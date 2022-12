Artem Kukanov vietti lapsuuden Neuvostoliitossa ennen kuin muutti Suomeen – nyt hän tarjoaa ukrainalaispakolaisille kodin vanhalla kyläkoululla

Orivedellä Eräjärven kylässä entisen kansakoulun pihaa hallitsee kuivalle maalle telakoitu vanha hinaaja. Sen vieressä seisoo tähtitornin observatoriokupu.

Koulurakennuksen sisältä kuuluu kumea haukku. Ennen kuin sisään astuja ehtii ihmetellä seinille nostettuja vanhoja polkupyöriä tai valokirjaimia, täytyy tehdä tuttavuutta vasikan kokoisen Vainu-pennun kanssa.

Samat persoonalliset näkymät ovat olleet vastassa myös niitä yhtätoista sotaa paennutta ukrainalaista, joille on vuoden mittaan järjestynyt turvallinen koti täältä. Toiset ovat viipyneet viikkoja, toiset jopa puoli vuotta.

Kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan, oli Artem Kukanoville ja Jaana Toivaselle selvää, että auttaa pitää kun siihen kerran on mahdollisuus. Perheen asuttama koulu on iso, ja samassa pihapiirissä oli tyhjillään vanha opettajien asuinrakennus.

Eräjärven koulun entinen jumppasali on nyt lapsiperheen olohuone. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Ensimmäiset ukrainalaiset, viisihenkinen perhe, saapuivat huhtikuun alussa.

– Tottakai siinä kesti hetki asettua, mutta melko nopeasti se normalisoitui kun perheen isä sai töitä paikalliselta yritykseltä. Lapset pääsivät meidän kyläkouluun, mikä helpotti ukrainalaisen äidin arkea sylivauvan kanssa, Artem Kukanov kertoo.

Sodan yltyessä suojaa hakevia saapui lisää: nuoria aikuisia, pariskuntia, vanhempia lapsineen. Tulijat solahtivat osaksi tavallista arkea.

”Kun on itse maailmalla matkustaessaan tullut otetuksi lämpimästi vastaan, haluaa tarjota saman toisille. Etenkin tällaisessa tilanteessa”, Jaana Toivanen sanoo. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Iso piha kummallisine ärsykkeineen, kuten isäntä erikoishankintojaan kutsuu, on tarjonnut tekemistä. Pihapuuhien lisäksi yhteistä aikaa on vietetty myös keittiössä.

– Kaikki tulijat eivät ole puhuneet englantia, enkä itse puhu venäjää. Olemme silti pystyneet esimerkiksi tekemään ruokaa yhdessä, ja lapsilla on ollut seuraa toisistaan, Jaana Toivanen kuvailee.

Artem Kukanov oli Radio Suomen Sunnuntaivieraana. Toimittaja Anna Sirén vieraili Eräjärvellä. Kuuntele koko haastattelu tästä.

Omat murheet asettuvat mittasuhteisiin

Kun avaa kotinsa ovet vieraille ihmisille, menettää väistämättä osan yksityisyydestään. Suurin osa tulijoista on saatu sovitettua erilliseen asuinrakennukseen, mutta hetken aikaa isäntäperheen kanssa saman katon alla asui Mariupolista paennut yksinhuoltajaäiti pienen lapsensa kanssa.

Yksityisyyden menettäminen oli murheista pienin, sanoo Kukanov.

– Silloin mietti, että onko se itseltä pois. Toinen on viettänyt kaksi kuukautta pommitusten alla, nähnyt kun ihmisiä kuolee ja miten heitä haudataan omaan pihaan. Sellaisessa tilanteessa pitää samastua ja unohtaa itsensä hetkeksi, koska meillä on kaikki hyvin.

Ukrainalaisten kokemukset tulevat mieleen usein. Omat harmit asettuvat mittasuhteisiin.

– Joka ilta kun menen nukkumaan lämpöisessä kämpässä, mietin niitä ihmisiä, jotka kärsivät nyt pimeydestä, kylmyydestä ja pakokauhusta. He eivät näe taivasta, joka on turvallinen, Kukanov pohtii.

Kaksivuotias Onni veljineen on saanut leikkiseuraa ukrainalaisista lapsista. Yhteisen kielen puuttuminen ei ole leikkejä haitannut. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Sukujuuret velvoittavat

Artem Kukanov on isänsä puolelta ukrainalainen. Se tuo sotaa henkisesti lähemmäs. Auttaminen tuntuu myös velvollisuudelta ja henkinen taakka raskaalta.

– En ole enää tällä vuosituhannella ollut osallisena sen enempää Ukrainan kuin Venäjänkään elämään. Siitä huolimatta flegmaattisuus tai mitääntekemättömyys eivät olleet vaihtoehtoja.

Pakolaisten majoittamisen lisäksi Kukanov on kerännyt avustustarvikkeita ja kuljettanut niitä Puolan ja Ukrainan rajalle.

– Olin myös jonkin aikaa avustamassa ukrainalaisten lasten opettamisessa. Se oli mielenkiintoinen kokemus, sillä suomalainen koulu ei ollut itselleni entuudestaan tuttu.

Artem Kukanov vietti lapsuuden kesiä Ukrainassa. ”Viimeksi olen käynyt siellä 90-luvun alussa. Yhteiskunnalla on ollut 30 vuotta aikaa muuttua. Se onkin muuttunut paljon, mitä olen meidän vieraidemme kanssa keskustellut.” Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kukanov on asunut Suomessa yli puolet elämästään, vuodesta 1999 alkaen. Hän syntyi ukrainalaiselle isälle ja suomalais-karjalaiselle äidille Neuvostoliiton Petroskoissa 1982.

– Minulla on kirkkaita muistoja lapsuusajoilta. Eihän pikkulapsi ymmärrä poliittisen järjestelmän vääryyksiä. Lapsuus Neuvostoliitossa oli hyvää aikaa, nälkää meillä nähtiin vasta 1990-luvun Venäjällä.

Artem Kukanov halusi Venäjältä pois välittömästi lukion jälkeen. Synnyinmaa näkyy seinällä korttikokelman joukossa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Sotaa Eräjärvelle paenneiden joukossa on ollut Kukanovin omaa ikäluokkaa. Venäjän kieli on vetreytynyt tulokkaiden seurassa, ja erityisesti oman ikäisten kanssa on riittänyt yhteisiä puheenaiheita. Kerrankin joku jakaa saman lapsuusnostalgian.

– Olemme homo sovieticuksia, meillä on yhteinen kaiku menneisyydestä ja kokemus utopiasta. Olemme katsoneet samat lastenohjelmat ja komediat. Kaikki muistavat, miltä tuntui saada ensimmäinen mankka ja kasetti. Se yhdistää.

23 vuotta Suomessa ovat tehneet tehtävänsä, ja siksi keskusteluissa huomaa myös kulttuurien mentaliteettierot.

– Olen itse rakentanut yhteiskuntaa täällä yli puolet elämästäni. Koen suomalaistuneeni.

”Onneksi puolisoni on niin avarakatseinen, että päästää tuntemattomia ihmisiä vieraasta kulttuurista meidän kuvun alle”, Artem Kukanov sanoo. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Suru ja huoli eivät väistä joulua

Eräjärvelle tulijoita on autettu eteenpäin. Työpaikkojen lisäksi on löytynyt asuntoja niiden läheltä. Nyt koulun piha on tyhjillään, mutta kaikki on valmiina siltä varalta, että joku sotaa paennut taas tarvitsisi hetkeksi turvallisen kodin.

Osa uusista ukrainalaisista ystävistä istuu Artem Kukanovin ja Jaana Toivasen perheen joulupöydässä.

– Meillä tulee olemaan hyvin monikulttuurinen joulu, mutta se vietetään suomalaisittain. Perinneruokia, leppoisaa meininkiä, saunomista, ehkä lumisotaa, Kukanov maalailee.

Perheen kotitalon historia on ripustettu myös seinälle. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Rauhallisen yhdessäolon päällä leijuu sodan varjo. Perhejuhlan keskellä vieraiden ajatukset karkaavat kotiin, jonne ei saa välttämättä minkäänlaista yhteyttä.

– Monien vanhemmat ovat Ukrainassa miehitetyillä alueilla. Emme tiedä, onko heillä sähköä tai lämpöä, tai ovatko he edelleen elossa. Yritämme viettää mukavan joulun, mutta jonkinlaisen roolileikin ja psyykkaamisen se vaatii meiltä kaikilta, Artem Kukanov sanoo.