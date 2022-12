Kapellimestari Emilia Hoving: Nobel-juhla suuri kunnia, erityisen iloinen tilausteoksen ensiesityksestä

Nuori suomalainen kapellimestari Emilia Hoving johtaa orkesteria Tukholman Nobel-juhlallisuuksissa. Erityisen iloinen Hoving on koronavuosien 2020-21 nobelisteille omistetusta tilausteoksesta.

TUKHOLMA Emilia Hoving on 28-vuotias suomalaiskapellimestari, jonka ura on huikeassa nousussa.

Silti kutsu tulla johtamaan Tukholman kuninkaallista filharmonista orkesteria tämän vuoden Nobel-palkintojen jakotilaisuudessa yllätti.

– Tämähän on hyvinkin erilainen tilaisuus kuin konsertit mulla yleensä, ja uskon että muistan tämän varmasti aina.

– Se tilanne kun sain kutsun, että tekisikö mieli tulla johtamaan tässä seremoniassa, oli kyllä aika sellainen epätodellinen olo. Että vau! Sillä Nobelin palkintojuhla on kuitenkin nimenomaan suuri, maailmanlaajuinen juhla. On todella suuri kunnia olla mukana tässä erityislaatuisessa juhlassa.

Kapellimestari Emilia Hoving sanoo, että lauantainen Nobel-juhla on hänelle vau!-hetki kapellimestarina. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Hoving epäilee, että orkesterilla on ollut kapellimestarin valinnassa sormensa pelissä. Hoving on johtanut aiemminkin Kuninkaallista filharmonista orkesteria ja arvostaa sitä.

Nobel-juhlia verhoaa aina salaperäisyys eikä Emilia Hovingkaan saa puhua esimerkiksi kappaleista, jotka palkintojenjakotilaisuudessa esitetään.

Tilaustyö ilahduttaa

Etukäteen on kuitenkin kerrottu tilaustyöstä, jonka Nobel-säätiö on tilannut koronavuosien 2020-21 nobelistien kunniaksi. Silloin koronarajoitukset estivät suuret juhlallisuudet. Heidät on nyt kutsuttu Tukholmaan ja siksi lauantaina Tukholmassa onkin paikalla peräti 37 nobelistia.

Tilaustyö on ruotsalaisen säveltäjän Andrea Tarrodin sävellys Laus Canticum eli ylistys tai hymni.

Sen ensiesityksen johtaminen on Hovingista erityisen upeaa.

– Se on minusta hyvin fanfaarimainen, siinä on nimenomaan tällaista juhlan tuntua. Seremoniafiilistä, näin kuvailisin sitä.

Arvostaa koulutustaan

Nobel-juhallisuuksien jälkeen Hovingilla on sovittuna konsertteja eri puolilla Eurooppaa. Maaliskuussa hän johtaja ensi kertaa Australiassa.

Kysymys suomalaisesta kapellimestari-ihmeestä saa Hovingin naurahtamaan vilpittömästi. Hän ei arvoi olevansa osa ihmettä, vaan korostaa Aalto yliopiston kapellimestarinkoulutuksen vain olevan erinomaisen korkeatasoinen sekä opettajien että resurssien osalta.

Tukholman Nobel-juhlan jälkeen Emilia Hovingin talvi jatkuu kiireisenä. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Hovingin mukaan musiikkimaailma on muuttunut tasa-arvoisemmaksi eikä hän itse ole kokenut syrjintää, mutta tietää moni muu naiskapellimestari on.

Esikuvikseen hän mainitsee esimerkiksi kapellimestarit Susanna Mälkin, Anna-Maria Helsingin ja Eeva Ollikaisen. Mutta hän lisää, etteivät esikuvia ole vain naiskapellimesterit vaan monet opettajat Sibelius Akatemiassa.

Pääbo ja Arnaux eniten esillä

Tämä vuoden Nobel-palkittavista ennakkoon eniten esillä ovat olleet ruotsalainen Svante Pääbo ja ranskalainen Annie Arnaux.

Karoliinisen instituutin Nobel-komitean sihteeri Thomas Perlmann paljasti lokakuussa lääketieteen ja fysiikan Nobel-palkinnonsaajaksi Svante Pääbon. Kuva: Henrik Montgomery/TT/EPA-EFE/All Over Press

Pääbo sai lääketieteen ja fysiikan Nobelin evoluutiotutkimuksistaan (siirryt toiseen palveluun). Pääbo kertoi tällä viikolla SVT:n iltauutisissa kansantajuisesti, kuinka meidän jokaisen perimässä on vielä pieni osa neanderilaista ihmistä ja sen on huomattu vaikuttavan esimerkiksi siihen millaisena korona on eri henkilöissä ilmennyt.

Pääbo on jo ”toisen polven nobelisti”, sillä hänen isänsä Sune Bergström sai saman palkinnon vuonna 1982.

Nobel-palkinnot jakaa Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuninkaallinen perhe osallistuu sekä palkintojenjakotilaisuuteen että galaillallisille, jotka järjestetään perinteisesti Tukholman kaupungitalon sinisessä salissa.

Vasta lauantaina ratkeaa, nähdäänkö juhlallisuuksissa myös kruununprinsessa Victoria, sillä hän on ollut tällä viikolla vilustunut.