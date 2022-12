Helsingin poliisin viestintäosasto sai palkinnon, jota se tuskin halusi – jopa yksinkertaiset asiat ovat tuottaneet ongelmia

Helsingin poliisilaitoksen viestintäosasto on yhdistyksen mukaan tehnyt toimitustyöstä vaikeampaa.

Oikeustoimittajien mukaan viestintä on muun muassa kieltäytynyt antamasta tietoa siitä, kuka on rikosjutun tutkinnanjohtaja.

Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuoden 2022 Sumuverho-palkinnon Helsingin poliisilaitoksen viestinnälle. Yhdistys myöntää palkinnon salailukulttuurin edistämisestä.

Yhdistys perustelee palkintoa sillä, että poliisilaitoksen viestinnästä on vaikea saada vastauksia jopa yksinkertaisiin ja julkisiin asioihin. Palkintoperusteissa mainitaan esimerkkinä, että viestintä on kieltäytynyt antamasta tietoa siitä, kuka on tietyn jutun tutkinnanjohtaja.

Esitutkintalain mukaan oikeus antaa tietoja esitutkinnasta julkisuuteen on tutkinnanjohtajalla ja hänen esimiehillään sekä heidän määräämällään muulla virkamiehellä.

Poliisilaitoksen viestintä ei kuitenkaan aina ole kertonut, kuka tiedotusvastuussa on, mikä on hankaloittanut journalistista työtä. Oikeustoimittajien mukaan viestinnän linjaukset vaarantavat kansalaisten perustellun oikeuden saada tietoa vireillä olevista rikosasioista.

Aiempina vuosina palkinnon ovat saaneet (siirryt toiseen palveluun) muun muassa poliisihallitus, syyttäjälaitos ja eduskunta.

Oikeustoimittajat ry on Suomen rikos- ja oikeustoimittajien yhdistys, joka mainitsee verkkosivuillaan edistävänsä yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja puolustavansa journalistien työskentelymahdollisuuksia ja mahdollisuutta tiedonhankintaan.