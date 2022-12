Aivoinfarkti jätti Katja Seppälälle, 46, pysyvät hermosäryt – ”On kuin olisi tulipalo silmässä”

Parisen kuukautta kestänyt päänsärky, johon lääkkeet eivät auttaneet. Se oli ainoa oire, joka helsinkiläisellä Katja Seppälällä oli. Sitten eräänä päivänä tilanne eskaloitui muutamassa minuutissa.

– Vasen puoli alkoi puutua, ensin käsivarsi, sitten vasen jalka ja sitten alkoi puutua suu. Tuli huono olo, alkoi tosi kova päänsärky ja sitten en pystynyt enää kannattelemaan itseäni, Seppälä kuvailee aivoinfarktin ensihetkiä.

Paikalla ollut Seppälän ystävä hälytti ambulanssin, ja 45 minuutissa oireiden alkamisesta Seppälä oli jo sairaalahoidossa.

Ripeä avunsaanti oli ensiarvoisen tärkeää toipumisen kannalta. Viikon kuluttua Seppälä pystyi jo kävelemään rollaattorin kanssa muutamia kymmeniä metrejä, ja pääsi kotiin sairaalasta.

Taukoamaton polttava kipu

46-vuotiaan Seppälän aivoinfarktista on nyt kulunut runsaat kaksi vuotta. Ulkoisesti sairastuminen ei näy millään tavalla, mutta se vaikuttaa Seppälän elämään monin eri tavoin.

Hänellä on esimerkiksi haasteita tasapainon kanssa, tuntopuutoksia toisella puolella kehoa ja toisen silmän näkökyky on heikko.

– Ehkä se suurin arkea häiritsevä tekijä on todella voimakas hermosärky. Halvaantuneen puolen silmässä on viiltävä polttava kipu, joka ei poistu hetkeksikään. On kuin olisi tulipalo silmässä, Seppälä kertoo.

Aivoinfarktin jälkeen mitkään pallopelit eivät Katja Seppälältä enää onnistu. Kunnon ylläpitäminen on kuitenkin sairastumisen jälkeen erityisen tärkeää, joten hän käy paljon kuntosalilla. – Se on myös henkisesti todella tärkeää, että pääsee liikkumaan, Seppälä sanoo. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Seppälä väsyy helposti ja kokopäivätyö lisää hermosärkyjä merkittävästi. Siksi hän on osa-aikaeläkkeellä.

Halvaantuneen puolen silmän luomi roikkui, mikä aiheutti silmätulehduksia ja sitä kautta lisää hermosärkyjä. Luomi operoitiin vain muutama viikko sitten.

Puoli vuotta sairastumisen jälkeen Seppälällä oli myös epileptista oireilua ja hänen päätään on kuvattu useita kertoja.

– Jos tulee jotain oireita, niin aika herkästi alkaa pelätä infarktin uusiutumista, Seppälä sanoo.

Nuorten aivoinfarktit ovat lisääntyneet

Suomessa noin 600 ihmistä saa vuosittain aivoinfarktin alle 50-vuotiaana. Nuorten työikäisten aikuisten aivoinfarktit ovat lisääntyneet tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana.

Mitä nuorempi potilas, sitä useammin aivoinfarktin taustalla on jokin harvinainen syy, kertoo neurologian erikoislääkäri, dosentti Jukka Putaala.

– Kaikista aivoinfarkteista alle prosentin tai korkeintaan muutaman prosentin taustalla on jokin harvinainen syy, mutta nuoremmilla potilailla jopa neljänneksen taustalla on jokin harvinainen syy.

Katja Seppälän aivorungon infarktin aiheutti kaulavaltimon sisäseinämän repeämä. Se on juuri yksi tällainen harvinainen syy.

Seppälällä ei ollut mitään aivoinfarktin riskitekijöitä. Hän ei tupakoinut eikä hänellä ollut ylipainoa tai diabetesta. Hän urheili säännöllisesti ja söi terveellisesti. Kaulavaltimon sisäseinämän repeämälle ei löytynyt selitystä.

– Mitään varsinaista selkeää syytä ei löytynyt. Lääkäri totesi, että todennäköisesti pitkittynyt voimakas stressi on aiheuttanut sen, Seppälä kertoo.

Katja Seppälän käteen on tatuoitu englanninkieliset sanat inhale ja exhale. Niiden tarkoitus on muistuttaa Seppälää rauhoittumisen ja hengittämisen tärkeydestä stressaavassakin tilanteessa. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Joka toisella nuorella aivoinfarktin syy jää arvoitukseksi

Erityisesti nuoremmilla potilailla aivoinfarktin syy jää varsin usein kokonaan selviämättä. Kaikista nuorimmissa ikäluokissa jopa puolet tapauksista jää vaille selvää syytä.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan aivoverenkiertohäiriöyksikön osastonylilääkärinä työskentelevä Jukka Putaala vetää kansainvälistä tutkimusryhmää, joka haluaa nyt selvittää piiloon jääviä ja vähemmän tunnettuja riskitekijöitä ja mekanismeja, jotka voivat osaltaan olla selittämässä nuorten ihmisten aivoinfarkteja.

Tuloksia on odotettavissa ensi vuoden lopulla, mutta jotain alustavia tuloksia tutkimuksesta on jo nyt saatu.

– Olemme esimerkiksi havainneet, että aurallinen migreeni on hyvinkin merkittävä riskitekijä tässä potilasjoukossa, samoin keskivartalolihavuus. Pienemmissä osatutkimuksissa olemme todenneet muutamia sydämen toimintaan ja rakenteeseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat olla altistamassa aivoinfarktille ja jotka jäävät ikään kuin piiloon perinteisillä diagnostisilla tutkimuksilla.

Tutkimus tuo lisää tietoa myös stressin vaikutuksesta aivoinfarktiin.

– Sellainen näppituntuma on, että varsinkin työikäisistä potilaista merkittävä osa raportoi voimakkaasta stressistä ennen aivoinfarktia tai stressaavista elämäntapahtumista, jotka sattuvat ajallisesti yhteen aivoinfarktin kanssa, Putaala kertoo.

Putaalan mukaan myös esimerkiksi vuorotyö ja istumatyö, vähäinen nukkuminen ja altistuminen ilmansaasteille voisivat olla eräitä selittäviä tekijöitä.

Myös huumeiden käytön lisääntyminen on yksi selittävä tekijä.

– Yhdysvalloista on tästä aika vankkaakin osoitusta, että aivoinfarktin sairastaneilla nuorilla huumeiden käyttö on räjähdysmäisesti lisääntynyt viimeisten 20–30 vuoden aikana.

Aivoverenkiertohäiriötä ei aina osata nuoren ihmisen kohdalla epäillä. Katja Seppälä hakeutui ennen aivoinfarktia lääkäriin kovan päänsäryn vuoksi, mutta asiaa ei tutkittu sen enempää. Kuva: Sakari Piippo / Yle

”Tämä voi tulla kenelle tahansa”

Aivoinfarkti on muuttanut Katja Seppälän arvoja.

– Olen oppinut hidastamaan tahtia ja kuuntelemaan kroppaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä eikä ole pakko painaa siihen saakka, että makaa sängyssä ja on ihan poikki.

Aiemmin Seppälä on omien sanojensa mukaan suorittanut 24/7, mutta sairastumisen jälkeen kaikkea ei enää jaksa. Se on vaatinut totuttelua.

– Hyväksymisprosessi on varmaan edelleen kesken. Olen äärimmäisen kiitollinen, että olen tässä kunnossa, tilanne voisi olla ihan eri. Mutta toki se harmittaa, että tietyt asiat ovat jääneet pois ja sairastuminen rajaa myös sosiaalista elämää.

Seppälä on käynyt Aivoliiton vertaistuki- ja kokemusasiantuntijakoulutuksen.

– Haluan puhua tästä, että ihmiset osaavat tunnistaa oireet. Tämä voi tulla kenelle tahansa.