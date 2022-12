Asiakirjat paljastavat: Poju Zabludowicz toimi Israel-myönteisessä viestintäyrityksessä vuosia myöhemmin kuin hän on kertonut

Taidekeräilijä Poju Zabludowicz on ollut Bicom-viestintätoimiston hallituksessa ja rahoittajana vielä 2019. Zabludowiczin rooli yrityksessä on yksi peruste taiteilijoiden Kiasmaan kohdistetussa boikotissa.

Yli 160 taiteilijaa on jo allekirjoittanut kiasma_strike -julistuksen (siirryt toiseen palveluun). He vastustavat sitä, että Kiasman tukisäätiön hallituksen jäsenenä on Chaim ”Poju” Zabludowicz. Taiteilijoiden mukaan Zabludowicz on tukenut Israelin politiikkaa palestiinalaisalueilla ja rahoittanut asiaa ajavaa viestintätoimistoa.

Suomalaissyntyinen miljardööri Zabludowicz on merkittävä taiteen rahoittaja ja keräilijä.

Britannian kaupparekisterin asiakirjojen mukaan Zabludowicz toimi vielä alkuvuodesta 2019 Israelin puolesta lobbaavan Britain Israel Communications and Research Centren eli Bicomin hallituksessa.

Kiasman tukisäätiön puheenjohtaja Pekka Lehtinen sanoi viime viikolla Ylelle, että Zabludowicz on kertonut säätiön hallitukselle irtautuneensa Bicomista seitsemän vuotta sitten.

Asiakirjoista kuitenkin ilmenee, että Zabludowicz tuki yritystä taloudellisesti vielä kaudella 1.1.2019–25.6.2020. Hän toimi yrityksen hallituksessa yhtäjaksoisesti 18 vuotta, vuoteen 2019 saakka.

Kuvakaappaus Britannian kaupparekisterin asiakirjasta, jossa ilmenee, koska Zabludowiczin ero Bicomin hallituksen jäsenyyydestä on rekisteröity. Ympyröinti Ylen. Kuva: Britannian kaupparekisteri Companies House

Taiteilijat kieltäytyvät työskentelemästä Kiasman kanssa niin kauan kuin se ottaa vastaan tukea organisaatiolta, jonka hallituksessa on Zabludowicz Art Trustin edustus. Zabludowicz istuu Kiasman tukisäätöissä organisaation edustajana.

– Perusteenamme on Chaim ‘Poju’ Zabludowiczin rahoittamien organisaatioiden tuki Israelin valtion Palestiinaa ja palestiinalaisia kohtaan harjoittamalle apartheid-politiikalle, taiteilijoiden julistuksessa lukee.

Taiteilijoiden boikotti on osa kansainvälistä, palestiinalaisvetoista liikettä.

Suomalaistaiteilijoiden Kiasma-boikotin takana kansainvälinen liike, joka vastustaa Israelin toimia palestiinalaisalueilla

Taiteilijoiden kampanjan avoimessa kirjeessä nostetaan esille Zabludowiczin rooli Britanniasta käsin toimivassa viestintätoimisto Bicomissa, jota hän oli mukana perustamassa ja jota hän on rahoittanut.

Bicomin mukaan sen tehtävä on ”yleisön Lähi-itään ja Israeliin liittyvän ymmärryksen ja kasvatuksen edistäminen”. Yritys julkaisee uutiskirjettä, podcastia ja raportteja, järjestää toimittajamatkoja Israeliin ja järjestää toimittajille haastatteluita israelilaisten poliitikoiden, diplomaattien ja tutkijoiden kanssa.

Taiteilijoiden julkaiseman avoimen kirjeen toinen kirjoittaja, taiteilija Eero Yli-Vakkuri korosti viime viikolla Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Bicomin merkitystä taiteilijoiden boikotille. Yli-Vakkurin mukaan Bicom on mustamaalannut ihmisoikeusjärjestö Amnestyn toimintaa.

Amnestyn raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Israel on apartheid-valtio.

Kaupparekisterin asiakirjojen mukaan Zabludowicz ei enää ollut Bicomin hallituksen jäsen helmikuussa 2022, jolloin Bicom julkaisi kritiikkinsä (siirryt toiseen palveluun) Amnestya kohtaan. Bicom on kuitenkin myös vuonna 2014 Zabludowiczin hallituskaudella julkaissut raportin (siirryt toiseen palveluun), jossa apartheidista puhumista Israelin yhteydessä kutsutaan mustamaalaukseksi.

Zabludowiczin tuki Bicomille miljoonia puntia

Britain Israel Communications and Research Centren toimintakertomuksen mukaan Zabludowicz jätti tehtävänsä yrityksen hallituksen jäsenenä (englanniksi company director) vasta 25. helmikuuta 2019. Hän toimi tehtävässä yrityksen perustamisesta vuodesta 2001 lähtien.

Poju Zabludowicz kuvattuna vuonna 2016. Kuva: Alan Davidson / All Over Press

Toimintakertomuksessa Zabludowiczin kerrotaan antaneen organisaatiolle paljon palvelua ja tukea. Hänen rooliaan yrityksen ensimmäisen vuosikymmenen aikana kiitetään erityisesti.

Yhtiön tilinpäätöksestä selviää lisäksi, että Zabludowicz rahoitti Bicomia vielä jaksolla 1.1.2019–29.6.2020. Tuon ajan kattavassa tilinpäätöksessä kerrotaan, että ”lahjoituksia on saatu viideltä hallituksen jäseneltä (ja näihin liittyviltä tahoilta) yhteensä 573 123 puntaa”. Yrityksellä oli tuon kauden aikana kaikkiaan viisi hallituksen jäsentä, joista yksi oli Poju Zabludowicz.

Vuosina 2006–2009 Zabludowicz tuki yrityksen tilinpäätösten perusteella Bicomia kaikkiaan 2,9 miljoonalla punnalla. Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan ”yritys täyttää päivittäiset käyttöpääomavaatimuksensa hallituksen jäsenen P Zabludowiczin tuella. P Zabludowicz tarjoaa kuukausittaista taloudellista tukea lahjoitusten muodossa.” Tuen kerrottiin jatkuvan seuraavat 12 kuukautta, eli vuoden 2011 loppuun.

Tilipäätöksistä selviää, että Zabludowicz tuki yritystä lahjoituksilla sen muiden hallituksen jäsenten tavoin myös vuosina 2015–2016. Koska eri hallituksen jäsenten antamaa rahoitusta ei ole näinä vuosina tilinpäätöksissä yksilöity, niistä ei voi päätellä tukisummia.

Britannian kaupparekisterin tietojen mukaan vuosi Zabludowiczin lähdön jälkeen Bicomin hallituksen jättivät myös pitkäaikainen puheenjohtaja ja hallituksen kolmas pitkäaikainen jäsen. Alkuvuodesta 2020 yritys päätti supistaa kustannuksiaan ainakin kolmasosaan. Se vähensi henkilökuntaansa Lontoossa ja Israelissa kahdestatoista kuuteen ja yritys muutti merkittävästi edullisempaan jaettuun toimistoon.

Tilikaudella 2020–21 Zabludowicz ei tilinpäätöksen tietojen perusteella tukenut Bicomia.

Kiasman Tukisäätiö pyytänyt uutta selvitystä

Kiasman tukisäätiön puheenjohtaja Pekka Lehtinen kertoo sähköpostitse tukisäätiön saaneen julkisuudessa aiemmin esitetyt tiedot sidonnaisuuksista suoraan Zabludowiczilta.

Lehtinen kertoo pyytäneensä Zabludowiczilta selvennystä asiasta sen jälkeen kun Yle kertoi hänelle uusista tiedoista.

Poju Zabludowicz ei vastannut Ylen haastattelupyyntöihin koskien hänen rooliaan Bicomissa.

Zabludowicz lähetti viime viikolla lyhyen lausunnon, jonka Yle julkaisi kokonaisuudessaan. Siinä hän sanoi työnseisauksen olevan ”väärään tietoon perustuva henkilökohtainen hyökkäys, joka yrittää kyseenalaistaa museon etiikan”.

– Itse uskon, että boikotit vahingoittavat rauhanpyrkimyksiä, koska ne asettavat esteitä avoimen vuoropuhelun ja ihmisten välille. Uskon, että museon tulee aina olla vuoropuhelun tila, Zabludowicz sanoi lausunnossa.

Kiasma-kuohunta: Näin Poju Zabludowicz vastaa taiteilijoiden syytteisiin yhteyksistä asekauppaan ja apartheidiin

Taiteilijoiden boikotti Kiasmaa kohtaan kasvaa vauhdilla – tästä on kyse mielenilmauksessa, joka kohdistuu miljardööri Poju Zabludowicziin