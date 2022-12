Sukunsa viimeinen ilahtui ikihyväksi tuntemattoman joulutervehdyksestä – perinteisen joulukortin merkitys on monelle edelleen suuri

Tampereella moni ikäihminen on saanut yllättyä viime päivinä tuntemattomien lähettämistä joulukortista.

Tampereen kaupunki on mukana valtakunnallisessa kampanjassa, jossa yksittäiset ihmiset tai yhteisöt tekevät joulukortteja, jotka viedään kotihoidon piirissä tai palvelutalossa asuville iäkkäille ihmisille.

Palvelutalo Kuuselakeskuksessa Kosti Mäkinen tutkii onnellisena postia. Joulukortteja on tullut kasapäin.

– Minulla ei ole omaisia ollenkaan. Olen sukuni viimeinen. On mukavaa, kun saa kortteja, Mäkinen sanoo.

Mäkisen vieressä seisova Raija Perkiö lukee viisivuotiaan Timon kirjoittamaa korttia.

– Kerta kaikkiaan, en tiedä onko siinä pukki vai muori, Perkiö naurahtaa korttia esitellessään.

Kuuselakeskukseen saapui joulukortteja esimerkiksi partiolaisilta, nuorisokeskukselta ja yksityishenkilöiltä. Kuva: Juha Kokkala

Kortit tulevat tuntemattomilta ja eri-ikäisiltä ihmisiltä, joita korttien vastaanottajat eivät ole koskaan tavanneet. Kosti Mäkinen kertoo yrittäneensä arvailla, minkälaiset ihmiset ovat korttien takana. Yksi asia on ainakin varmaa.

– Ajattelen, että he ovat ystävällisiä ihmisiä, hän toteaa.

Satoja kortteja tuntemattomilta

Joulupostia ikäihmisille -kampanjan järjestää luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot ry. Tänä vuonna kampanja toteutetaan jo 11. kerran. Tampereella kampanjaa koordinoi kaupunki.

Kuuselakeskusen sosiaaliohjaaja ja lähitorikoordinaattori Tiina Santalan mukaan korttien määrä on kasvanut viime vuodesta.

– Kaikkiaan saatiin 362 korttia. Tosi upea määrä, hän iloitsee.

Kosti Mäkisestä ja Raija Perkiöstä on tullut hyviä ystäviä palvelukodissa. Kuva: Juha Kokkala

Santala on huomannut, että fyysisen kortin merkitys on suuri monelle ikäihmisille.

– Kaikki eivät välttämättä saa yhtä ainoaa korttia ilman tätä kampanjaa, hän sanoo.

Raija Perkiöllä on edessään kahdeksas joulu Kuuselakeskuksessa, Mäkisellä ensimmäinen. Molemmat kehuvat keskuksen jouluista ilmapiiriä.

– Joulutunnelma on täällä harras, oikein kaunis. Meillä on erittäin hyvä henkilökunta ja he huolehtivat, ettemme ole yksin, Perkiö kiittelee.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida aihetta 10. joulukuuta kello 23 saakka.