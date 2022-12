Lunta on eteläisessä Suomessa harvinaisen paljon ajankohtaan nähden – puheet pysyvästä lumipeitteestä ovat silti vielä arvuuttelua

Suomi on lumen peitossa. Luminen maisema Hausjärveltä, Puujaan kylältä 9. joulukuuta.

Näin runsas lumen määrä on joulukuun alussa eteläisessä Suomessa harvinainen. Kaikkein paksuin lumipeite, 34 senttimetriä, mitattiin tänään Virolahdella.

Suomi on lumipeitteen alla.

Kaikkein eniten lunta on tällä hetkellä Kymenlaaksossa. Virolahdella lumensyvyys oli tämän aamun mittauksessa peräti 34 senttimetriä. Reippaasti tavallista enemmän lunta on myös esimerkiksi Uudellamaalla, missä lumipeite on nyt yleisesti 17–27 senttimetrin paksuinen.

– Maan eteläosassa on harvinaisen paljon lunta tähän ajankohtaan nähden, sanoo meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta.

Näin runsasta lumipeitettä ei eteläisessä Suomessa ole yleisesti osunut tähän ajankohtaan viimeisimpään kymmeneen vuoteen. Kolmenkymmenen vuoden säteeltä vastaavia lumimääriä kuitenkin löytyy.

Kuva: Yle

Maan keskiosassa lunta on ajankohtaan nähden hiukan pitkän ajan keskiarvoja enemmän. Pohjois-Suomessa lunta on puolestaan hieman vähemmän kuin tähän aikaan keskimäärin.

Onko maassa jo pysyvä lumipeite?

Vaikka lunta on ollut eteläisessäkin Suomessa jo jonkin aikaa, vielä ei voida varmuudella puhua pysyvästä lumipeitteestä.

Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan pysyvä lumipeite on talven pisin jakso, jossa havaintoasemalla on aamun mittauksessa yhtäjaksoisesti joka päivä vähintään yksi senttimetri lunta.

Pysyvän lumipeitteen jakso voi siis osua vasta myöhempään talveen, jos alkutalven lumi sulaa ja uusi, pidempään maassa pysyvä lumipeite tulee myöhemmin.

– Joissakin tapauksissa vasta ihan tuolla kevään puolella voidaan sanoa, mikä pysyvän lumipeitteen jakso on ollut, Ville Siiskonen sanoo.

Runsas lumi hidasti liikennettä Helsingin Roihuvuoressa 9. joulukuuta. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Helsingin Kaisaniemeen pysyvä lumi tulee tyypillisesti tammikuun alussa

Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemen mittausasemalla pysyvän lumipeitteen eli talven pisimmän lumijakson alku on vuosien 1991–2020 mittausjaksolla osunut keskimäärin tammikuun 9. päivään.

Tänä vuonna Kaisaniemeen satoi ensilumi 20. marraskuuta. Lumipeite on pysynyt Kaisaniemessä siitä lähtien, mutta vielä ei luonnollisesti voida tietää, kauanko lumi pysyy maassa.

Näin pysyvä lumi on aiempina vuosina tullut Helsingin Kaisaniemeen Kaisaniemi, Helsinki: Pysyvän lumen eli talven pisimmän lumijakson alku tyypillisesti 1991–2020: 9. tammikuuta Varhaisin pysyvä lumi: 28. lokakuuta, 1941 Varhaisin pysyvä lumi 2000-luvulla: 3. marraskuuta, 2016 Lähde: Ilmatieteen laitos

Helsingissä pääsi 8. joulukuuta kulkemaan pulkan kyydissä. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Talven pisin yhtäjaksoinen lumipeite pysyy maan etelärannikolla ja lounaisosassa keskimäärin 40–90 päivää. Sisämaassa pysyvän lumipeitteen kesto on Ville Siiskosen mukaan keskimäärin 90–130 päivää.

Ainakaan lähiaikoina lumipeite ei ole kaikkoamassa. Sääennuste lupaa Suomeen kiristyvää pakkasta ja paikoin lisää lumisateita.