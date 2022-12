Terveydenhuollossa työskennellyt Minna sai koronarokotteet ensimmäisten joukossa – nyt hän on väsymyksen ja tärinän takia työkyvytön

Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö on antanut korvauksia koronarokotteen aiheuttamista haitoista reilulle 600 henkilölle. Vähintään yhden rokoteannoksen saaneita on Suomessa 4,4 miljoonaa.

– Olisi ihan kiva saada elämä takaisin.

Näin kuvailee tuntojaan kolmekymppinen Minna, joka on saanut harvinaisen voimakkaita haittoja koronarokotteesta.

Yle kertoi Minnasta ensimmäisen kerran toukokuussa 2021. Tuolloin hän sai kaksi rokoteannosta kolmen viikon välillä toisistaan. Molemmat aiheuttivat jo tuolloin voimakkaita oireita, kuten käsien, selän ja niskan vapinaa.

Minna jäi saman vuoden keväällä oireiden takia sairaslomalle, jonka jälkeen tärinää esiintyi vain harvakseltaan, eikä se haitannut elämää. Hän pystyi palaamaan töihin.

Sitten, kesän ja syksyn aikana, Minnan oireet pahenivat merkittävästi.

Tällä hetkellä ne ovat niin voimakkaita, että hänellä on apunaan pyörätuoli ja henkilökohtainen avustaja arjesta selviämiseen.

Terveydenhuollossa työskennellyt Minna ei ole enää työkykyinen, sillä hän ei jaksa kävellä pitkiä matkoja eikä käsien hienomotoriikka toimi.

Minna painottaa, ettei ole rokotevastainen. Hän haluaa kertoa oireistaan siksi, että mahdollisesti muille samanlaisia oireita saaville olisi aiheesta tietoa.

Minna ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Elämä kääntyi päälaelleen

Kesällä 2021 Minna huomasi, että käsien lihakset eivät enää toimineet normaalisti. Esimerkiksi kahvipannun nostaminen ja ruoanlaitto olivat haasteellisia.

Lopulta jopa nauraminen tuotti vaikeuksia, koska niskan lihakset väsyivät.

Lisäksi erään rauhallisen työvuoron jälkeen Minnan reisilihaksissa oli hänen sanojensa mukaan ”synnytystäkin pahemmat kivut”.

Lopullinen sysäys töiden lopettamiseen tuli silloin, kun Minna ei käsien pesun jälkeen muistanut, oliko käyttänyt saippuaa vai ei. Hän pelkäsi, että potilastyö voisi vaarantua.

– Lopulta menin sanomaan pomolle, etten voi enää olla töissä, kun ei minulla ole [väsymyksen takia] mitään hajua, mitä olen edes tekemässä. Olin täysin kujalla ja oli todella vaikea pysyä hereillä, hän kertoo.

Syksyllä 2021 Minna teki puolikasta työaikaa, mutta jäi reisikipujen ja väsymyksen takia kokonaan pois töistä. Viimeisin vuosi on kulunut levätessä sekä lukuisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.

Useista verikokeista, magneettikuvista tai reisilihaksesta otetusta koepalasta huolimatta Minnasta ei ole vieläkään löytynyt mitään poikkeavaa.

– Nyt en pysty olemaan töissä, en selviä arjesta yksin ja olen nukkunut tässä kohta vuoden, eikä tämä tunnu menevän parempaan suuntaan, hän sanoo.

Tällä hetkellä Minnaa hoidetaan vain rokotehaittapotilaana. Yle on nähnyt lääkärinlausunnon, jonka mukaan Minna kärsii mRNA-rokotteen aiheuttamasta long covid -tilasta.

Minnalla on takanaan myös keväällä 2021 sairastettu koronatauti, mutta potilaskertomuksen mukaan sen vaikutukset pitkäaikaisiin oireisiin ovat vähäisiä.

Reilu 600 saanut rahallista korvausta koronarokotteen aiheuttamasta haitasta

Suomessa noin 80 prosenttia, eli suunnilleen 4,4 miljoonaa ihmistä koko väestöstä, on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen.

Suurimmalle osalle heistä on annettu mRNA-rokotetta. Sellainen on esimerkiksi Minnankin saama Pfizerin Comirnaty-rokote.

Lokakuun 2022 loppuun mennessä Suomen keskinäiseen lääkevahinkovakuutusyhtiöön oli tehty 2 257 koronarokotukseen liittyvää vahinkoilmoitusta.

Niistä on annettu 1 816 päätöstä, joista 631 ovat oikeuttaneet korvauksiin. Määrä on verrattain häviävän pieni, kun sen suhteuttaa 4,4 miljoonaan koronarokotteen saaneeseen.

Suuri osa korvauksiin oikeuttavista päätöksistä on maksettu tilapäisestä haitasta. Siihen lukeutuu allergiset oireet, kuten ihottuma, sekä paikallisreaktiot, kuten kuume tai särky.

Lisäksi korvauksia on voinut saada muun muassa sydän- ja verisuonioireista, eli yleisimmin sydänlihastulehduksesta. Hieman harvemmin korvauksia on puolestaan maksettu neurologisista oireista, immuunipuolustuksen häiriöistä sekä lihas- ja nivelkivuista.

Suomen keskinäisen lääkevahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja Tiina Hellgrénin mukaan yksikään Suomessa annettu rokote ei nouse ilmoituksissa ylitse muiden, kun suhteuttaa ilmoitukset eri rokotteiden antamismäärään.

Toistaiseksi vahinkoilmoituksissa ei ole kerrottu vakavista, tuntemattomista haittavaikutuksista. Toisin sanoen kaikki korvausten syyt ovat olleet rokotteen tiedossa olevia mahdollisia haittavaikutuksia.

”En uskonut päivääkään, että sieltä ei tulisi myöntävää vastausta”

Minna sai keväällä 2021 kokemastaan tärinästä tuhat euroa korvauksia. Lisäksi hänelle korvattiin ansiomenetyksiä, joita häneltä jäi saamatta sairasloman takia.

Uuden korvaushakemuksen hän teki väsymys- ja tärinäoireiden takia vuosi sitten marraskuussa, sillä lääkärit eivät olleet vieläkään löytäneet Minnasta mitään poikkeavaa.

Odotteluaikaa koitui noin yhdeksän kuukautta. Hakemukseen Minna sai päätöksen elokuussa 2022.

Lisää korvauksia hänelle ei annettaisi.

Lääkevahinkovakuutusyhtiön päätöksessä todetaan, että Comirnaty-rokotteen tiedetään voivan aiheuttaa lyhytaikaisia oireita, jotka väistyvät nopeasti. Koska Minnan oireet ovat pitkäaikaisia, niiden ei katsota johtuneen rokotteesta.

– En uskonut päivääkään, ettei sieltä tulisi myöntävää vastausta. Minulla ei ollut ennen rokotetta mitään tämmöisiä oireita, joita minulla on nyt, Minna toteaa.

Yle on nähnyt Suomen keskinäisen lääkevahinkovakuutusyhtiön elokuussa 2022 antaman päätöksen.

Minna on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Hän kertoo vievänsä asian vakuutusoikeuteen, mikäli päätös tulisi jälleen takaisin kielteisenä.

Tulevaisuuden toiveissa normaali elämä

Pahoista oireistaan huolimatta Minna on optimistinen: Tilanne on nyt edes hieman parempi kuin vuosi sitten. Minnan toimintakyvystä on palautunut noin 5–10 prosenttia.

Takana on nyt melkein kahden vuoden verran oireiden kanssa elämistä ja harjoittelua, kuten fysioterapiaa. Lisäksi Minna on oppinut tauottamaan arjen askareitaan, mikä auttaa kovasti.

Minna kertoo jaksavansa kaiken keskellä päivä kerrallaan. Monen oireen kanssa on oppinut elämään, vaikka joukossa on kivuliaitakin päiviä.

Tulevaisuudelta Minna kaipaa ihan tavallista elämää ja töihin paluuta. Rakas lenkkeilyharrastuskin olisi mukava saada takaisin.

– En jaksa olla vihainen tai katkera. En joka päivä murehdi siitä, mitä olen menettänyt. Nautin siitä, mitä minulla on, hän toteaa.