Ukrainalaispakolaiset käyvät kurssilla työllistyäkseen matkailualan töihin Lappiin – yksi heistä on 18-vuotias Jána Rudenko

Rovaniemellä Sky Hotel Ounasvaaralla oli vilkas päivä torstaina. Brittimatkailijoiden lisäksi hotellissa vieraili 12 henkilön suuruinen ryhmä, joka tutustui yrityksen toimintaan.

Suurin osa ryhmästä oli ukrainalaisia pakolaisia, jotka haluavat työllistyä matkailualalle.

Valmennuskurssia vetää kouluttaja-yrittäjä Jaana Kovanen Vimma Devotion -yrityksestä.

– Tämä on tutustumiskoulutusta selkosuomella, vajaan kolmen viikon pituinen valmennus. Tämän tarkoituksena on näyttää, mitä työtehtäviä matkailu- ja ravintola-alalta löytyy.

Valmennus on hyvin käytännönläheistä. Joka aamu aloitetaan hotelliaamiaisen valmistuksella.

– Valmennettavat oppivat, miten tehdään ammattimaisesti aamiaista, koska aamiaisen hoitajan paikkoja on täällä Rovaniemen seudullakin vapaana. Ja sitten me kierretään yrityksissä, ja siellä opiskelijat näkevät, mitä oikeasti tällä alalla voisi tehdä.

Jaana Kovasen mukaan lyhytvalmennuksella löytyy työpaikkoja, kun toimitaan yhdessä yrittäjien kanssa. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Työnteko onnistuu vaatimattomallakin kielitaidolla

Kovanen uskoo, että kurssilaisille löytyy töitä matkailualalta. Lapissa on jopa pulaa työntekijöistä.

– Matkailu- ja ravintola-ala on sellainen, että sitä voi tehdä tosi monipuolisesti. Yrityksiä on erilaisia, työtehtäviä on erilaisia, avustavia tehtäviä on paljon. Esimerkiksi ravintoloissa on kaikennäköistä purkamista ja tiskaamista ja plokkaamista, missä ei välttämättä tarvita sujuvaa suomen kielen taitoa heti alusta lähtien.

Myös aiemmat kokemukset Rovaniemellä ovat olleet rohkaisevia.

– Viimeksi vuonna 2020 vedimme täällä kolme lyhytvalmennusta ”Startti takaisin työelämään”, ja sieltä ihmiset työllistyivät. Yrittäjien kanssa yhdessä toimimalla niitä työpaikkoja löytyi.