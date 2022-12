Lapissa on meneillään ennätyksellisen vilkas matkailukausi – ”Joka päivä tehdään lauantaita”

Marraskuussa Rovaniemen kärkikohteissa oli melkein 10 000 kävijää enemmän kuin ennätysvuonna 2019 marraskuussa. Näin sanoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Lisäksi kausi on alkanut jo lokakuussa.

– Kausi on alkanut varhaisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Joulumatkailukausi on alkanut jo lokakuun lopussa. Vuosi 2022 on ottamassa kiinni vuotta 2019, joka oli kaikkien aikojen kovin matkailuvuosi Lapissa, toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen Visit Rovaniemestä kertoo.

Paikalliset matkailuyrittäjät ovat kertoneet Kärkkäiselle, että he ”tekevät lauantaita joka päivä”. Eli vilkkaita, kiireisiä päiviä on ollut koko ajan tällä kaudella.

Taustalla on korona-ajan myötä patoutunutta kysyntää ja sitä, että Lappi on matkahaaveiden ykköskohteita.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen Visit Rovaniemestä. Kuva otettu kesällä 2022 Rovaniemen keskustassa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Rovaniemestä haaveillaan talven ja joulun kohteena, Kärkkäinen pohtii.

Tuplasti enemmän reittilentoja Rovaniemelle kuin viime vuonna

Lisäksi lentoliikenne on vilkastunut tänä vuonna ennätyksellisen suureksi: Rovaniemelle pääsee nyt reittilennoilla tuplasti useammasta kaupungista kuin aiemmin.

– Reittilentoja on nyt Rovaniemelle enemmän kuin koskaan ennen. Nyt meillä on 11 suoraa yhteyttä, joista viisi tai kuusi on uutta reittiä, toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen Visit Rovaniemestä sanoo.

Venäläisten ja kiinalaisten turistien poissaolo on korvautunut Kärkkäisen mukaan eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla matkailijoilla.

– Vahvat markkinat ovat Euroopassa: Saksa, Ranska, Italia ja Espanja sekä tietysti britit hyvin suurena matkailijaryhmänä erityisesti jouluna. Erityisenä piirteenä tähän kauteen voi nostaa Yhdysvallat, joka näkyy varmasti Finnairin hyvien lentoyhteyksien vuoksi.

Matkailu- ja ravintola-alan työnantajien MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että matkailun kasvu Lappiin koostuu ulkomaalaisista turisteista. Kotimaan matkailu näyttää vähentyvän. Hän viittaa Tilastokeskuksen marraskuussa tekemään Kuluttajien luottamus 11/2022 -selvitykseen. Sen mukaan suomalaisten kotimaan lomamatkojen ostoaikeet seuraavina kuutena kuukautena vähenevät seitsemällä prosentilla edellisvuoteen verrattuna.