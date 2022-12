Vaikuttaa siltä, että Saksassa vallankaappausta suunnitelleet äärioikeistolaiset ovat yrittäneet pitää yhteyttä Venäjän hallintoon

Erikoistutkija: Näin vallankaappausta suunnitellut Reichsbürger-liike on kasvanut.

Saksassa poliisi pidätti tällä viikolla 25 äärioikeistolaiseen ryhmään kuuluvaa ihmistä, joiden epäillään jo pitkään valmistelleen vallankaappausta.

Valmistelu on sisältänyt muun muassa varusteiden hankkimista, ampumaharjoitusten pitämistä ja uusien jäsenten värväämistä.

Pidätettyjen joukossa oli saksalaismedian tietojen mukaan myös Vaihtoehto Saksalle -oikeistopuolueen (AfD) entinen parlamentaatikko Birgit Malsack-Winkemann.

Tätä on pidetty erityisen huolestuttavana siksi, että myös entisillä poliitikoilla on perinteisesti ollut pääsy parlamenttitaloon, kertoo Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen Ylen aamussa.

– [Malsack-Winkemann] sai aikoinaan paljon myös salaista tietoa parlamenttitalon turvallisuustoimista. Ryhmä olisi varmasti käyttänyt myös näitä tietoja hyväkseen, jos suunnitelma olisi missään vaiheessa laitettu toteen.

Euroopan äärioikeiston yhteyksistä Venäjään on uutisoitu paljon. Saksan syyttäjäviranomaisen mukaan vaikuttaa siltä, että nyt vallankaappausta valmistellut ryhmä olisi yrittänyt pitää yhteyttä Venäjän hallinnon edustajiin, Turtiainen kertoo.

– Tässä vaiheessa ei ole mitään näyttöä siitä, että Venäjä itse olisi ollut aktiivinen ryhmän tukemisessa.

Liikkeen esikuvana Saksan keisarikunta

Ryhmän on kerrottu olevan kytköksissä Reichsbürger-liikkeeseen. Liike koostuu useista saksalaisista ryhmittymistä, jotka kyseenalaistavat maan nykyisen liittovaltiohallinnon ja ihailevat ennen maailmansotia vallassa ollutta Saksan keisarikuntaa.

Pidätettyjen joukossa oli myös saksalainen aatelinen Heinrich XIII, jonka ryhmä on halunnut nostaa maan uudeksi johtajaksi, Turtiainen sanoo.

– Liikkeen logiikan mukaan tämä liikemiehenä toimiva aatelismies olisi Saksan keisarikunnan perillinen ja oikeutettu johtaja.

Liikkeen tavoitteet ovat verrannollisia siihen, mitä nähtiin esimerkiksi Yhdysvaltain kongressitalon valtauksen taustalla vuonna 2021, sanoo erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

– Kohdistetaan isku demokratian vahvimpaan instituutioon, eli parlamenttiin ja pyritään sitä kautta kaatamaan demokraattinen järjestys, hän havainnollistaa.

Viranomaisten tietojen mukaan liikkeeseen kuuluu noin 19 000 jäsentä. Se on lisännyt kannatustaan viime vuosina muun muassa lähentymällä koronadenialisteja. Myös AfD-puolueessa on ollut jo pidempään äärioikeistolainen siipi, joka on kasvattanut valtaansa.

Liikkeen ”kova ydin” on kuitenkin suhteellisen pieni, Elo tarkentaa.

– Samansuuntaisesti ajattelevia on tietysti laajemmin, mutta heistä suurin ei todennäköisesti olisi halunnut osallistua varsinaiseen toimintaan.

Silvennoinen: Äärioikeisto uhka myös Suomessa

Äärioikeisto jaetaan tutkimuksellisesti oikeistoradikalismiin ja -ekstremismiin, sanoo Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen. Ekstremistien kynnys käyttää väkivaltaa on matalampi, mutta rajat suuntausten välillä ovat häilyvät.

– Oikeistoradikaaleilla liikkeillä ja puolueilla on tyypillisesti yhteyksiä ekstremismiin. Kuvio on sama niin Saksassa kuin Suomessakin, Silvennoinen sanoo.

Suomessa oikeistoradikalismia edustaa Silvennoisen mukaan perussuomalaiset, joilla on AfD:n tavoin dokumentoituja yhteyksiä oikeistoekstremismiin, hän sanoo.

Silvennoinen ei lähetyksessä nimennyt esimerkkejä suomalaisista oikeistoekstremistisistä liikkeistä. Erillisessä puhelinhaastattelussa hän mainitsee nykyisin lakkautetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL), Sinimusta liike -puolueen ja Soldiers of Odinin.

Kyseisten tahojen tapahtumissa sekä toiminnassa on ollut mukana perussuomalaisten nykyisiä ja entisiä jäseniä.

Ajatus vallan vaihtumisesta parlamentin valtauksella on Silvennoisen mielestä naiivi ja aikansa elänyt. Äärioikeistoryhmät ovat kuitenkin kykeneviä väkivaltaan.

– Ei meidän tarvitse enää arvuutella [äärioikeiston uhkaa Suomessa] koska olemme nähneet, että he kykenevät väkivaltaan, ja tuomioitakin on jaettu.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra kutsui lähetyksen jälkeen Silvennoista Twitterissä politisoituneeksi. Silvennoinen on vihreiden eduskuntavaaliehdokkaana vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

