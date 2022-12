Talvileikit veivät erikoistutkija Ismo Björnin mennessään – talvileikit ovat jääneet aiemmissa tutkimuksissa muiden leikkien varjoon

Joensuussa ollaan uudenlaisen tutkimuksen äärellä. Talvileikkien tutkimus vei sattumalta Itä-Suomen yliopiston erikoistutkija Ismo Björnin mennessään.

Björn tutki omasta mielenkiinnostaan mäkihypyn tyyppejä ja leviämistä. Hän havaitsi, että lehtiartikkeleissa kerrotaan mäkihypystä lajin sijaan usein yksittäisten tapahtumien kautta, joissa nuori on rakentanut hyppyrin ja loukannut itsensä. Ne toivat tutkijan mieleen leikkien moninaisuuden.

Talvileikkejä on tutkittu hyvin vähän. Aikaisempi tutkimus on pääosin kasvatustieteiden alalta, mutta talvileikkejä on tutkittu myös osana urheilu- ja liikuntatutkimusta. Talvileikkejä ovat erilaiset lumi- ja jääleikit, mutta niiden lisäksi on myös leikkejä, joihin liittyy pimeys.

Talvileikit toistuvat myös muistelmissa

Björn tutkii talvileikkejä historian näkökulmasta muun muassa sanoma- ja aikakausilehtien arkistoja ja leikkikirjoja hyödyntäen. Niiden lisäksi pohjana on myös muistelmia, jotka ovat hänestä aineistona hyvin mielenkiintoisia.

– Otat kenen tahansa muistelmat esille, esimerkiksi Pentti Linkolan, Janne Ahosen, Kimi Räikkösen tai Topi Sorsakosken, niin niissä on talvileikeistä jotakin. He ovat itse käyneet hiihtämässä, laskemassa mäkeä, vetänyt pulkkaa tai vanhemmat ovat tehneet näitä, Björn kertoo.

Talvileikit ovat olennainen osa suomalaisten arkea etenkin lapsuudessa, mutta leikkiä voi havaita myös aikuisenakin arjessaan.

– Tänään aamulla lumitöitä tehdessäni huomasin, että leikiksihän se meni, kun aloitin tekemään erilaisia kuvioita lumipenkkaan. Se on leikinomaista tekemistä, Björn naurahtaa.

Samoja leikkejä on leikitty sukupolvesta toiseen

Erikoistutkija Ismo Björnistä on historiallisesti mielenkiintoista, että hänen isovanhempansa ja heidän isovanhempansa ovat todennäköisesti leikkineet samoja leikkejä kuin hän itse. Hän arveleekin, että jopa jääkauden jälkeen Suomeen saapuneilla ihmisillä on myös ollut samanlaisia leikkejä, tai ainakin he ovat tunteneet lumen sulavan samalla tavalla käsissään.

Suomen tietokirjailijat ry myönsi Björnille syksyn apurahoista avustuksen talvileikeistä kertovan tietokirjan käsikirjoitukseen. Kirja julkaistaan näillä näkymin vuoden päästä osana laajempaa talvista tietokirjaa.