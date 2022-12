Maahanmuuttovirasto on myöntänyt thaimaalaisille naisille työlupia hierontatyöhön – ihmiskauppaa torjuvat viranomaiset eivät tienneet

Lapissa on parhaillaan menossa thaihierontaliikkeeseen liittyvä rikostutkinta. Poliisi epäilee Levillä hierontaliikkeen yrittäjää parituksesta.

Thaihierontaliikeisiin tehdyissä valvontaiskuissa poliisi on törmännyt oleskelulupiin, jotka on myönnetty hierontatyöhön. Tällaisten lupien määrä on pieni.

Thaimaalaisille naisille on myönnetty työlupia hierontatyöhön, mutta maahanmuuttovirasto ei kerro, onko työlupia myönnetty pornosivustoilla mainostaviin thaihierontaliikkeisiin. Virasto vetoaa tietosuojaan.

Maahanmuuttovirastossa työntekijöiden oleskeluluvista vastaava johtaja Tuuli Huhtilainen kieltäytyi aluksi antamasta Ylelle tilastoa viimeisen 10 vuoden aikana thaimaalaisille hierontatyöhön annetuista työntekijän oleskeluluvista. Virasto pyörsi kantansa Ylen uudistettua tietopyynnön perusteluin, että pelkän tilastotiedon salaaminen ei ole julkisuuslain mukaista.

Tieto, että hierontatyöhön on annettu lupia, paljastui Ylen kysyttyä asiaa Lapin poliisilaitokselta. Poliisin mukaan valvontaiskuissa thaihierontapaikkoihin on havaittu myös työntekijän oleskelulupia hierontatyöhön. Suurimmalla osalla hierojista on kuitenkin ollut toistaiseksi voimassa oleva oleskelulupa.

Ihmiskaupan torjuntaa koordinoivassa oikeusministeriössä hierontatyöluvista ei ole aiemmin tiedetty. Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle tieto oli uusi.

Tänä vuonna hierontatyölupia poikkeuksellisen paljon

Hierontatyölupien määrä on pieni. Vuosina 2012–2022 niitä on thaimaalaisille myönnetty 11. Valtaosa eli seitsemän lupaa on myönnetty tänä vuonna.

Maahanmuuttoviraston ainoa selitys lupapiikille on, että yksittäiset työnantajat voivat näkyä tilastoissa merkittävinä muutoksina.

Huhtilaisen mukaan työntekijän oleskeluluvan edellytys on aina myös TE-toimiston myönteinen osapäätös. TE-toimisto selvittää muun muassa onko hakijan työsopimus laillinen, riittääkö palkka toimeentuloon ja onko työnantaja maksanut verot.

Maahanmuuttovirastolla ei ole Huhtilaisen mukaan tietoa, että thaihierontaliikkeiden työntekijöille olisi myönnetty oleskelulupia hierontatyöhön. Maahanmuuttovirasto kieltäytyy antamasta tietoa, onko vuonna myönnetyt luvat annettu hierontatyöhön niin kutsutun wellness -kategorian thaihierontayrityksissä, jotka markkinoivat, etteivät ne myy seksiä.

– Näitä nimenomaisia oleskelulupapäätöksiä en voi kommentoida. Seitsemän henkilöä on niin pieni joukko, että ihmiset olisivat tunnistettavissa, vastaa Huhtilainen.

Seksipalveluiden myyminen ei estä oleskelulupaa

Maahanmuuttovirastolla ei ollut tietoa siitä, että poliisi on havainnut Lapissa thaihierontaliikkeissä työntekijän oleskelulupia.

– Meillä maahanmuuttovirastossa tästä ei ole mitään tietoa. Kuulostaa sinänsä huolestuttavalta, sanoo Huhtilainen.

Seksin myyminen sinänsä ei ole maahanmuuttoviraston mukaan oleskeluluvan este.

– Seksipalveluiden myyminen Suomessa ei ole rikos eikä itsessään vaikuta oleskelulupaharkintaan, jos asia edes tulee viranomaisten tietoon, kirjoittaa Huhtilainen sähköpostissa. Epäily parituksen tai muun ihmiskaupan uhriksi joutumisesta sen sijaan vaikuttaa.

Huhtilaisen mukaan ihmiskaupan voi hakea uhrin oleskelulupaa tai työperäisen hyväksikäytön uhrin jatko-oleskelulupaa.

– Maahanmuuttovirasto pyrkii aktiivisesti torjumaan ihmiskauppaa, rikollisuutta ja työperäistä hyväksikäyttöä laajalla ja tiiviillä yhteistyöllä muiden viranomaisten kanssa. Nämä ovat ensisijaisesti aluehallintovirastojen työsuojelu, TE-toimistot, Rajavartiolaitos sekä poliisi, vastaa Huhtilainen.

Thaihierontaliikkeet ovat työsuojeluvalvonnan ulkopuolella

Työolo- ja työsuhdevalvonta sekä ulkomaisen työvoiman valvonta kuuluvat aluehallintovirastolle. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan thaihierontaliikkeisiin ei ole tehty työsuojelutarkastuksia ainakaan kymmeneen vuoteen.

Syynä tarkastusten tekemättömyyteen se, että liikkeissä työskentelevät ovat viranomaisten kuten avin silmissä itsenäisiä yrittäjiä.

– Itsenäisten yrittäjien valvontaan meillä ei ole toimivaltaa. Tämä vaikuttaa valvonnan kohdentamiseen, perustelee linjausta sähköpostivastauksessaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Hanna-Kaisa Rajala.

Työluvan saanut voi ilmoittautua itsenäiseksi yrittäjäksi.

– Maahanmuuttovirastolta työntekijän oleskeluluvan saanut henkilö voi perustaa yrityksen ja aloittaa yritystoiminnan. Yritystoiminta ei kuitenkaan saa olla työntekijän oleskeluluvan kohdalla päätoimista, vastaa Huhtilainen.

Thaihierontaliikkeiden naisten aseman turvattomuus tiedetty vuosikymmeniä Avaa Poliisi on epäillyt joissakin hierontapaikkoihin liittyvissä tapauksissa ihmiskauppaa, mutta syyttäjät ovat nostaneet syytteitä parituksesta tai törkeästä parituksesta. Muutamia hierontaliikkeen yrittäjiä on vuosien varrella tuomittu parituksesta, eli he ovat hankkineet taloudellista hyötyä liikkeessään työskentelevien hierojien tekemästä seksityöstä. Vähemmistö- ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna vuosina 2010-2015 toiminut Eva Biaudet arvioi ihmiskaupparaportissa 2014 thaihieronta-alalla esiintyvän ihmiskaupan piirteitä. Alan liikkeissä seksiä myyvät naiset ovat usein kielitaidottomia sekä taloudellisesti ja tiedollisesti riippuvaisia liikkeen pitäjistä. Hierojat majoittuvat usein liikkeiden tiloissa tai vähintään viettävät valveillaoloaikansa liikkeissä. Palkanmaksu on epämääräistä ja liikkeen pitäjät perivät heiltä perusteetta veroja sekä oleskelulupamaksuja. Velkaantuneet hierojat joutuvat myymään seksiä, jotta saisivat velat maksettua. Biaudet ei muista kuulleensa thaimaalaisille naisille myönnetyistä hierontatyöluvista aiemmin. – Tiedän, että hierontapaikat ovat kansainvälisesti ja kansallisesti ns riskipaikkoja seksuaaliselle hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle. Siksi mielestäni sille alalle ei ole syytä antaa työlupia, vastaa Biaudet Ylelle sähköpostilla.

Lakiuudistus ei mainitse hierontaa riskialana

Ulkomaalaisten työntekijöiden suojelua ihmiskaupalta kohennettiin ulkomaalaislain muutoksella. Hallituksen esityksessä luetellaan riskialoja: ”Toimialoista työvoiman hyväksikäytön riskialoja ovat ravintola-, rakennus- ja siivousala, telakat, alustatalous, autopesulat, kotitaloustyö ja kausityö.” (HE 253/2020vp)

Esityksessä hierontabisnestä ei pidetä riskialana, vaikka Suomessa on satoja thaihierontaliikkeitä ja alaan on arvioitu liittyvän ihmiskaupan piirteitä. Myöskään marjanpoiminta-alaa ei mainita.

Hallituksen esityksen keskeinen valmistelija työ- ja elinkeinoministeriössä oli hallitusneuvos Olli Sorainen, jota poliisi epäilee törkeästä lahjusrikoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Epäily liittyy laajaan tutkintaan, jossa epäillään, että Suomessa työskenteleviä thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi vuosina 2020–2022.

Ihmiskauppaa torjuville viranomaisille hierontatyöluvat ovat uusi tieto

Oikeusministeriön ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto eivät ole kuulleet thaihierojille myönnetyistä työluvista.

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Venla Roth vastaa sähköpostilla, että ei ole tiennyt työlupien myöntämisestä hierontatyöhön.

– Tämä kysymys ei ole tullut esiin ihmiskaupan vastaisessa työssä.

Roth ei vastaa kysymykseen, onko lupien myöntäminen hyvä asia ihmiskaupan torjunnan näkökulmasta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta kerrotaan, että he eivät seuraa tarkkaan kaikkia maahanmuuttoviraston myöntämiä lupia.

– Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei seuraa tarkkaan kaikkia lupia, mitä maahanmuuttovirasto myöntää, eli tämä ei ole ollut meillä tarkkana tietona. Emme myöskään ole selvittänyt tätä erikseen, sanoo ylitarkastaja Anni Valovirta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole myöskään tietoa minkälaisiin työpaikkoihin ja millä työehdoilla luvat on myönnetty.

