Ei ylellisyyksiä, vaan tavallista käyttötavaraa – lapsiperheiden tiukka taloustilanne näkyy nyt myös joululahjatoiveissa

Vähävaraisia perheitä auttava Hope ry on saanut paljon joululahjatoiveita tänä vuonna. Nykyään myös moni yritys jättää joulukortit lähettämättä ja lahjoittaa summan hyväntekeväisyyteen.

Ihmiset auttavat ja lahjoittavat tavaraa sekä rahaa erilaisiin joulun ajan keräyksiin. Lähes koko Suomessa toimiva Hope ry toimii vapaaehtoisvoimin ja jakaa vähävaraisille sekä kriisin kokeneille perheille vaate- ja tavaralahjoituksia. Hope tukee myös lasten ja nuorten harrastuksia ja vapaa-ajan elämyksiä.

Tampereen Hopessa huomattiin syksyllä, että perheiden rahat alkavat olla tiukassa. Se näkyy nyt myös joulukampanjassa.

– Toiveita on todella paljon. Meillä on Tampereella 1 700 asiakasperhettä, ja lapsia perheissä on yhdestä kymmeneen, kertoo Tampereen Hopen toimipisteen tiiminvetäjä Kirsi Pärri-Hedman.

Kirsi Pärri-Hedman arvioi, ettei tiukentunut aika ole näkynyt Hopelle tulevissa lahjoituksissa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Lahjoja on toivottu joulukampanjassa paljon, mutta mitään ylellisyystavaroita ei listalta löydy. Toiveet ovat olleet pienten lasten lelujen lisäksi tavallista kulutustavaraa, kuten hygieniatuotteita, suklaata ja vaatteita.

Nuoret toivovat myös puhelimia, mutta toisaalta puhelin lasketaan nykyisin perustarvikkeeksi.

– On myös nuorelle tärkeää, että sosiaalinen elämä pääsee kunnolla toimimaan, sanoo Pärri-Hedman.

Tiukka aika ei näy lahjoitusten määrissä

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, se näkyi myös hetken aikaa Hopelle tulevien lahjoitusten määrissä. Lahjoituksia tuotiin Ukrainan hyväksi.

Nyt tilanne on palautunut normaaliksi, ja Hopelle tuodaan lahjoituksia kuten aiemmin. Lahjoitettava tavara on myös pysynyt hyvälaatuisena.

Joulun ajan lahjoituksia antavat usein samat ihmiset ja yritykset vuodesta toiseen. Yhä useampi yritys jättää joulukortit lähettämättä ja lahjoittaa summan hyväntekeväisyyteen.

Tampereen Hopelle tullutta lahjoitustavaraa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kirsi Pärri-Hedman vinkkaa, että varsinkin nuorille lahjakortti olisi hyvä lahja.

– Nuoret toivovat usein vaatteita, ja siinä tulisi samalla monta etua. Nuori pääsee itse valitsemaan ja pääsee samalla kavereidensa kanssa vähän shoppailemaan.

Kun aika on huono, niin silloin huomioidaan myös toiset

Tampereella Ratinan kauppakeskuksessa Ari Turunen pysähtyi Hopen toivepuun äärelle. Hetken aikaa vaihtoehtoja katseltuaan Turunen nappasi toiveen, jossa 17-vuotias poika toivoi farkkuja.

– Tuossa iässä tarve on varmasti isompi lahjalle kuin ihan näissä pienemmissä.

Tamperelainen Ari Turunen on huomannut, että tiukkoja aikoja elettäessä ihmiset huomioivat entistä paremmin toisensa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Turunen kertoo olleensa kymmenen vuotta mukana mahdollistamassa nuorten harrastamista. Talkoolaisista on aina pulaa.

– Pidetään nuoret harrastuksissa kiinni. Me aikuiset mahdollistamme sen, hän toteaa.

Oletko sinä osallistunut vastaaviin joululahjakeräyksiin? Millaisia toiveita olet toteuttanut? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 12.12. kello 23:een saakka.