyt oppositio esitti keskiviikkona hallitukselle välikysymyksen.

Välikysymyksen alullepanijana oli kristillisdemokraatit. Yksi eduskunnan suuressa salissa puhuneista oli luotolainen kansanedustaja Peter Östman (kd.).

– Kaikki haluavat vaalia sitä, että meillä on kotimaista ruoantuotantoa myös tulevaisuudessa. Siksi päätimme jättää välikysymyksen.

Östman toteaa, että maatalouden kustannuskriisi on kestänyt pitkään. Kannattavuus maatiloilla on laskenut jo useita vuosia.

Hallituksen keväällä antama tukipaketti ei ole ollut hänen mielestään riittävä. Se kattaa vain osan kustannusten noususta.

– Hallituksen toimet ovat olleet aika heikkoja nyt syyskaudella siitä huolimatta, että he ovat puhuneet tästä aiheesta ja luvanneet lisää tukea. Se ei ole realisoitunut, Östman huomauttaa.

Savola: Paremman hinnan tultava markkinoilta

Kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) sanoo, ettei mikään tuki pysty kompensoimaan menetyksiä ja korkeaa kustannustasoa maanviljelijöille. Paremman hinnan on tultava markkinoilta.

– On välttämätöntä saada tasapaino kaupan, teollisuuden ja tuottajan välille, jotta tuottaja saa oman osuutensa oikeudenmukaisena.

Oppositio kysyi välikysymyksessään, miksi hallitus ei valmistellut ajoissa esitystä elintarvikelain uudistamiseksi, vaikka ongelmat elintarvikeketjussa ovat olleet tiedossa jo pitkään.

Savolan mukaan esitys on tuotu viime viikolla eduskuntaan, ja nyt sitä käsitellään.

– Se on ensimmäinen askel siinä, että saadaan keinoja ja läpinäkyvyyttä kauppaketjuun.

Järeämpiä toimenpiteitä saadaan Savolan mukaan kilpailulainsäädännöstä, jolla pystytään puuttumaan keskittyneen kaupan rooliin.

– Tässä on luotettu siihen, että markkinat kantaisi vastuunsa. Näin ei näytä käyvän, joten siihen pitää lainsäädännöllä puuttua.

Tuet ovat viljelijälle vain hetkellinen helpotus

Antti Hyppönen on Savolan kanssa samaa mieltä siitä, että tukien avulla maatalouden kriisiä ei ratkaista.

– Se voi olla hetkellinen helpotus monelle, mutta pitkällä aikavälillä myytävästä tuotteesta on saatava sellainen korvaus, että se kannattaa ilman lisätukia.

Hyppönen toivoo, että suomalainen ruoantuotanto selviää kriisistä. Tällä hetkellä ennustettavuus on huono.

Eduskunta äänestää perjantaina opposition välikysymyksestä suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta myös tulevaisuudessa.