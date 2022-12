EU-parlamentti pui korruptioskandaalia täysistunnossaan – tämä tapauksesta tiedetään nyt

EU-parlamentti kokoontuu tällä viikolla vuoden viimeiseen täysistuntoon poikkeuksellisissa tunnelmissa.

Parlamenttia ravistelee korruptioskandaali, jossa jalkapallon MM-kisajärjestäjän Qatarin epäillään pyrkineen ostamaan eurooppalaisten päättäjien poliittista vaikutusvaltaa.

Lue lisää: EU-parlamentissa laaja korruptioepäily, Belgian poliisi tehnyt 16 kotietsintää – belgialaislehtien mukaan epäilyt kohdistuvat Qatariin

Tässä jutussa kerromme, mitä tapauksesta tiedetään tällä hetkellä.

Ketkä ovat epäiltynä?

Belgian poliisi pidätti viikonlopun aikana neljä ihmistä, joista kolme on suoraan kytköksissä europarlamenttiin.

Medialähteiden mukaan pidätettyjen joukossa on parlamentin kreikkalainen varapuhemies Eva Kaili ja hänen puolisonsa Francesco Giorgi, joka työskentelee italialaisedustajan avustajana, kertoo belgialaislehti Le Soir (siirryt toiseen palveluun).

Eva Kaili on erotettu puolueestaan ja EU-parlamentin S&D-ryhmästä sekä siirretty syrjään varapuhemiehen tehtävästä. Kreikan viranomaiset kertoivat maanantaina jäädyttäneensä Kailin varoja rikosepäilyjen vuoksi.

Lisäksi pidätettynä on italialainen ex-euroedustaja Pier Antonio Panzeri ja parlamentin lobbari, Le Soir raportoi. Italialaisen uutistoimisto Ansan (siirryt toiseen palveluun) mukaan neljäs pidätetty on No Peace Without Justice -järjestön pääsihteeri Niccolò Figà-Talamanca.

Myös ex-euroedustajan Panzerin vaimo ja lapsi pidätettiin Italiassa, kertovat italialaislehti Corriere della Sera (siirryt toiseen palveluun) ja Politico (siirryt toiseen palveluun).

Mistä pidätettyjä epäillään?

Neljä Belgian poliisin pidättämää epäiltyä ovat nyt tutkintavankeudessa. Heitä syytetään korruptiosta, rahanpesusta ja rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta.

Syytettyjen epäillään ottaneen vastaan lahjoja ja isoja rahasummia Persianlahden valtiolta, jonka uskotaan olevan jalkapallon MM-kisojen järjestäjä Qatar (siirryt toiseen palveluun). Qatarin hallitus on kiistänyt vaikutuspyrkimykset.

Tapaus sai alkunsa perjantaina, kun Belgian poliisi teki 16 kotietsintää useissa belgialaiskaupungeissa. Poliisi löysi epäiltyjen kodeista yhteensä 600 000 euroa käteistä.

Pidätettyjä oli alkujaan kuusi, mutta kaksi heistä vapautettiin viikonloppuna.

Belgian poliisi on kertonut epäilleensä jo kuukausien ajan, että Persianlahden valtio yrittää vaikuttaa europarlamentin päätöksiin.

Miksi Qatar haluaa vaikuttaa EU:hun?

Mediassa on nostettu viikonloppuna esille, kuinka Eva Kaili on puolustanut puheissaan (siirryt toiseen palveluun) Qataria, jota on syytetty MM-kisoihin liittyvästä korruptiosta ja vakavista ihmisoikeusrikkomuksista.

Rankasta kritiikistä huolimatta Qatar on säilynyt Euroopan tärkeänä kauppakumppanina. Maa tuottaa merkittävän määrän kaasua, jolle energiakriisistä kärsivässä Euroopassa on kysyntää.

EU on myös kaavaillut kevennyksiä (siirryt toiseen palveluun) qatarilaisten viisumivaatimuksiin.

Miten poikkeuksellisesta tapauksesta on kyse?

Kysessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentin jäsenet ovat korruptiosyytösten kohteena.

Brittilehti Sunday Times (siirryt toiseen palveluun) paljasti vuonna 2011 tapauksen, jossa lobbarit pyrkivät vaikuttamaan lainsäädäntöluonnoksiin tarjoamalla lahjuksia useille euroedustajille. Kolme europarlamentaarikkoa sai tapauksesta vankeustuomion (siirryt toiseen palveluun).

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) kertoi viikonloppuna Ylelle, että parlamentissa on ollut jo pidempään tiedossa ”epäsopiva ulkomainen vaikuttaminen” joihinkin euroedustajiin.

Epäsopivat vaikuttamispyrkimykset ovat herättäneet EU:ssa keskustelua siitä, miten poliitikkojen kytköksiä voitaisiin valvoa nykyistä paremmin.

Viime vuonna EU-edustajat äänestivät yhdeksänjäsenisen eettisen elimen perustamisesta (siirryt toiseen palveluun) parlamenttiin ja komissioon. Lautakunnan tehtäväksi tulisi tutkia poliitikkojen ja EU:n työntekijöiden eturistiriitoja. Komissio ei ole kuitenkaan vielä tehnyt esitystä lautakunnan perustamisesta.

Lähteet: AFP, Reuters

