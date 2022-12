Jättiristeilijä laskettiin vesille Turun telakalla – 365 metrinen Icon of the Seas valmistuu ensi vuonna

Turussa on jälleen laskettu vesille jättimäinen loistoristeilijä.

Meyer Turun telakalla laskettiin vesille Icon of the Seas, joka on yhdysvaltalaisvarustamo Royal Caribbeanin tuorein alus. Meyer Turku kertoo, että viikonloppuna alus siirretään vielä varustelulaituriin, missä sen valmiiksi kasattu runko viimeistellään.

Alus on valmistuessaan maailman suurin risteilyalus ja Royal Caribbeanin ensimmäinen alus, joka käyttää polttoaineenaan nestemmäistä LNG:tä. Laiva on 365 metriä pitkä, läghes 50 metriä leveä ja sinne mahtuu jopa 7 600 matkustajaa.

Aluksen rakentaminen alkoi viime vuoden kesällä ja se valmistuu vuoden 2023 lopulla. Ensimmäiselle matkalleen alus lähtee Yhdysvaltojen Miamista tammikuussa 2024.

Urakan valtavuudesta kertoo Meyer Turun mukaan se, että Icon of the Seas -aluksen rakentamiseen ja suunnitteluun on osallistunut yli 10 000 ihmistä Suomessa ja ulkomailla.

Royal Caribbean tilannut parikymmentä laivaa jo Turusta

Royal Caribbean International on maailman suurimpia varustamoita ja se on tilannut laivoja Turusta jo lähes kolmekymmentä vuotta.

– Olemme Turussa rakennuttaneet yli 20 laivaa vuodesta 1995 lähtien. Yhteistyö Turun telakan kanssa on ollut siis suurta vuosikausien ajan ja olemme tunnettuja innovatiivisista laivoistamme, Royal Caribbeanin varatoimitusjohtaja Harri Kulovaara sanoo.

Kulovaara ei kuitenkaan ota kunniaa täysin itselleen siitä, että hänen suomalaistaustansa takia yhdysvaltalaisvarustamo tilaa laivansa usein Suomesta.

– Ehkä olen voinut auttaa asiassa. Olen voinut olla katalysaattorina, mutta kyllä tämä johtuu suomalaisten osaamisesta ja kehitystyöstä, mitä vuosien aikana täällä on tehty, siitä halusta tehdä työ hyvin. Laivat ovat valtavan monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka vaativat tekijöiltä luottamusta ja yhteistyötä, Kulovaara sanoo.

Meyer Turku rakentaa Icon-luokan aluksia Royal Caribbeanille kolme. Icon of the Seas on näistä ensimmäinen. Seuraava valmistuu vuonna 2025 ja kolmas vuonna 2026.