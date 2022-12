Pyöräilijät: Helsingin talvikunnossapito on huonolla tasolla, eikä viime talven “katastrofista” ole opittu – kaupunki pitää talvea normaalina

Helsingissä on tuhansia kilometrejä pyöräreittejä, mutta kaupunki hoitaa talvella tehostetusti vain 95:ttä kilometriä.

Helsingin seudun pyöräilijöiden (Hepo) toiminnanjohtaja Henni Ahvenlammen mielestä kaupunki ei ole pitänyt kiinni palvelulupauksestaan. Viime talven talvikunnossapidon tasoa Ahvenlampi kuvailee ”katastrofiksi”. Erityisen vaarallisia olivat moottori- ja pyöräliikenteen väylien risteykset.

Ongelma tuli jälleen näkyväksi, kun pääkaupunkiseudulla satoi kuluneella viikolla lunta kolmena perättäisenä päivänä. Ensimmäisenä päivänä pyöräteiden huolto onnistui, mutta sitten tapahtui Ahvenlammen mukaan käänne.

– Kun lumisade jatkui, vaikutti siltä, ettei talvikunnossapidon kapasiteetti riittänyt.

Ahvenlampi korostaa, että talvikunnossapito on myös lakisääteinen palvelu, joka kunnan pitää tuottaa. Hän pitää ongelmana sitä, että helsinkiläiset eivät voi siihen luottaa.

– Kuntalaisena et voi tietää, pääsetkö esimerkiksi kolmen kilometrin työmatkan pyörällä perille.

– Suomessa on talvi joka vuosi. Sen ei pitäisi kampata meitä.

Ahvenlampi muistuttaa, etteivät kaikki pyöräilijät ole ammattilaisia, ja pyöräilyn pitäisi onnistua ympäri vuoden myös aivan tavallisilta ihmisiltä.

”Lumi hankaloittaa liikkumista aina”

Helsingin kaupungin katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller kertoo, että lumisateen aikana pyritään pitämään keskeisimmät pyörätiet ja jalankulkuväylät kulkukelpoisina.

– On ollut joitakin ongelmia pyöräliikenteen kanssa, mutta väyliä on päästy kuitenkin hoitamaan. Viimeistelytyöt toki ovat vielä käynnissä. Näen, että vaikkakin tämänviikkoinen lumisade oli pitkäkestoinen ja runsas, tämä on vielä normaali talvi, ja asukkaiden ja kadun käyttäjien on hyvä muistaa, että lumi hankaloittaa liikkumista aina, Myller sanoo.

Hepon Henni Ahvenlampi nostaa esille lukuisia ongelmakohtia tehostetun laadun väyliltä. Yksi niistä on Vallilassa sijaitseva Teollisuuskatu, jolla ongelmia havaittiin myös viime vuonna.

– Se on ollut ajokelvoton ensilumesta saakka.

Lisäksi hän luettelee Lauttasaarentien ja Lauttasaaren sillan.

Helsingin kaupungin Tarja Myller ei pysty ottamaan kantaa juuri Teollisuuskadun auraukseen. Myller kuitenkin kertoo, että kaupungissa on tiettyjä ongelmakohtia, joiden auraustilannetta on pyritty onnistuneesti parantamaan.

Myllerin mukaan kaupunki selvittää nyt, miten kaupungin lumen hallintaa saataisiin parannettua. Se vaatii kuitenkin lisäbudjettia ja resurssointia, sillä nykyisellä kalustomäärällä ja valmiustasolla ei pyöräteiden auraamista saada lisättyä.

Kaupunki tarvitsisi lisää rahaa

Täksi talveksi katukunnossapito sai pyöräväylien kunnossapitoon 400 000 euroa lisärahoitusta. Myllerin mukaan se käytetään pyöräilyn erityisreittien eli mainittujen 95 pyörätiekilometrin hoitamiseen.

– Tehostettuja reittejä aurataan päiväsaikaan jatkuvasti. Niiden hoidossa on eri menetelmiä, riippuen väylän prioriteettitasosta, Myller sanoo.

Kaupungilla on mahdollisuus määrätä sanktioita urakoitsijoille, jotka eivät pysty hoitamaan töitään. Tämä pätee myös teiden talvikunnossapitoon. Myllerin mukaan tänä talvena ei ole vielä tullut tilanteita, joista oltaisiin urakoitsijoille sanktioita määrätty.

