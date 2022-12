Alvar Aallon suunnittelema helmi Kotkan Sunilassa on kunnostettu – ”Tämä oli villiviinin valtaama vihermökki”

Tältä näyttää kunnostettu Kantola. Sunilan asuinalue on alun perin rakennettu sellutehtaan työntekijöille 1930-luvun lopulla.

Sunilan asuinalue on osa Alvar Aalto -rakennuskokonaisuutta, jota Suomi esittää Unescon maailmanperintökohteeksi. Nyt valmistunut tehtaanjohtajan asunnon kunnostus on askel kohti tavoitetta.

Kotkassa Sunilassa sijaitsevan Kantolan julkisivuremontti on valmistunut.

Alvar Aallon suunnittelema Sunilan tehtaanjohtajan asuinrakennus otettiin käyttöön perjantaina 9. joulukuuta.

Vuonna 1937 valmistuneen rakennuksen julkisivu on puhdistettu ja rapattu uudelleen. Lisäksi Kantolan pergolat, eli avoimet katokset, on uusittu alkuperäisten piirustusten mukaan ja keväällä on tarkoitus tehdä vielä pihatöitä.

Kantolan julkisivukunnostuksen on suunnitellut Alvar Aallon arkkitehtuuriin erikoistunut arkkitehti Tapani Mustonen. Remontti maksoi noin 400 00 euroa.

Katso alta, miten Kantolan julkisivu on saanut kirkkaamman ja puhtaamman ilmeen:

Kantola ennen ja jälkeen julkisivuremontin. Kuva vaihtuu liu'uttamalla sitä harmaasta pallosta.

Pitkä projekti huipentui julkisivun loistoon

Arkkitehti Tapani Mustonen on käynyt päiväsaikaan useita kertoja ihailemassa Kantolan uutta julkisivua. Hän on suunnitellut Kantolan remontin.

– Hyvältä näyttää ja rakennus ihan loistaa, Mustonen ihailee.

Kantolan remontissa Mustonen on ollut mukana vuodesta 1997. Ensin tehtiin sisätilat ja nyt työ huipentui julkisivun valmistumiseen. Vieläkään Kantola ei ole viimeistä piirtoa vaille restauroitu – viimeistely- ja pihatöihin tartutaan ensi keväänä.

– Pääsisäänkäynnin puolella piha päästään palauttamaan alkuperäiseen asuunsa.

Villiviiniä ei kuitenkaan enää Kantolan edustalla nähdä.

– Tämä oli villiviinin valtaama vihermökki. Villiviini on kuitenkin rappauspinnoille hankala, joten sitä ei enää aiota istuttaa. Puhtaalla tiilipinnalla villiviini toimisi paremmin kuin rapatussa pinnassa.

Kantolaa ennen valmiiksi tuli Viipurin kirjasto

Mustonen on ollut mukana monen Alvar Aallon rakennuksen restauroinnin suunnitellussa. Hänen arkkitehtiuransa alkoi Aallon toimistossa.

– Aallon toimisto oli varsinainen korkeakoulu. Siellä näki, miten vanhemmat kollegat Elissa Aallon johdolla suunnittelivat kohteita alusta alkaen viimeiseen kalustesuunnitteluun asti. Ja siellä tehtiin Aalto-kohteiden korjauksia, se vaihe on tavallaan jäänyt päälle, naurahtaa Mustonen.

Suurimpia restaurointikohteita Mustosen uralla on ollut Viipurin kirjasto.

– Olin naimisissa sen kohteen kanssa yli 20 vuotta. Ensimmäisen kerran kävin siellä vuonna 1991 ja vuonna 2014 saatiin kirjasto siihen kuntoon, että voitiin luovuttaa se.

Mustonen on käynyt Viipurin kirjastossa remontin jälkeenkin aktiivisesti, kerran tai kaksi vuodessa. Nyt suhde Viipurin kirjastoon on katkolla Venäjän tilanteen takia.

– Riippuu siitä, miten naapurin toiminnat kehittyvät nykyisestä, milloin seuraavan kerran Viipuriin pääsee. Toki henkilökunnan kanssa olen edelleen tekemisissä.

Alvar Aallon suunnitteleman Viipurin kirjaston kunnostus voitti eurooppalaisen kulttuuriperintöpalkinnon.

Arkkitehtuuri kiinnostaa

Kotkan Sunilan tehdas- ja asuinalueesta halutaan Unescon maailmanperintökohde, ja tehtaanjohtajan asuntona olleen Kantolan julkisivuremontti on yksi keino edistää asiaa.

– Julkisivun kunnostaminen osana muita Sunilan kehittämistoimia lisää Sunilan alueen kiinnostavuutta matkailun näkökulmasta. Alue kiinnostaa myös kansainvälisiä matkailijoita, sanoo Kantolan palvelupäällikkö Noora Räsänen Kotkan kaupungin tiedotteessa.

Suomi on päättänyt esittää Unescon maailmanperintökohteiden aieluetteloon kolmentoista Aalto-kohteen kokonaisuutta, ja Sunila on yksi kohteista. Kotkassa sijaitseva Sunila on asuinalueena kaunis metsälähiö ja arkkitehtimestarin laajin toteutunut työ.

Kantolan omistaa Kotkan kaupungin yhtiö Sunilan Kantola oy.