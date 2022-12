11 huvialusta on edelleen syynissä Venäjä-yhteyksien takia – nyt ne odottavat telakoilla jatkotoimia

Kotka Yacht Storen hallissa pidettiin vielä keväällä Fotinia-huvivenettä (oikealla), joka yhdistettiin EU:n pakotteiden alaiseen ex-presidentti Dmitri Medvedeviin. Nyt vene on vapautettu. Arkistokuva.

Suomessa on edelleen 11 huvialusta, jotka ovat viranomaisten syynissä Venäjän pakotteiden vuoksi.

Tulli tiedotti tällä viikolla saaneensa valmiiksi selvityksen huvialuksista, joiden se epäili kuuluvan Venäjän pakotteiden alaisiksi.

Lisää: Tulli tutki Suomessa olevien huvialusten Venäjä-yhteyksiä: ”Taustalta löytyi veroparatiiseja ja monimutkaisia omistusjärjestelyitä”

Kahdeksan huvialusta siirrettiin ulosottoviranomaisille, neljä veroharkintaan ja kaksi tapausta rikostutkintaan. Kaksi veneistä on sekä veroharkinnassa että ulosotossa. Rikostutkinnat koskevat laittomia maastavientiyrityksiä.

Kaikkiaan selvityksessä on ollut 27 huvialusta.

– Toimenpiteitä kohdistuu tai on kohdistunut 11 alukseen. Kaikki muut on vapautettu, kertoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Tavoitteena on ollut selvittää, onko alusten omistajissa pakotelistalla olevia henkilöitä, eli kuuluvatko jahdit pakotteiden piiriin. Rakshitin mukaan lähes kaikkien alusten omistusten taustalla oli monimutkaisia yritysrakenteita.

– Erityisesti ulosotolle osoitetuissa aluksissa on epäilys, että taustalla on henkilöitä tai yrityksiä, jotka on asetettu pakotelistalle.

Sijaintia ei kerrota

Vapautetut alukset on luovutettu takaisin niiden omistajille ja haltijoille.

Esimerkiksi Kotkassa sijaitsevassa venehallissa säilössä ollut Fotinia-alus oli viime keväänä ulosottolaitoksen väliaikaisen haltuunoton kohteena, mutta se vapautettiin jo toukokuussa.

Tulli ei kerro, missä päin Suomea toimenpiteiden kohteena olevat huvialukset sijaitsevat.

– Alukset ovat aina telakointipaikalla tai laiturissa. Tähän vuodenaikaan ne ovat telakointipaikalla. Niitä ei ole siirrelty, Sami Rakshit kertoo.

Rakshitin mukaan ulosottolaitos jatkaa toimenpiteitään siltä osin kuin näkee tarpeelliseksi.

– Siltä osin kun kysymys on veroasiasta, alus on yleensä veronpanttina siihen asti, kunnes vero maksetaan. Sen jälkeen alus luovutetaan eteenpäin, jollei siihen liity muutoin pakotteita.

Rikostutkinnassa olevien alusten kohdalla tutkinnanjohtaja ja syyttäjä harkitsevat, onko niitä syytä takavarikoida vai ei, Rakshit kertoo.

EU on määrännyt Venäjälle ja Valko-Venäjälle laajoja pakotteita sen takia, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Tulli valvoo vienti- ja tuontipakotteiden valvontaa sekä avustaa EU:n pakotelistoilla olevien henkilöiden ja toimijoiden omaisuuden kartoittamisessa ja paikallistamisessa.