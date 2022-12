Poliisilla käynnissä harvinainen rikostutkinta: naisia ajeluttanutta miestä epäillään kahdesta henkirikoksesta

51-vuotias vangittu mies on poliisin epäilyn mukaan syyllistynyt kahteen henkirikokseen ja mahdollisesti lukuisiin pahoinpitelyihin ja seksuaalirikoksiin. Poliisi toivoo mahdollisten uhrien ilmoittautuvan.

Poliisilla on käynnissä Suomen oloissa harvinainen henkirikostutkinta.

Vangittuna olevaa 51-vuotiasta miestä epäillään henkirikoksista, joiden epäillään tapahtuneen vuosina 2019 ja 2022. Uhreja ei ole toistaiseksi löydetty.

Poliisi on julkaissut epäillyn nimen ja kuvan sekä kuvia hänen autostaan, koska pitää sitä välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi.

Kaksi epäiltyä henkirikosta

Helsingin poliisilla on tutkinnassa kadonneen naisen epäilty henkirikos, johon liittyen käräjäoikeus vangitsi miehen viime perjantaina.

Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi elokuun puolivälin jälkeen.

Helsingin poliisi tiedotti katoamisesta ensimmäisen kerran 5. lokakuuta. Tuolloin poliisi kertoi, että kadonnut henkilö oli nähty viimeksi 14. elokuuta Salon Kiikalassa, jossa epäilty oli tuolloin ottanut naisen kyytiinsä.

Poliisin mukaan kaksikko on ajellut ja leiriytynyt Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa syrjäisillä alueilla.

Nainen on 165 senttimetriä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Hänellä on pitkät, tummat ja suorat hiukset sekä siniset silmät. Häneltä saattaa puuttua hammas ylhäältä edestä tai vasemmasta kulmasta.

Itä-Suomen poliisi epäilee, että epäilty mies liittyy myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan helsinkiläisen naisen tapaukseen.

Viimeisin havainto hänestä tehtiin elokuussa 2019 Pohjois-Savon Vesannolla.

Poliisi uskoo uhreja olevan useita

Poliisin mukaan epäilty on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina.

Poliisi kertoo, että mies on pahoinpidellyt kyydissä olleita naisia ja hän on saattanut kohdistaa heihin myös seksuaalista väkivaltaa.

– Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa. On erittäin tärkeää tavoittaa muut mahdolliset uhrit, tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta kertoo.

Tyypillistä on ollut, että epäilty on ottanut naisia kyytiin ja esimerkiksi leiriytynyt heidän kanssaan. Retket ovat suuntautuneet ympäri Suomen.

Poliisi pyytää havainnot ja vihjeet osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147.