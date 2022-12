Yhä useampi suomalainen törmää huumausaineisiin, vaikka ei tahtoisi, sanoo asiantuntija: ”Jokaiselta paikkakunnalta löytyy huumausaineiden myyntiketjuja”

– Ne, jotka haluavat laittomia huumausaineita käyttää, niin kyllä he löytävät tiet niiden aineiden luokse, tiivistää ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n asiantuntija Kim Kannussaari Suomen huumetilanteen.

Tilastokeskus kertoi tänään murskaavia uutisia. Ihmisiä kuoli Suomessa huumeisiin viime vuonna enemmän kuin koskaan Tilastokeskuksen mittaushistoriassa. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan huumausaineisiin kuoli viime vuonna 287 henkeä, mikä on 29 enemmän kuin edellisenä vuonna. Se tekee keskimäärin yli viisi kuollutta ihmistä viikossa.

Mistä nämä ja muut sitten saavat huumeensa? Kannussaari arvioi, että tietoisuus siitä, mistä huumeita saa, on viimeisten kymmenen vuoden aikana lisääntynyt Suomessa.

– Kyllä huumeet tulevat tällä hetkellä laajemmin niidenkin ihmisten näköpiiriin ja tietoisuuteen, joilla ei ole edes halua käyttää huumeita.

iime vuosina huumekaupan yhteydessä puhuttu yhä useammin salaisesta Tor-verkosta, niin kutsutusta pimeästä verkosta, jossa käyttäjät ovat anonyymeja. Siellä käydään tietyillä kanavilla huumekauppaa.

– Jokaiselta paikkakunnalta löytyy myyntiketjuja. Ehkä niitä ei löydy pienistä taajamista ja kylistä, mutta kaupunkitasolla kyllä. Tor-verkko tekee vielä sen, että laittomia huumausaineita pystyy vaikka tilaamaan toiselta paikkakunnalta itselleen. Se on mahdollistanut sen tarjonnan kasvun Suomeen, Kannussaari sanoo.

Myös päihdetyötä tekevät järjestöt vierailevat Tor-verkossa

Poliisi on tietoinen Tor-verkon kauppapaikoista ja seuraa niitä myös säännöllisesti. Myös Ehyt ja muut järjestöt vierailevat Tor-verkossa säännöllisesti.

- Pari kumppanijärjestöä, A-klinikkasäätiö ja Tukikohta ry:llä on molemmilla Tor-verkossa tapahtuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Eli heillä on siellä myynti-ilmoitusten joukossa omat ilmoitukset, joissa he kertovat, miten järjestöihin voi ottaa anonyymisti yhteyttä ja keskustella huumeisiin liittyvistä haasteista tai ongelmista. He tarjoavat sitten apua ja yhteydenottoja on saatu yllättävän hyvin, Kannussaari kertoo.

Tor-verkko itsessään ei ole siis paha paikka, mutta mahdollistaa laittomankin kaupan.

- Etenkin vanhemmille tietoisuus siitä, että tällainen paikka on olemassa, on tärkeä. Kyllä näistä kannattaa keskustella omien lasten kanssa. Eli jos omalla lapsella on esimerkiksi Tor-verkon selain puhelimessa tai tietokoneessa, niin se ei yksistään kerro huumeiden käytöstä tai myynnistä, vaan siitä, että kannattaa selvittää mitä lapsi siellä tekee ja mihin siellä voi törmätä. Tor-verkossa itsessään ei ole mitään laitonta, se vain salaa IP-osoitteesi, Kannussaari muistuttaa.